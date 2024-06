Matjaž Kek v Stuttgartu že presenetil Evropo

"Dolgo smo čakali na to. Zdaj smo tam," je vzhičen Matjaž Kek, ki se je v soboto s slovensko nogometno odpravo iz Wuppertala preselil v Stuttgart, kjer ga čaka v nedeljo zgodovinska tekma. Prvič bo vodil reprezentanco na evropskem prvenstvu, prizorišče, moderen stadion v Stuttgartu, pa ga je hitro spomnilo na solze sreče, ki jih je tu potočil leta 2013.

"Ko sem se takrat z Rijeko pripeljal v ta park na stadionu, nisem vedel, kaj me čaka. To je bila krasna zgodba," ne bo nikoli pozabil ene najslajših evropskih zgodb Rijeke, ki je na poti do svojega prvega skupinskega dela lige Europa izločila močni Stuttgart. "Misli te tako odpeljejo stran, sploh, ko vidiš zdaj tu slovensko slačilnico in zastavo," ga prevevajo posebna čustva, saj je z izbrano vrsto po dolgem času znova del evropske elite.

Pred 11 leti je Matjaž Kek v Stuttgartu presenetila močnega bundesligaša. Lahko v nedeljo na Euru preseneti še Dansko, ki se je na zadnjem Euru prebila med najboljše štiri? Foto: Guliverimage

"Ob zavedanju moči jutrišnjega nasprotnika, Danska je reprezentanca, ki spada med deset najboljših v Evropi, razmišljamo le o sebi. Razmišljamo o svoji prezentaciji kvalitete, ponosa, želje," je prepričan, da so uvodni dnevi priprav na nemških tleh, opravljeni so bili v Wuppertalu, napravili želeni učinek. Ali ga občutek vara ali ne, bo izvedel v nedeljo po 18. uri.

Favoriti so za to, da se jih premaga

V kvalifikacijah za Euro 2024 je proti Kasperju Hjulmandu na dveh tekmah osvojil eno točko (1:1 v Ljubljani in 1:2 v Köbenhavnu). Foto: Vid Ponikvar "Ti dnevi v Wuppertalu so minili v krasnem ozračju, a bo na koncu igrišče pokazalo, ali si dober ali ne. Danci so odlična reprezentanca s top selektorjem, a bomo skušali priti do pozitivnega rezultata. Način, kako bomo to naredili, prepustite nam. Nas pa veseli, da bo prišlo 10, 12, 15 tisoč slovenskih navijačev (danskih navijačev naj bi bilo v nedeljo v Stuttgartu okrog 20 tisoč, op. p.), da je prisotna pozitivna energija, da stalno dobivamo sporočila. Fino je biti v teh dneh nogometaš v Sloveniji," je izpostavil 62-letni Mariborčan, pred katerim je največji izziv od leta 2010, ko je vodil Slovenijo na svetovnem prvenstvu na jugu Afrike.

Takrat je nesrečno ostal brez napredovanje med 16 najboljših, zdaj bo skušal poskrbeti za zgodovinski uspeh in se prvič prebiti v izločilni del velikega tekmovanja. Za to pa bo potrebno pokazati predstavo z veliko teka in borbenosti. "Le tako se lahko merimo z Eriksonom, Hojlundom in ostalim danskim zvezdam," je prepričan Kek, ki se strinja s tem, da vloga favorita na srečanju pripada Danski. "Favoriti pa so za to, da se jim premaga," dodaja.

Danska spada po besedah Matjaža Keka med deset najboljših reprezentanc v Evropi. Foto: Reuters

V karieri je že mnogokrat presenetil favorita. Tudi v Stuttgartu. Ko je leta 2013 izločil istoimenskega prvoligaša, ki se je v zadnjem obdobju vrnil med najboljše v Nemčiji in bo tako v prihodnji sezoni nastopil tudi v ligi prvakov, je še enkrat več dokazal, kako so v nogometu možne senzacije. Za njih pa bo potrebno prikazati še marsikaj več kot le željo.