Brez milosti: elf s petardo, en gol dal še Škotom

Začel se je Euro 2024. V Nemčiji se do 14. julija za evropsko krono poteguje 24 reprezentant. Med njimi je po dolgih 24 letih tudi Slovenija. Za začetek sta v Münchnu za prve točke igrala Nemčija in Škotska. Tako enostranske tekme ni pričakoval nihče. Nemški stroj, pravijo. In je res bil. Gostitelji so zmagali s 5:1. Strelci pa Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havert in Niclas Füllkrug ter Antonio Rüdiger z avtogolom za Škotsko. Razmerje v strelih znotraj okvira vrat je bilo 11:0, v posesti žoge pa 68:32.

Euro 2024, 1. krog (skupina A)

Petek, 14. junij:

Nemčijo v vodstvo popeljala dva 21-letnika

Florian Wirtz je zadel za 1:0. Foto: Reuters Po razočaranjih na prejšnjih velikih tekmovanjih je Nemčija potrebovala dober začetek domačega prvenstva. In si ga je tudi priborila. Že v 11. minuti je elf povedel. Prodrl je Joshua Kimmich, natančno podal 21-letnemu Florianu Wirtzu in mladi zvezdnik nemškega prvaka Bayerja iz Leverkusna je streljal po tleh, žoga pa se je od vratnice odbila za hrbet vratarja Angusa Gunna. Uvodnih 20 minut je bilo za Nemce res atomskih. Žogo so imeli v svoji posesti kar 80-odstotkov časa! In pritisk je še drugič obrodil sadove. Še en 21-letni nemški zvezdnik Jamal Musiala, ki igra prav na tem stadionu, na Allianz Areni, za Bayern München, je zadel za 2:0 (podal mu je Kai Havertz). Škotska je bila anemična, Nemčija je igrala nogomet kot iz učbenika.

Maximilian Mittelstadt se je veselil podvojitve vodstva s strelcem drugega gola Jamalom Musialo. Foto: Reuters

Havertz z bele točke povišal na 3:1

Ryan Porteous je zakrivil 11-metrovko za vodstvo Nemčijo s 3:0. Foto: Reuters Domači se niso ustavljali. V 25. minuti je Musiala padel na robu kazenskega prostora. Podrl ga je Ryan Christie in sodnik Clement Turpin je pokazal na belo točko. Situacijo je pregledal še sistem VAR in izkazalo se je, da je bil prekršek storjen izven kazenskega prostora. Nemčija je imela samo prosti strel, ki ga je dobro, a ne uspešno izvedel član londonskega Arsenala Havertz. V nadaljevanju prvega polčasa so Nemci umirili ritem igre, še navijači so nekoliko utihnili, kot bi jih tako udaren začetek utrudil. A elf, kot rečejo nemški nogometni reprezentanci, je vendarle na glavni odmor odšel s prednostjo 3:0. Ryan Porteous je v kazenskem prostoru skušal izbiti žogo, a je s podplatom naletel na Ilkaya Gundogana. Sodnik je na belo točko pokazal šele po ogledu počasnega posnetka. Škotski nogometaš je še prejel rdeči karton in gostje so bili samo še v težjem položaju. Havertz pa je bil tisti, ki je v sodnikovem dodatku uspešno izvedel najstrožjo kazen.

Tudi v drugem polčasu Škotska nebogljena

Niclas Füllkrug je na svoji 17. tekmi za reprezentanco zabil že 12. gol. Nato še 13., a ta zaradi prepovedanega položaja ni veljal. Foto: Reuters Čeprav se je zdelo, da Nemčija v drugem polčasu igra s pol moči, se je njena popolna premoč nadaljevala. Škotska skorajda ni prišla do žoge, kaj šele do strela na gol. Nemci so še imeli priložnosti, a manj neverne: v 51. minuti je Antonio Rüdiger ogrel dlani vratarja Gunna s strelom z velike oddaljenosti, sedem minut pozneje je iz neposredne bližine iz prve streljal Wirtz. Že pol ure pred koncem tekme si je nemški selektor lahko privoščil, da je na klop potegnil najboljša posameznika tekme Wirtza in Havertza in ju tako nekoliko spočil pred tekmo drugega kroga. Pa še na klopi je imel tako močna orožja. Rezervist Niclas Füllkrug je le pet minut zatem, ko je vstopil v igro, neubranljivo streljal z 18 metrov in povišal na 4:0. To je bil njegov 12. gol na 17. reprezentančni tekmi. Pozneje je zadel še enkrat, a tisti gol zaradi prepovedanega položaja ni veljal. Za zadnjih 20 minut je na domačo zelenico stopil še veteran iz Bayerna Thomas Müller, ki je tako vpisal svoj že 130. nastop za nemško reprezentanco. Zamenjal je Musialo, torej še tretjega strelca iz prvega polčasa.

