Uradno še ni znano, kdo bo zastopal barve ekipe Visma | Lease a Bike na največji dirki na svetu, na kateri bi radi tretjič zapored osvojili rumeno majico. Jasno, v režiji Jonasa Vingegaarda, ki okreva po številnih poškodbah, ki so bile posledice padca na Dirki po Baskiji.

Team Visma Lease a Bike Tignes training camp squad. 💛🖤



As it looks like this will be their Tour de France team:

Jonas Vingegaard 🇩🇰

Wout Van Aert 🇧🇪

Sepp Kuss 🇺🇸

Matteo Jorgenson 🇺🇸

Tiesj Bennot 🇧🇪

Christophe Laporte 🇫🇷

Wilco Kelderman 🇳🇱

Jan Tratnik 🇸🇮 pic.twitter.com/1sQ4tfUk6K