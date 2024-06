Kaj vse se je še dogajalo v Stuttgartu? Vsega je kriv Tadej Pogačar!

To je bil zgodovinski dan. Slovenija je odštevala 24 let in končno dočakala spektakel, kakršnih je vajena evropska elita. Stuttgart je postal najbližje prizorišče, na katerem je kdajkoli nastopala na velikem nogometnem tekmovanju. Tako Danci kot Slovenci so prispeli na stadion uglajeno, kot pravi gospodje v elegantno-športnih oblekah. Spoštljivo, primerno veličini turnirja.

Slovenski navijači si zaslužijo posebno čestitko:

Če so Danci že dolgo vajeni takšnih prizorov, pa so Kekovi izbranci to doživeli prvič. Bili so počaščeni, dobre volje, komaj čakali začetni pisk sodnika. Srce so jim pred tem polnili posnetki slovenskih navijačev, ki so preplavili ulice Stuttgarta. Česa takega, odkar nosijo državni dres, ne pomnijo. Tako množičnih gostovanjih ni bilo tudi v času prvega Kekovega mandata, ko je selektor navduševal z južnoafriško generacijo. V Stuttgart je po dostopnih podatkih s strani Nogometne zveze Slovenije prišlo okrog 12 tisoč slovenskih navijačev!

Slovenski ljubitelji nogometa so v Stuttgartu nosili različne navijaške opreme. Foto: Reuters Čez dan se je na ulicah v Stuttgartu zlahka opazilo, kateri narod nastopa pogosteje na velikih tekmovanjih in ima bogatejšo nogometno tradicijo. Če so Danci prevladovali in bila malodane enotni v rdečih dresih, so slovenski navijači predstavili širok spekter navijaških oblačil.

Iz zvočnikov stadiona v Stuttgartu zadonela "Slovenija gre naprej"

Dresi vseh različnih barv, ki so spremljali nogometno reprezentanco v obdobju državne samostojnosti, med njim so se pomešali tudi tisti, ki so ponavadi poleg pri košarkarski evforiji in še bi lahko naštevali. V tem pogledu so bili Danci veliko bolj prepoznavni, a je med Slovenci vendarle prevladovala bela barva, tako da so bile tribune v Stuttgartu razdeljene na bele in rdeče dele.

Foto: Reuters

Kaj vse se je dogajalo na stadionu, a tega niso pokazale vse televizijske kamere? Prvič so se slovenski navijači združeno, malce glasneje, oglasili 50 minut pred začetkom dvoboja. Ravno takrat, ko je prišel na zelenico Jan Oblak. Sledil je velik aplavz, kapetanu so se uresničile otroške sanje. Pet minut pozneje so prišli na ogrevanje še njegovi soigralci.

Iz zvočnikov modernega objekta v Stuttgartu, ki bo prihodnje leto gostil ligo prvakov, je odmevala zimzelena slovenska nogometna himna ''Slovenija gre naprej''. Zaznamovala je obdobje prve, največje slovenske nogometne pravljice (2000). Takrat je izstopal Zlatko Zahović, danes, 24 let pozneje, so na delu novi junaki, zlasti Benjamin Šeško, za katerega je Mariborčan dejal, da bo zanesljivo podrl njegov državni strelski rekord.

Nogometni navdušenci so prihiteli v Stuttgart z vseh koncev Slovenije. Foto: Reuters

Ob 17.20 so prišli na zelenico še Danci. Sledil je ogromen aplavz navijačev v rdečem, ki jih je bilo na stadionu skoraj dvakrat več od Slovencev. Nato pa sta sledili predstavitvi obeh ekip. Na zaslonu so se pokazali portreti vseh slovenskih nogometašev, največji aplavz sta pričakovano prejela Oblak in Šeško, pa tudi selektor Matjaž Kek.

Pogačar: Kdor ne skače ni Sloven'c!

Nato pa je sledil še motivacijski video, ki je mnoge presenetil. Pred velikim spektaklom je srečo nogometašem v posebnem video sporočilu zaželel še Tadej Pogačar. Kolesarski zvezdnik, ki ga zelo dobro poznajo Danci, saj v njihovih očeh vliva ogromno spoštovanje, je dejal ''Kdor ne skače ni Sloven'c'' in dodal: ''Dajmo, Slovenija.'' Kot da je že vedel, kako se bo razpletal zgodovinski dvoboj, ki je postregel z rekordno množičnim gostovanjem navijačev.