Rüdiger zabil v lastno mrežo, Can za končni izid

Antonio Rüdiger je nesrečno žogo preusmeril v Neuerjev gol. Foto: Reuters Ko se je domača reprezentanca v zadnjih minutah preveč sprostila, je škotska izbrana vrsta prišla do znižanja na 1:4. A pravzaprav ni zadel Škot, temveč Nemec Rüdiger. Po prostem strelu je nesrečno z glavo premagal svojega vratarja Manuela Neuerja, ki celotno tekmo ni imel prav nobenega dela. Škoti niso niti enkrat streljali znotraj okvira vrat. Nemci pa v sodnikovem dodatku še enajstič. Končni izid je postavil rezervist Emre Can.

Druga tekma skupine A bo v soboto popoldne, ko bosta igrala Švica in Madžarska. Ob 18.00 bosta igrali Španija in Hrvaška, ob 21. uri pa bo v skupini B še dvoboj Italija - Albanija.

Slavnostna otvoritev Eura 2024 in navijaška mrzlica pred in na stadionu:

V videu pa poglejte, kako so sredi dneva Škoti zavzeli osrednji trg v Münchnu:

Sanjski podvig Nemca, ki prihaja iz vasi, kjer je več krav kot prebivalcev

Julian Nagelsmann Foto: Reuters V uvodnem dejanju Eura 2024 na Bavarskem sta za točke v skupini A igrala Nemčija in Škotska. Strateg gostiteljev Julian Nagelsmann je pred tekmo previdno dejal, da so Škoti še kako nevarni, saj niso v vlogi favorita. S tem bremenom se mora na turnirju soočati Nemčija. "Škotska ni ekipa, v kateri bi prevladovali svetovni zvezdniki, a jih to dela nevarne, saj so zelo agilni in dajo na igrišču vse od sebe. Imajo klasično škotsko miselnost," je dejal 36-letni nemški selektor, ki je marca na prijateljskih tekmah premagal Francijo in Nizozemsko ter poskrbel, da je v reprezentanci zavel nov, bolj optimističen veter. Za piko na i še močnejšega elfa je poskrbela vrnitev Tonija Kroosa.

Na Bavarsko je prispelo ogromno škotskih navijačev, ki so sredi dneva zavzeli središče mesta. Foto: Reuters

"Noro je, prihajam iz vasi s 700 prebivalci. Manj jih je kot krav," se je pošalil Nagelsmann in dodal: "Zdaj pa igramo uvodno srečanje Eura v Münchnu in zelo se ga veselimo," je mladi strateg ponosen na trenersko pot, ki jo je ustvaril. Verjame v svoje izbrance. Verjame, da so dovolj kakovostni, da bodo kos pritisku uvodne tekme, na kateri bi bilo vse drugo kot zmaga gostiteljev veliko presenečenje. "Imamo prednost domačega igrišča in želimo zmagati," v očeh varovancev prepozna samozavest.

Nemčija je štirikratni svetovni prvak in trikrat evropski prvak, na lovoriko pa čaka natanko deset let. Vse od SP 2014 v Braziliji. Na naslednjih treh od štirih velikih tekmovanj so razočarali navijače. Dvakrat so izpadli že v skupinskem delu (SP 2018 in SP 2022), enkrat pa v osmini finala (EP 2020). Bolje jim je šlo le na Euru 2016, ko so izpadli v polfinalu.