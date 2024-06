Video: Rok Plestenjak

V Stuttgartu, na nogometnem EP je vse bolj vroče, saj se približuje tekma med Slovenijo in Dansko. Reprezentanci bosta na zelenico stopili ob 18. uri, a na ulicah je že zdaj pestro. Sicer nekoliko prevladujejo danski navijači, saj naj bi jih prišlo okrog 20 tisoč. A to še ne pomeni, da slovenski navijači niso glasni. Tam naj bi se jih zbralo več kot deset tisoč. Na trgih in ulicah je že veselo in glasno, prav gotovo bo še veliko bolj glasno na nogometnem stadionu.

Kaj napovedujejo navijači iz Ljubljane?

Rok Plestenjak, naš novinarski kolega, ki poroča z evropskega prvenstva, je poklepetal tudi z navijači iz Ljubljane. In kakšen rezultat napovedujejo oni?

Varovanci Matjaža Keka so se z Dansko že dvakrat merili v kvalifikacijah. Izkupiček sta bila remi v Stožicah in poraz na Danskem, a v moštvu poudarjajo, da je bila tista tekma drugačna od te, ki jih čaka v Stuttgartu.

Še nekaj navijaških utrinkov:

Nekdanji reprezentant in kapetan Olimpije Nejc Vidmar. Zaupal nam je, da ima glede tekme z Dansko dober občutek.

Za Slovenijo bo danes na tribunah skupaj s hčerkama, bratom (Matic) in prijatelji stiskal pesti tudi nekdanji reprezentant in kapetan @nkolimpija Nejc Vidmar. Zaupal nam je, da ga glede tekme z Dansko spremlja dober občutek. @EURO2024 @nzs_si @SiolSportal pic.twitter.com/VlVlV39TES — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) June 16, 2024

