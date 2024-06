Znano je, kje bo čez dve leti štart Dirke po Franciji

Kolesarska dirka po Franciji se bo leta 2026 začela v Barceloni v Španiji, sta na današnji uradni predstavitvi razglasila direktor Toura Christian Prudhomme in župan Barcelone Jaume Collboni.

Po letih 1957, 1965 in 2009 bo to že četrti Tour, ki bo obiskal Barcelono. Katalonska metropola, ki je bila leta 1992 prizorišče poletnih olimpijskih iger, bo prvič gostila uvodno etapo slovitega Toura.

"Všeč so nam velika mesta, v Franciji ali čez mejo, najprestižnejša, vendar pod pogojem, da še naprej obiskujemo manjše kraje in vasi v Franciji. To je bistveno. V primeru Barcelone je obstajala politična volja, a tudi športni interes, da bi vključili v traso tudi hrib Montjuic," je dejal Prudhomme.

Prva etapa bo v Barceloni 4. julija 2026. Trasa 113. izvedbe francoske pentlje bo leta 2026 vključevala dve etapi znotraj Katalonije in začetek tretje etape, ki se bo končala na francoskih tleh.

Odločitev sledi usmeritvam, v skladu s katerimi želijo Tour čim večkrat začeti zunaj meja Francije. Lani so uvodne tri etape potekale v Baskiji, letošnji Tour pa se bo 29. junija začel v Firencah v Italiji.

Zadnji dve izvedbi Toura je dobil Danec Jonas Vingegaard, slovenski as Tadej Pogačar je bil skupni zmagovalec Dirke po Franciji dvakrat, v letih 2020 in 2021.

