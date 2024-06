Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard bo nastopil na letošnji Dirki po Franciji, na kateri bo skušal dvema zaporednima naslovoma skupnega zmagovalca slovitega Toura v letih 2022 in 2023 dodati še tretjega. Iz njegove nizozemske ekipe Visma | Lease a Bike so sporočili, da je Vingegaard okreval po hudih poškodbah in je pripravljen za Tour.

"Dvakratni zmagovalec Toura je dovolj okreval po nesreči na Dirki po Baskiji, da se lahko bori za dober rezultat," se glasi izjava ekipe. Sedemindvajsetletni Vingegaard je bil hospitaliziran, potem ko je v množičnem padcu na Dirki po Baskiji 4. aprila utrpel zlome reber in ključnice ter zmečkanine in predrtje pljuč, pnevmotoraks. Mesec dni kasneje se je vrnil za krmilo kolesa in se počuti dovolj samozavestno, da bo na startu dirke vseh dirk 29. junija v Firencah v Italiji.

Športni direktor ekipe poudarja, da morajo biti previdni. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Športni direktor Merijn Zeeman je dejal, da je treba razmišljanja o tretji zaporedni skupni rumeni majici nekoliko odložiti glede na resnost poškodb, ki jih je utrpel Vingegaard. "Zelo sem ponosen na Jonasa in trenersko ekipo," je dejal. "Vrača se po hudi poškodbi. V zadnjih nekaj tednih je pokazal, kakšen šampion je, tako psihično kot fizično. Seveda še ne vemo, kako daleč lahko gre."

"Previdni smo, ker ni mogel dirkati in njegove priprave so bile, milo rečeno, manj kot idealne. Vendar bo tam, zdrav in motiviran," je dejal Zeeman.

Danec je eden izmed osmih izbranih kolesarjev v ekipi za Tour, v kateri je tudi Belgijec Wout Van Aert, ki je bil prav tako žrtev padca na začetku sezone. Dopolnjujejo jo Američana Matteo Jorgenson in Sepp Kuss, Francoz Christophe Laporte, Slovenec Jan Tratnik, Nizozemec Wilco Kelderman in Belgijec Tiesj Benoot, s katerimi želi nizozemska ekipa 21. julija prispeti v Nico.

Jan Tratnik bo del ekipe, ki bo poskusila Tour dobiti še tretjič zapored. Foto: Ana Kovač

Počuti se dobro in motivirano

"Komaj čakam, da bom začel Tour. Zadnjih nekaj mesecev ni bilo lahkih, vendar se zahvaljujem svoji družini in kolesarski ekipi Visma | Lease a Bike za njuno neomajno podporo. Za ta trenutek smo sodelovali, počutim se dobro in zelo motivirano," je dejal 27-letni Vingegaard v izjavi ekipe.

Od grozljivega padca ni nastopil na nobeni dirki, je pa opravil višinske priprave v Tignesu z ekipo, medtem ko je njegov veliki tekmec, Slovenec Tadej Pogačar, navdušil s prepričljivim zmagoslavjem na Giru.

Na najvišje mesto na Dirki po Franciji meri še en Slovenec – Primož Roglič, ki je prav tako padel na Dirki po Baskiji. A Rogličeve poškodbe niso bile tako hude. Kisovčan je nastopil na pripravljalni dirki za Tour ter postal skupni zmagovalec Kriterija po Dofineji kljub težavam s padci.