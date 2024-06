Dončić šokiral prisotne in izstrelil: Slovenija!

Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić je velik ljubitelj nogometa. Navija zlasti za bele baletnike iz Madrida in slovensko reprezentanco, ki jo v kratkem čaka največji izziv po letu 2010, nastop na Euru v Nemčiji. Zvezdniku Dallasa so tako pred drugo finalno tekmo lige NBA v Bostonu na novinarski konferenci postavili vprašanje o tem, kaj si misli o prihodu Kyliana Mbappeja k Realu in kdo bo osvojil Euro 2024. Njegove besede so nasmejale predstavnike sedme sile in še enkrat več dale vedeti, kako močno utripa njegovo srce za domovino.

Slovenske ljubitelje športa v teh tednih razvajajo številni asi. Košarkar Luka Dončić z Dallasom nastopa v svojem prvem finalu lige NBA, atlet Kristjan Čeh je postal evropski prvak v metu diska, odbojkarjem gre odlično v boju za nastop na olimpijske igre, Primožu Rogliču se nasmiha nova odmevna zmaga, s katero le še potrjuje status enega favoritov za osvojitev vrhunca sezone, francoske pentlje, kjer se bo moralo marsikaj vprašati zlasti njegovega rojaka Tadeja Pogačarja, za dvig navijaške temperature na sončni strani Alp pa skrbijo tudi nogometaši.

Slovenija je v zadnjem pripravljalnem nastopu pred Eurom v Stožicah remizirala z Bolgarijo. Foto: www.alesfevzer.com

Prihodnji teden se bo v Nemčiji začelo evropsko prvenstvo, Kekova četa pa se bo predstavila v zahtevni skupini C, v kateri se bo za točke merila z Dansko, Srbijo in Anglijo. Na Euru ne bo manjkalo velikanov, to bo na primer prvo veliko tekmovanje, na katerem bo Francoz Kylian Mbappe nastopil kot uradni član madridskega Reala. Beli baletniki so v nedavno končani sezoni osvojili skoraj vse, kar se je osvojiti dalo. Postali so evropski in španski prvaki, osvojili tudi španski superpokal, za piko na i pa se jim je takoj po koncu sezone pridružil še eden najboljših nogometašev na svetu Mbappe.

Ko so o tem na sobotni novinarski konferenci povprašali Luko Dončića, gorečega navijača madridskega Reala, je 25-letni Ljubljančan v smehu odgovoril: "Saj sem že prej vedel, da pride," nato pa dodal, da se z njim, odkar se je pridružil Realu, še ni pogovarjal. Dončić in Mbappe sta sovrstnika, Francoz je od njega starejši dva meseca, vsak pa v svojem športu spada med najboljše na svetu.

Morda je podatek, da je Mbappe že sklenil sodelovanje z Realom, Dončiću predhodno zaupal že predsednik Reala Florentino Perez, ki se je konec aprila mudil v Dallasu in obiskal nekdanjega bisera košarkarskega kluba iz Madrida.

Morda mu je to zaupal Nemec Toni Kroos, ki ga Dončić zelo spoštuje in ga je nedavno javno pozival, naj si premisli in podaljša kariero pri Realu vsaj še za eno sezono. Kroos ni spreminjal odločitve. Zadnjo tekmo v dresu Reala je odigral v finalu lige prvakov, kjer je v Londonu premagal Borussio Dortmund in osvojil evropsko krono. Za konec kariere jo bo skušal osvojiti še z Nemčijo na Euru, kjer pa bo po dolgem sušnem obdobju nastopila tudi Slovenija.

Velika promocija slovenske nogometne reprezentance

Luka Dončić bo skušal z Dallasom na drugi tekmi velikega finala vrniti udarec Bostonu in rezultat v skupnih zmagah izenačiti na 1:1. Foto: Reuters Kekova četa, v kateri ne manjka gorečih ljubiteljev košarke in oboževalcev Dončića, se po zadnji pripravljalni tekmi (1:1 proti Bolgariji) počasi pripravlja na odhod v Nemčijo. Obeta se največja selitev slovenskih ljubiteljev športa in velikih spektaklov v obdobju državne samostojnosti, saj bo na vsaki tekmi (16. junija v Stuttgartu proti Danski, 20. junija v Münchnu proti Srbiji in 25. junija v Kölnu proti Angliji) prisotnih več kot deset tisoč navijačev!

Med njimi bi lahko bil tudi Dončić, a mu je namero preprečila še kako uspešna sezona v ligi NBA, kjer se je prvič v karieri uvrstil v finale, tako da bo v tem mesecu na parketu prebil še ogromno dni. Kar zadeva Euro, je na vprašanje, kdo je zanj favorit za osvojitev naslova, kot iz topa izstrelil "Slovenija" in se nato sramežljivo nasmehnil.

S tem je šokiral in nasmejal prisotne, a hkrati naredil veliko promocijo Kekovim izbrancem, ki v skupini C ne spadajo med favorite za napredovanje, a v Nemčijo vseeno odhajajo z optimističnim ciljem, da bi prekrižali načrte favoritom in si prvič v zgodovini nastopov na velikih tekmovanjih priigrali uvrstitev v osmino finala.