Prvo ime nizozemskega moštva Visma | Lease a Bike je jasno Jonas Vingegaard, ki je osvojil zadnji dve izvedbi Dirke po Franciji. Tudi letos je imel jasen cilj še tretjič zapored obleči rumeno majico v cilju, ki bo tokrat zaradi olimpijskih iger v Nici.

A so se karte nekoliko pomešale na Dirki po Baskiji, kjer je grdo padel in utrpel številne poškodbe. Bilo je celo nekaj negotovosti glede njegovega nastopa na Touru, saj v njegovem taboru niso vedeli, kako hitro bo potekalo okrevanje.

"Težko ocenjujem za oba"

Moštveni kolega Tiesj Benoot je nedavno v intervjuju za Het Laarste Nieuws spregovoril tudi o Woutu van Aertu, ki je prav tako letos utrpel poškodbo in moral izpustiti Giro: "Wout je naredil napredek v zadnjih tednih, vendar ni na lanskoletni ravni, kaj šele na tisti izpred dveh let. Težko ocenjujem za oba. Ko smo trenirali na višinskih pripravah, nismo dirkali kot denimo v gorskih etapah Toura. Ne testiramo drug drugega, kdo je boljši."

Tiesj Benoot bo pomemben pomočnik v gorskih etapah. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Največji tekmec bo za nizozemsko moštvo prihajal iz vrst UAE Emirates. Naš Tadej Pogačar bo napadal dvojček, potem ko je maja že osvojil Giro d'Italia. Tudi pri njem je nekaj negotovosti, predvsem glede spočitosti, saj je bila Dirka po Italiji kljub gladki zmagi v treh tednih utrujajoča.

"Jonas bo dirkal na Touru, ker vodstvo misli, da obstaja možnost"

V nobeni ekipi ne želijo prevzeti vloge osrednjega favorita, kar je razumljivo. Razumljive so tudi igrice prelaganja pritiska drug na drugega. Pri UAE Emirates izpostavljajo, da je prvi favorit Vingegaard, pri Visma | Lease a Bike žogico vračajo nazaj in izpostavljajo Pogija.

"Vem, kako delujeta Jonas in Wout, vendar si ne morem drzniti napovedati, kako dobra sta. Prav tako tega ne moreta storiti Wout in Jonas. Vsak športnik, ki se vrača po poškodbi, ima nekaj negotovosti. Po prvem tednu se bo videlo, kako dobra sta," pravi Benoot.

Matteo Jorgenson (desno) je na letošnjem Kriteriju po Dofineji izzval Primoža Rogliča. Foto: Guliverimage

V nadaljevanju je spregovoril o zanimivem podatku, ki sicer redko pride v javnost in jih ekipe raje zadržijo zase: "Jonas bo dirkal Tour, ker vodstvo misli, da obstaja možnost, da je lahko na vrhu. Jaz sem stoodstotno prepričan, da si nihče v ekipi ne upa staviti denarja, da bo Jonas prišel na zmagovalni oder. Vem le, da se Matteo Jorgenson vozi zelo dobro. Po Kriteriju po Dofineji je še napredoval. Ampak ali je to dovolj, da lahko tekmuje s Pogačarjem in ga premaga? Pogačar je že osvojil Giro in se ob tem igral. Jasno je, da je ekipa UAE Emirates osrednji favorit za zmago na Touru."

"Če bi imel Tiesj Benoot osem tednov treninga, da se pripravi za Tour, ne bi prišel v ekipo za Tour. Jonas in Wout to lahko, ker imata tako veliko talenta in se lahko zelo hitro pripravita," je še zaključil Benoot, ki bo Jonasu v veliko pomoč v gorskih etapah.