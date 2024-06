Jan Tratnik in Primož Roglič bosta združila moči

Nemško moštvo, ki bo od Dirke po Franciji nosilo ime Red Bull - BORA - hansgrohe, nadaljuje iskanje okrepitev za naslednje sezone.

Več mesecev se je že govorilo, da je na radarju Jan Tratnik, zdaj pa je novinar Daniel Benson naznanil, da je tudi uradno znana selitev Idrijčana v vrste BORE - hansgrohe. Naslednja tri leta naj bi tako kolesaril za novega delodajalca.

Primož Roglič in Jan Tratnik bosta od leta 2025 spet moštvena kolega. Foto: Guliverimage

Tratnika bomo kmalu videli na delu, saj bo del zasedbe Visma | Lease a Bike na prihajajoči dirki Tour de France. Slovenski kolesar je v odlični formi, kar je potrdil z letošnjo zmago na dirki Omloop Het Nieuwsblad. Drugi je bil v Murcii, tretji na dirki Jaen Paraiso in bil na zmagovalnem odru na večdnevni ekipi Volta ao Algarve. Letos je prav tako nastopil na Giru, kjer je imela ekipa veliko nesreče, zdaj pa bo del zasedbe še na Touru.

S prihodom Red Bulla so tako pri BORI - hansgrohe odprli denarnico in zavzeto iščejo kolesarje, ki bi okrepili moštvo. Prišel naj bi tudi Španec Oier Lazkano, dvojčka iz Visme Tim in Mick van Dijke. Na mizi ima ponudbo še nadarjeni Italijan Giulio Pellizzari.

Želja novega avstrijsko-nemškega moštva je priti v sam vrh kolesarstva, kjer trenutno prevladujeta ekipi Visma | Lease a Bike in UAE Emirates.