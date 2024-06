Srbi deklasirali Švede in pokvarili zabavo Ibrahimoviću

Švedska spada med ene najmočnejših evropskih reprezentanc, ki se niso uvrstile na Euro. Srbi, s katerimi se bo Kekova četa na evropskem prvenstvu pomerila 20. junija (z začetkom ob 15. uri) v Münchnu, so si za generalko za Euro izbrali enega težjih izpitov. Gostovali so v Solni, pri čemer je bil večer, kar zadeva tabor gostiteljev, poln čustev, saj je bila to tekma, na kateri je legendarni Zlatan Ibrahimović uradno sklenil reprezentančno kariero. Navijači so mu namenili veličastno kuliso, dvoboj pa je spremljal na častni tribuni, a glede na razplet srečanja ni mogel biti pretirano zadovoljen.

Ibrahimovic was celebrated by the Swedish fans for the first time since his retirement during Sweden’s friendly against Serbia today at Friends Arena pic.twitter.com/zoTvcWSuGm — Milan Eye (@MilanEye) June 8, 2024

Srbi, ki so med tednom izgubili prijateljsko tekmo z Avstrijo na Dunaju (1:2), so pokvarili večer Ibrakadabri, saj so premagali Skandinavce kar s 3:0. Izbranci Dragana Stojkovića so navdušili z izvedbo in dali misliti tekmecem na Euru, med katerimi je tudi Kekova Slovenija. Švedsko mrežo so zatresli Sergej Milinković-Savić (18. minuta), strelski rekorder orlov Aleksander Mitrović (60.) in kapetan Dušan Tadić (70.).

Srbija se bo s Slovenijo na Euru pomerila 20. junija v Münchnu. Foto: Guliverimage

"To je prava Srbija. Orli so poleteli na Euro v visokem loku. Na generalki so uničili Švedsko," je po odmevni zmagi na stadionu Friends Arena zapisal srbski Sportal in dodal, kako bi lahko bilo slavje Srbov še večje, če bi Dušan Vlahović, zvezdnik Juventusa, izkoristil katero izmed treh priložnosti. Pohvalili so tudi Švede, ki so se trudili in proti vratom Srbije usmerili kar 21 strelov, a je na vratih orlov blestel Predrag Rajković. Srbi so iniciativo namerno prepustili gostiteljem in se odločili, da bodo skušali biti najnevarnejši prek protinapadov. Odločitev se jim je obrestovala, dosegli so zmago, s katero so si še kako utrdili samozavest pred odhodom v Nemčijo.

Srbija se bo v uvodnem dejanju Eura 16. junija pomerila z Anglijo v Gelsenkirchnu.