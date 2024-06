Čas je za osrednji vrhunec kolesarske sezone: Tour de France. S slovenskega zornega kota bo izdatneje zanimiv, saj se bosta za rumeno majico potegovala slovenska šampiona Tadej Pogačar in Primož Roglič. Favoritov za skupno zmago je kar nekaj, zanimivo pa bo videti, kako se je po hujšem padcu na Dirki po Baskiji sestavil zmagovalec zadnjih dveh izvedb Jonas Vingegaard.

Ob pogledu na sestave ekip je jasno, kdo so osrednji favoriti za skupno zmago na Dirki po Franciji. Če ne bi bilo zapletov s padcem na Dirki po Baskiji, bi vloga prvega favorita pripadla Jonasu Vingegaardu. A je Danec, ki bo imel ob sebi Jana Tratnika, moral dodobra spremeniti program in v prvi vrsti veliko časa nameniti rehabilitaciji po zlomu ključnice, reber in po težavah s počenimi pljuči.

Če gledamo v luči lanskih težav Tadeja Pogačarja z zlomljenim zapestjem na belgijski klasiki Liege–Bastogne–Liege, potem je jasno, da Vingegaard v optimalni formi na Touru ne bo. Ravno zaradi številnih nevšečnosti stroka v ospredje potiska slovenskega šampiona, ki ima letos posebno misijo: dvojček Giro – Tour de France, kar je daljnega leta 1998 nazadnje uspelo legendarnemu italijanskemu kolesarju Marcu Pantaniju.

UAE Emirates z dream teamom

Mnogi menijo, da si je Pogi izbral odličen poligon v sklopu priprav na Tour de France in da mu Giro ni vzel toliko moči, saj je na italijanskih tleh dirkal preudarno in ni po nepotrebnem trošil dodatne energije. V prvi vrsti si Pogi najbolj želi, da se mu ne pripeti kakšen slab dan kot lani v 17. etapi, ko ni mogel držati tempa z najhitrejšimi na Col de la Loze.

Kakšno je dejansko stanje Jonasa Vingegaarda, bomo videli po prvem tednu. Foto: Guliverimage

Taktično dirkanje bo zanj in za njegovo močno ekipo, ki jo mnogi imenujejo dream team (nastopili bodo še Juan Ayuso, Adam Yates, ki je bil lani na Touru tretji, Joao Almeida, Pavel Sivakov, Marc Soler, Tim Wellens in Nils Politt), zelo pomembno za lomljenje Vingegaarda in druščine.

Drugi adut v vrstah Visme | Lease a Bike, ki je v zadnjem trenutku ostala še brez obolelega Sepp Kussa, bo ob Jonasu Američan Matteo Jorgenson. 25-letni kolesar v letošnji sezoni preseneča. Najprej je osvojil Dirko Pariz–Nica, v zadnji etapi Kriterija po Dofineji pa se je odpeljal Primožu Rogliču in bil na koncu celo blizu skupni zmagi.

Roglič bo imel ob sebi Hindleyja in Vlasova

Drugi slovenski šampion se po letu "premora" vrača na Dirko po Franciji. Po zmagi na Giru in treh osvojenih Vueltah so njegove sanje, da bi se zvezde poravnale še na dirki vseh dirk. Leta 2020 je bil na drugem mestu najbližje veliki zmagi, v naslednjih letih so ga padci odrezali od boja za rumeno majico.

Aleksandr Vlasov bo pomagal Primožu Rogliču. Foto: Guliverimage

Nekaj smole je Roglič letos že imel s padcema na Dirki po Baskiji, a se je vrnil in osvojil generalko Kriterij po Dofineji, kjer je imel na žalost prav tako bližnje srečanje z asfaltno podlago. Na treh večetapnih dirkah je letos le nastopil, misli pa popolnoma usmeril proti Touru. Na štartu ga bomo videli v drugačni opravi, saj se bo prav z Dirko po Franciji začelo novo obdobje ekipe BORA - hansgrohe. S prihodom Red Bulla se pričakuje večji vložek v ekipo in razvoj, z avstrijsko-nemškim partnerstvom pa si ekipa obeta vzpon med najboljše ekipe v karavani WorldToura.

