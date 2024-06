Janu Oblaku se smeji: Končno bom lahko vrnil sestri

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak je bil vse do letos eden redkih vrhunskih igralcev, ki jih pozna cel svet, a se niso mogli pohvaliti z nastopom na velikem reprezentančnem tekmovanju. Letos bo marsikaj drugače. Škofjeločan bo branil za Slovenijo na Euru v Nemčiji, to poletje pa bi lahko po desetih letih zapustil tudi Madrid. Po eni izmed govoric ni izključena celo selitev v Pariz k bogatemu francoskemu prvaku PSG!

Eden najboljših nogometašev, kar se jih je kdajkoli rodilo v Sloveniji, se pripravlja na svoj reprezentančni vrhunec. Čeprav je v klubskem svetu dosegel ogromno, nastopil tudi v finalu lige prvakov, osvojil ligo Europa in špansko la ligo, je ob tem, ko se je z izbrano vrsto po kar nekaj zapravljenih priložnostih končno uvrstil na veliko tekmovanje, občutil posebno zadovoljstvo in adrenalin, poln ponosa in ljubezni do domovine. Jan Oblak letošnji Euro doživlja posebno, saj bo nosil kapetanski trak, prav lahko pa se tudi zgodi, da ga pot po vrnitvi iz Nemčije ne bi ponesla v Madrid, kjer prebiva in brani vse od leta 2014, ampak bi se odpravil kam drugam.

Z Atleticom v zadnji sezoni 2023/24 ni osvojil nobene lovorike. V ligi prvakov je v četrtfinalu izpadel proti Borussii Dortmund. Foto: Reuters

Možnost selitve je namreč po poročanju španskih medijev letos večja kot kadarkoli prej, saj pri Atleticu počasi razmišljajo o pomladitvi zasedbe, zlasti prvega vratarja. Oblak šteje 31 let in še vedno brani na vrhunski ravni, a pri madridskem velikanu vseeno razmišljajo o spremembah. Tudi zaradi tega, ker bi lahko zdaj za izkušenega Škofjeločana iztržili še sposobno odškodnino.

Oblak v Pariz, Donnarumma v Madrid?

Gianluigi Donnarumma, ki je od Jana Oblaka mlajši šest let, bo letos na Euru branil evropsko lovoriko z Azzurri. Foto: Reuters Katalonski El National tako poroča o tem, da se Atletico še vedno zanima za gruzijskega vratarja Giorgija Mamardašvilija, športni direktor Andrea Berta pa naj bi že začel pogovore z netopirji. Po drugi strani pa pri Nationalu namigujejo tudi na prav posebno možnost, ki bi zagotovo glasno odjeknila v nogometnem svetu, saj bi bila opravljena rošada med dvema vratarjema, ki že dolgo spadata v sam svetovni vrh. Posel bi tako sklenila Atletico in PSG.

Oblak bi se odpravil v Park princev, kjer bi med vratnicama bogatega francoskega prvaka zamenjal Gianluigija Donnarummo. Ta je šest let mlajši od Slovenca, tako da bi predstavljal Atleticu tisto, kar jih najbolj zanima. To pa je pogled proti prihodnosti in skrb, da bi na položaj vodilnega vratarja pripeljali mlajšega kandidata. Trener PSG Luis Enrique obožuje nekdanjega čuvaja mreže Olimpije, zato bi resnično zaradi podobnosti interesov lahko prišlo do dogovora o menjavi.

Za Oblaka se zanimajo tudi na Otoku, tako da bo poletni prestopni rok, podobno velja tudi v sagi glede morebitne selitve Benjamina Šeška iz Leipziga, še zelo pestro.

Igralec tekme proti Bolgariji

Slovenski vratar je lahko govorice o tem, kam bi ga ponesla kariera, spremljal iz reprezentančnega tabora na Gorenjskem, danes pa se bo s slovensko nogometno odpravo podal na pot v Nemčijo, kjer ga 16. junija v Stuttgartu čaka prva tekma Eura proti Danski. S tem, kje bo nadaljeval kariero, si ne beli glave. V tem trenutku je stoodstotno posvečen zgolj pripravam na Euro, zlasti na prvi dvoboj proti Skandinavcem.

O tem, kako velik profesionalec je, priča tudi njegov odnos do tekem. Na nobeni ne skopari z energijo in vnemo, prav na vsaki se želi dokazati v polni meri. Tako je bilo tudi proti Bolgariji (1:1), kjer je na koncu preprečil poraz Slovenije in bil izbran za najboljšega igralca dvoboja. Na to, da bi v generalki varčeval z močmi in bi se hotel izogniti morebitnim poškodbam, noče pomisliti. Meni, da je bolje dati vse od sebe, saj lahko v nasprotnem primeru, če ti je tako usojeno, stakneš poškodbo tudi kje, kjer tega ne bi nikdar pričakoval. Denimo pri hoji po stopnicah.