Tadej Pogačar je s svojim motivacijskim sporočilom prinesel nogometni reprezentanci veliko sreče in uspeha, navdušenje pa požel tudi pri navijačih. Veliko manj so ga bili veseli, ko so ga videli na zaslonu, Danci. Foto: Guliverimage

Takoj za Pogačarjem je Žan Karničnik v vnaprej posnetem prispevku predstavil ''južnoafriško'' himno Dviga Slovenija zastave v izvedbi Siddharte. Zadonela je na stadionu v Stuttgartu. Eden izmed verzov je tudi ''Ni nas strah nikogar pred nami''. Točno to, kar so pozneje na igrišču pokazali Kekovi bojevniki. To, kar so izžarevali beli. Zlasti v drugem polčasu.

Pogačar je bil, Vingegaard pa ne

Ko so prišli na vrsto Danci in se je predstavljala njihova ekipa, so jo spremljali prepoznavni zvoki instrumentalne skladbe Sirius (Alan Parsons Project), ki so jo najbolj proslavili Chicago Bulls, saj so jo uporabljali za predstavitev moštva v zlatem obdobju nadvlade Michaela Jordana.

Čeprav se je pričakovalo, da bo za Pogačarjem napovedal skladbo njegov veliki kolesarski tekmec Jonas Vingegaard, o tem rivalstvu je bilo veliko zbadanja in šal med navijači Danske in Slovenije že na ulicah Stuttgarta, toliko bolj tudi zaradi tega, ker se bliža letošnja francoska pentlja, Danci niso izbrali priljubljenega kolesarja.

Danski navijači, v Stuttgart jih je prišlo najmanj 20 tisoč, so bili prepričani, da bodo rdeče-beli začeli Euro z zmago nad Slovenijo. Pred stadionom so nam napovedovali zmago s 3:0 oziroma 4:1, a so se ušteli. Foto: Reuters

Njihovo pesem je napovedal eden izmed danskih glasbenikov, nato pa je iz zvočnikov začela doneti pesem En for Alle. Leta 1988 jo je posnela pop skupina Rocazino, ob nastopu Danske na EP 1988 pa so v njej sodelovali vsi danski nogometaši, najbolj glasen je bil Frank Arnesen. Štiri leta pozneje so Danci postali evropski prvaki. Zaradi vojne vihre, ki je divjala na tleh nekdanje Jugoslavije, so nenadejano vskočili namesto ''modrih'' in zavladali Evropi. Po tem so se najdlje na Euru prebili ob zadnji izvedbi, ko so se leta 2021 prebili do polfinala.

Danci predstavili tudi vikinško koreografijo

Na tribunah se je znašlo tudi veliko domačinov, ki so prišli v dresih Stuttgarta, zlasti belih, tako da so pomagali Slovencem pri kulisi. Poleg slovenskih zastav je bilo opaziti tudi nekaj zastav iz drugih držav, zlasti BiH. Med državami, zraslimi na pogorišču nekdanje Jugoslavije, še obstaja določena povezanost nekdanjih bratov, po drugi pa je tudi res, da je kar nekaj reprezentantov povezanih s temi prostori tudi družinsko.

Danci so obarvali v rdeče večino tribun. Foto: Reuters

Ko se je začela tekma, se je na nekaterih delih stadiona še opaziti nekaj praznih sedežev, a ne veliko. Slovence in Dance je pričakala veličastna kulisa. Deset minut pred začetkom dvoboja so Skandinavci razpostrli koreografijo, velikansko sliko, na kateri so bili upodobljeni vikinški osvajalci z dansko zastavo.

Slovenski navijači na drugi strani niso ponudili kakšne posebne koreografije, po imenitni uverturi, ko sta na zelenici plapolali trikotno oblikovani zastavi Slovenije in Danske, v sredini pa logotip Eura 2024, pa so slovenski navijači zagrmeli. Odmevalo je ''Kdor ne skače ni Sloven'c,'' kar je Kekovim fantom podalo dodatnih moči.

Tako barvito je bilo na zelenici pred začetkom dvoboja. Foto: Reuters

Na igrišče so prišli dobrih pet minut pred začetkom dvoboja. Sledili sta himni, ob katerih so šle igralce, kot bi se izrazil Timi Max Elšnik, kocine pokonci. Podobno velja tudi za navijače. Na zaslonih so si lahko tisti, ki niso vešči besedila Zdravljice, pomagali tudi z tekstom v slogu karaok. Končalo se je z glasnimi besedami ''Ne vrag, le sosed bo mejak,'' nato pa se je kamera ustavila pri Janu Oblaku. Mejak, Oblak. Lepa rima, ki je napovedala poznejše imenitne trenutke Škofjeločana.

Danci bili sprva glasnejši, nato pa ...

Začelo se je z velikim pritiskom Dancem. Tako na zelenici kot tudi na tribunah, kjer so Skandinavci izkoriščali številčno prednost in usklajenost. Njihovi napeti so postali glasnejši še po zadetku Christiana Eriksna, ki je igral prvo tekmo Eura po tistem skoraj tragičnem zapletu s srcem v Köbenhavnu proti Finski. Oblak je bil nemočen, a so slovenski navijači dvignili igralce. ''Dajte gol, dajte gol,'' je odmeval s strani, kjer je bila večina tribun obarvana belo.

Jan Oblak je moral hitro po žogo v mrežo. Foto: Reuters

Drugi polčas pa je ponudil veliko spremembo. Tako na zelenici kot tudi tribunah, kjer je bila od 60. minute naprej vse glasnejša slovenska pesem. Odmevalo je ''Ljubim Slovenijo,'' pa tista znamenita ''Šalalalalalala''. Danski navijači so se oglašali le še v valovih, počasi so jih Slovenci povsem preglasili.

Zlasti od 70. minute, ko jih je po imenitnem posredovanju v obrambi k temu spodbodel Vanja Drkušić, po atomski vratnici Benjamina Šeška, kjer je Dansko reševala sreča, pa se je nato boginja fortune nasmehnila še Slovencem, zlasti Eriku Janži, ki je s pomočjo danskega tekmeca poslal žogo neubranljivo izza hrbta Kasperja Schmeichla in dokazal, da postaja strup za Skandinavce. V državnem dresu je dosegel tri zadetke, kar dva proti Dancem!

Erik Janža je postal specialist za doseganje zadetkov proti Danski. Foto: Reuters

Začel se je delirij Slovencev, eno najlepših proslavljanj zadetkov v zgodovini nogometne reprezentance. Danci so kar utihnili, od njih ni bilo več veliko slišati, Slovenci pa so noreli od sreče. Simfonija zadovoljstva ob ponarodeli, a v zadnjem obdobju tudi kontroverzni navijaški krilatici ''Kdor ne skače ni Sloven'c,'' se je nadaljevala vse do konca srečanja. Slovenija je osvojila točko, vredno kot Triglav, evforija po tekmi pa je spominjala na slavje v Istanbulu po evropskem naslovu v košarki.

Slovenski junaki proslavljali z navijači

Danci so bili v šoku. Od prve tekme so pričakovali več. O tem so se odkrito pogovorili po tekmi, ko so se objeli v krog na zelenici, tako, kot to že dolgo počne Kekova četa.

Danci so po tekmi stopili v krog. Foto: Reuters

Slovenski nogometaši so takrat proslavljali veliki remi z navijači in se jim še dolgo zahvaljevali za podporo. Kapetan Oblak jih je prepričal, da so ostali še nekaj časa pred ''slovensko'' tribuno, sledili so sanjski prizori rajanja. Kdo bi si mislil, da bo 12 tisoč Slovencev v Stuttgartu. Se pravi, da je prišel v Nemčijo skoraj vsaj 160. Slovenec!

V Stuttgartu je padel nov rekord, dvoboj z Dansko je spremljalo 12 tisoč Slovencev. Foto: Reuters

Potem, ko so se zahvalili navijačem, so še sami krenili v krog, in si rekli par besed, nato pa se zahvalili še skupini slovenskih navijačev na drugi strani stadiona. Bilo jih je manj, a so bili prav tako zelo glasni, a so imeli težavo, ker je bila poleg njih najbolj glasna ''rdeča'' tribuna. Ko pa so Danci utihnili, so prišli do izraza tudi Slovenci na tisti tribuni. Točko, pravzaprav točko in pol, se je slavilo še dolgo v noč.

Nogomet se je v Sloveniji vrnil na velika vrata, poleg nogometašev pa si velike pohvale zaslužijo tudi navijači. Poskrbeli so za dvojno zmago nad Dansko. Bilo je, kot si je zaželel Tadej Pogačar. Je napočil trenutek, da bo letos na Touru ohladil danska srca še sam?