Rogličevo moštvo bo lahko razpolagalo z več kartami, čeprav je osrednji kapetan slovenski as. Jai Hindley in Aleksandr Vlasov sta moža za nekoliko drugačne taktične različice.

Remco bi lahko osvojil rumeno majico, a lahko se zgodi, da Toura ne bo končal na zmagovalnem odru

Teh ne bodo imeli v vrstah Soudal – Quick-Stepa, kjer je dobre skupne uvrstitve zmožen le Remco Evenepoel. Kako se bo lahko kosal s klasičnimi hribolazci v najtežjih etapah, je veliko vprašanje. Za zdaj se še ni izkazal, zlasti je težko verjeti, da bi lahko držal ritem, ki ga znata naviti Pogačar in Vingegaard. Nič nenavadnega ne bi bilo, če ga na koncu dirke ne bi videli na zmagovalnem odru.

Težko je verjeti, da bi Remco Evenepoel, ne glede na svojo kakovost, ob takšni konkurenci osvojil Tour de France. Foto: Guliverimage

Lahko pa se zgodi, da bo po sedmi etapi oblekel rumeno majico vodilnega, saj bo na sporedu dokaj raven kronometer, dolg 25,3 kilometra, in bi jo lahko lep čas zadržal na svojih plečih. Osrednje in odločilne gorske etape prihajajo na vrsto šele v zadnjem tednu. A bo tudi prej veliko pasti. Dobro znano dejstvo je, da se veliko neprijetnih trenutkov na Touru zgodi na ravninskih etapah. Deveti dan celo poteka po makadamskih odsekih.

Slovenski kolesarji na Dirki po Franciji: Tadej Pogačar (UAE Emirates), Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Luka Mezgec (Jayco AlUla) in Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike)

Zelo močne posameznike bodo na Tour de France poslali pri INEOS Grenadiers, a je težko verjeti, da bi kdo zlomil osrednje favorite. Britanci stavijo na Carlosa Rodrigueza, Egana Bernala, Gerainta Thomasa in Toma Pidcocka. Rodriguez je sicer dober pri vožnji v klanec, a veliko časa izgublja na kronometrih.

Veliko dobrih posameznikov, a so favoriti jasni

Na štartni listi je še nekaj imen, ki spadajo v širši krog favoritov, vendar ob normalnem poteku nimajo realnih možnosti, da bi se zavihteli na zmagovalni oder – ekipa Luke Mezgeca Jayco AlUla ima za skupno razvrstitev kandidata Simona Yatesa, Movistar stavi na Enrica Masa, Decathlon AG2R La Mondiale Team na Felixa Galla, ki je lani osvojil etapo, EF Education Easy Post bo upe polagal na Richarda Carapaza, Bahrain-Victiorious, ki bo imel v svojih vrstah tudi Mateja Mohoriča, na Pella Bilbaa …

Tadej Pogačar je v igri za tretji naslov na Dirki po Franciji. Foto: Ana Kovač

Ob običajnem poteku in zdravih temeljih sta osrednja favorita Pogačar in Vingegaard. Iz druge vrste bo zagotovo napadal Primož Roglič, v njegov rang pa po prikazanem v sezoni lahko štejemo še Adama Yatesa, Juana Ayusa, Carlosa Rodrigueza in Mattea Jorgensona. A je vsem jasno, da je Tour de France najbolj nepredvidljiva dirka na svetu. Pritisk po dnevnih uspehih in skupni zmagi je tako velik, da je na cestah velikokrat kaos, ki terja davek pri kolesarjih.

Jasno je, da se od 29. junija do 21. julija obeta pravi spektakel, ki bo plenil ogromno pozornosti športne javnosti. Iz slovenskega zornega kota pa lahko upamo, da bodo slovenski kolesarji prinesli veliko veselja.