Sestra Teja bo ena najbolj gorečih slovenskih navijačic v Nemčiji

Letos se mu bo izpolnila velika želja. Družina Oblak je vedno na evropskem prvenstvu goreče navijala za njegovo sestro Tejo, izvrstno košarkarico, ki je bila na zadnjem EuroBasketu tudi kapetanka. Ko je Jan na tribunah stiskal pesti zanjo, si je vedno želel, da bi bilo kdaj tudi obratno in bi ga lahko Teja bodrila na tako velikem tekmovanju.

Škofjeloška športna dinastija Oblak je lahko zelo ponosna na Tejo, kapetanko ženske košarkarske reprezentance, kot tudi njenega brata Jana, kapetana moške nogometne reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com

"Kar nekaj let smo govorili, da bi me lahko tudi ona nekoč gledala na evropskem prvenstvu, ne le jaz njo. Na srečo je letos tako. Verjamem, da bo Teja ena največjih in najbolj gorečih slovenskih navijačic v Nemčiji," se mu je končno izpolnila želja. Zdaj bo lahko vrnil sestri, ki ga bo bodrila na evropskem prvenstvu. In oba bosta na tako velikem tekmovanju kapetana. Kakšna družina!

To bo veliko veselje pri Oblakovih, malce drugače, vsaj glede tega, komu bi privoščili zmago, pa bo pri njegovi srčni izbranki Olgi Danilović. Na drugi tekmi Eura se bo namreč Jan s Slovenijo pomeril z njeno domovino Srbijo. Danilovićeva je sicer hči nekdanjega srbskega košarkarskega zvezdnika Predraga Danilovića, pred kratkim pa se je na OP Francije uvrstila v osmino finala in poskrbela za največji uspeh kariere.

"To je kruta realnost in na žalost ni prostora za vse"

Eden najtežjih trenutkov, ki jih je kapetan Oblak doživel med pripravami na Euro, se je zgodil v petek. Takrat se je selektor Matjaž Kek zahvalil štirim kandidatom, ki jih ni uvrstil na končni seznam potnikov. To so bili Matevž Vidovšek, Žan Zaletel, Miha Zajc in Luka Zahović. Zlasti z zadnjima dvema se Oblak pozna že dolgo.

"To je bil zelo težak trenutek za tiste, ki na žalost niso mogli iti z nami. Konec koncev bi lahko bil to kdorkoli izmed nas. V tistih trenutkih nismo veliko govorili. Dali smo si roke, se objeli in jim zaželeli srečo. Upamo, da se kmalu spet vidimo. To je šport, to je kruta realnost in na žalost ni prostora za vse. Te odločitve so vedno težke, to je zelo težko sprejeti, saj so si vsi, ki so bili z nami, zaslužili iti na Euro," je po dvoboju proti Bolgariji spregovoril o mučnih trenutkih, ki so vladali na Brdu pri Kranju, ko je selektor prečrtal kvartet igralcev.

Kako je bilo v petek, ko se je selektor zahvalil štirim igralcem:

Nogometaše je v boljšo voljo spravila nedelja, ki so jo lahko preživeli doma ali pa z bližnjimi. Selektor jim je namreč dal prost dan. "Prost dan je še pomembnejši kot pa kak trening več, sploh zaradi mentalne priprave. Vsak igralec ga bo verjetno izkoristil na svoj način, z družino ali prijatelji. Pomembno je, da čim bolj uživajo in se sprostijo z bližnjimi. Od ponedeljka smo namreč spet skupaj vsak dan. Upam pa, da druženje ne bo trajalo le do 26. junija, ampak še dlje," je s tem drzno napovedal, kako se bo skušal s Slovenijo prebiti v izločilni del. To bi bil največji uspeh v zgodovini slovenskega nogometa.

Jan Oblak že vrsto let opravlja vlogo prvega, Vid Belec, ki je letos z Apoelom postal ciprski prvak, pa drugega vratarja slovenske reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com

Za začetek čaka Slovenijo dvoboj z Dansko (16. junija v Stuttgartu), štiri dni pozneje se bo pomerila s Srbijo (20. junija), nato pa sledi sklepno dejanje skupinskega dela v Kölnu proti Angliji (25. junija). "Naredili bomo vse, kar je mogoče, da bomo na koncu zadovoljni," sporoča kapetan. Kapetan, na katerega je lahko ponosna vsa Slovenija. In še kako tudi njegova sestra Teja, vajena velikih tekmovanj.