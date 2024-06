Toni Kroos: Privilegij, a tudi pritisk #video

Na odprtem treningu nemške reprezentance. Nekaj utrinkov z zadnjih dveh treningov poglejte v zgornjem videoposnetku. Foto: Guliverimage Izkušeni vezist nemške reprezentance Toni Kroos je po torkovem treningu v nemški pripravljalni bazi v Herzogenaurachu dejal, da čutijo pritisk, da morajo kot gostitelji doseči najboljši mogoč rezultat. "Še posebej po prejšnjih velikih tekmovanju se moramo znova dokazati," poudarja 34-letnik. Na Euro 2020 so izpadli v osmini finala, na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih pa že po skupinskem delu. Štirikratni svetovni in trikratni evropski prvaki so zadnji večji uspeh dosegli leta 2014, ko so slavili na mundialu.

"Komaj čakamo, da se začne. Vzdušje v ekipi je pozitivno. Upam, da se bomo lahko spopadli s pritiskom, ko se v petek vse začne. Na tekmah moramo uživati. To, da uživaš, je osnova za dosego dobrih rezultatov." Na petkovi otvoritveni tekmi bodo v Münchnu igrali s Škotsko, nato jih v skupini A čakata še tekmi z Madžarsko in Švico. Naslov prvaka na domačem prvenstvu bi bil za Kroosa sanjski konec kariere. Od madridskega Reala se je nedavno že poslovil z lovoriko lige prvakov.

Škoti trenirajo v Garmischu in se gostiteljev Nemcev v petek ne bodo ustrašili:

"Aroganca je potrebna, da na prvenstvu prideš daleč"

Zmaga Škotske bi bila velikanska senzacija, na evropskih prvenstvih je nimajo že od leta 1996. Škoti imajo svojo bazo v Garmischu. "Zagotovo bodo trenutki, ko se bodo Škoti pomaknili nazaj in se branili. Upam, da bo tekmo odločila naša kakovost in ne nasprotnik. Morali bomo biti nekoliko arogantni. Imamo dovolj kakovosti v ekipi. Aroganca je potrebna, da na prvenstvu prideš daleč," pa pravi Niclas Füllkrug. Napadalec dortmundske Borussie se je sprijaznil z dejstvom, da bo adut s klopi. Selektor Julian Nagelsmann je napovedal, da bo v prvi postavi začenjal Kai Havertz.

Navijači navdušeni že na treningih

Odprti treningi reprezentanc v Nemčiji so razprodani. Foto: Guliverimage

Vsaka reprezentanca je v Nemčiji za navijače odprla en trening, v sredo ga bo tudi slovenska in je razprodan. Matjaž Kek in njegovi izbranci so v Nemčijo poleteli v torek popoldne. Hrvati medtem že nekaj dni trenirajo v Neuruppinu in tudi njih je spremljala množica navijačev. Hrvati bodo igrali v skupini B, kjer jih derbi čaka že v soboto, ko se bodo v Berlinu pomerili s Španijo. Nato jih čakata še reprezentanci Albanije in Italije. Zadnji branijo naslov.

Zmagovalec lige prvakov Luka Modrić se mora navijačev skoraj otepati. Foto: Guliverimage

Nekaj utrinkov s treninga hrvaške reprezentance poglejte še v videu: