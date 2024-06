Prijateljske tekme (sobota, 8. junij):

Slovenija : Bolgarija 1:1 (1:1) Stadion Stožice, gledalcev 11.037, sodniki: Kardesler, Tugral in Özaral (vsi Turčija).

Strelca: 0:1 Despodov (4./11 m), 1:1 Šporar (14.). Slovenija: Oblak, Janža (od 71. Balkovec), Bijol, Brekalo, Karničnik, Elšnik, Gnezda Čerin (od 82. Gorenc Stanković), Horvat (od 46. Žugelj), Mlakar (od 61. Lovrić), Šporar (od 61. Iličić), Šeško (od 71. Celar).

Bolgarija: Vucov, H. Petrov, Petkov (od 46. Atanasov), Antov (od 61. Iliev), S. Petrov, Kostadinov (0d 61. Yusein), F. Krastev, Tombak, M. Minčev (od 82. Ljaskov), G. Minčev (od 61. Kolev), Despodov (od 78. Kirilov). Rumeni kartoni: /.

Rdeči karton: /.

Bolgari hitro šokirali Stožice

Bolgarija je presenetljivo zatresla mrežo Jana Oblaka že v četrti minuti. Foto: www.alesfevzer.com Generalka za Euro se je v sončni Ljubljani začela z nepričakovano hitrim vodstvom gostov. Bolgari, ki v Stožice niso prispeli kot favoriti, nenazadnje prepričjjivo zaostajajo za Slovenijo na lestvici Fife, hkrati pa se niso uvrstili na Euro, so prišli do vodstva že po štirih minutah. Jaka Bijol, ki za razliko od srečanja z Armenijo ne nosi kapetanskega traku, saj je danes na vratih stal Jan Oblak, je po dobrih dveh minutah storil prekršek na levi strani kazenskega prostora nad Kirilom Despodovom.

Turški sodnik Arda Kardesler je pokazal na belo točko, Despodov, sicer napadalec grškega prvaka Paoka, je bil z bele točke natančen in zanesljivo premagal Oblaka. Bolgarija, ki je na štirih medsebojnih tekmah s Slovenijo trikrat zmagala in enkrat remizirala, je tako vstopila v srečanje z ekspresnim zadetkom!

Bolgari se niso dolgo veselili, Šporar izenačil v 14. minuti

Veselje gostov, ki jih vodi Ilian Iliev, pa ni trajalo dolgo. Slovenija je v 14. minuti po mojstrsko uigrani akciji izenačila na 1:1. Adam Gnezda Čerin je izvedel predložek s kota z desne strani, našel Jana Mlakarja, ki je z glavo podaljšal žogo do povsem osamljenega Andraža Šporarja, na katerega je pozabila bolgarska obramba. Ljubljančan je z neposredne bližine premagal vratarja Svetoslava Vucova in v 53. nastopu za izbrano vrsto dosegel 12. zadetek.

Andraž Šporar je v 14. minuti po imenitni akciji, v kateri sta pred tem sodelovala Gnezda Čerin in Mlakar, izenačil na 1:1. Foto: www.alesfevzer.com

V 33. minuti je zadišalo po popolnem preobratu Slovenije. Žan Karničnik je povlekel žogo po desni strani na nasprotno polovico, nato pa s prefinjeno globinsko podajo lepo zaposlil Benjamina Šeška, ki je pravočasno odtekel, ušel bolgarskemu branilcu in se znašel sam pred vratarjem Vucovom. Bolgarski čuvaj mreže se je izkazal in ubranil strel 21-letnega zvezdnika slovenskega nogometa, tako da je ostalo pri 1:1. Prvi polčas se je tako končal brez zmagovalca.

Selektor Matjaž Kek je skušal popeljati varovance do prve slovenske zmage nad Bolgarijo v zgodovini državne samostojnosti, a se mu ni posrečilo. Zaradi manjših zdravstvenih težav nista nastopila Benjamin Verbič in Petar Stojanović. Foto: www.alesfevzer.com

Krstni nastop Žuglja, aplavz Iličiću in Oblaku

Benjamin Šeško je najlepšo priložnost na tekmi zapravil v 33. minuti. Foto: www.alesfevzer.com Prvo priložnost za nastop v državnem dresu je dočakal 24-letni krilni napadalec Nino Žugelj. Nekdanji nogometaš Brava in Maribora, ki si služi kruh pri norveškem prvaku Bodo/Glimtu, je v igro vstopil v 46. minuti namesto Tomija Horvata.

V 55. minuti je Jaka Bijol z dolgim predložkom na drugo stran zaposlil Nina Žuglja, ta je podal Žanu Karničniku, sledila je podaja najboljšega igralca 1. SNL v sredino. V skoku je bil najvišji Benjamin Šeško, ponudila se mu je lepa priložnost za strel, a ni dobro zadel žoge z glavo. Žoga je v nadaljevanju akcije prišla do Jana Mlakarja, ki je ustrelil proti vratom, a bil nenatančen, tako da je zgrešil cilj.

V 61. minuti je selektor Matjaž Kek opravil še dve menjavi. Namesto Mlakarja je vstopil Sandi Lovrić, namesto strelca Šporar pa povratnik Josip Iličić, ki mu je občinstvo podobno kot pred dnevi proti Armeniji ob vstopu v igro namenilo glasen aplavz. Prislužil si ga je tudi vratar Jan Oblak, ko je v 63. minuti z vrhunskim posredovanjem ukrotil nevaren strel Despodova z roba kazenskega prostora. Na drugi strani je proti vratom Bolgarije streljal Lovrić, a je streljal neposredno v vratarja Vutsova, ki tako ni imel težjega dela.

Kapetan Jan Oblak je v izdihljajih sodnikovega podaljška preprečil poraz Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com

V 71. minuti je selektor Kek poslal v igro še dva sveža igralca. Namesto Benjamina Šeška je v igro vstopil najboljši strelec švicarskega prvenstva Žan Celar, Erika Janžo, ki je vknjižil jubilejni deseti nastop za izbrano vrsto, pa je zamenjal Jure Balkovec. V 77. minuti je Iličić po strelu z 18 metrov ogrel dlani bolgarskemu vratarju, ki je bil odlično postavljen in brez večjih težav vpisal novo obrambo.

Napovedovalec animiral gledalce, Oblak preprečil poraz

V 82. minuti je Kek opravil še šesto menjavo. Namesto Gnezde Čerina je vstopil Jon Gorenc Stanković. Dvoboj, ki si ga je v živo ogledal tudi Albert Riera, nekdanji trener Olimpije in Celja, ki zdaj pri Bordeauxu vodi Žana Vipotnika, ta je ostal na klopi, je mineval v vedno bolj zaspanem vzdušju.

Združeni navijači Slovenije so bili znova najglasnejši na stadionu, a je za razliko od tekme z Armenijo izostalo še boljše sodelovanje s preostalimi tribunami. Foto: www.alesfevzer.com

Napovedovalec se je trudil animirati občinstvo, zbralo se je 11.037 gledalcev, med katerimi so zaradi zgodnjega začetka srečanja prevladovali najmlajši, a je z izjemo nekaj sto pripadnikov navijaške skupine Združeni navijači Slovenije izostala glasnejša podpora. Vročina in previdnost, vendarle je šlo za zadnjo tekmo pred Eurom, sta naredili svoje.

Ostalo je pri 1:1, Bolgarija je celo v izdihljajih sodnikovega podaljška zapravila priložnost za zmago, ko se je v kazenski prostor gostiteljev prikradel Georgi Minčev, a se je nato izkazal Oblak. Slovenija ni tako tudi v peto premagala Bolgarije, čez dober teden, 16. junija, pa jo v Stuttgartu že čaka uvodno srečanje Eura proti Danski.

Peta tekma z Bolgarijo, drugi remi Slovenije Slovenija se je pred prijateljsko tekmo v Stožicah nazadnje z Bolgarijo merila leta 2018 v ligi narodov, ko je bil selektor še Tomaž Kavčič (1:1 in 1:2), dvakrat pa je ostala praznih rok v kvalifikacijah za Euro 2008. Na prvi tekmi v Sofiji je Slovenijo še vodil Branko Oblak (0:3), tisto v Celju pa že njegov naslednik Matjaž Kek (0:2). Mariborčan je slabe tri leta po porazu z Bolgari vodil Slovenijo na SP 2010 v Južni Afriki, tokrat pa ga čaka še prvi nastop na Euru.

Danci boljši od Norvežanov, Srbi nadigrali Švede

Danska je v tem tednu premagala dve skandinavski znanki. Najprej Švedsko, nato še Norveško. Foto: Reuters Danes nastopa veliko udeleženk Eura. Dejavna sta bila tudi uvodna tekmeca Slovenije na Euru in navdušila s predstavama. Danska je v Brondbyju premagala s 3:1 Norveško. Po Švedski (2:1) je tako ugnala še enega skandinavskega tekmeca. Norveška je sicer med tednom s 3:0 odpravila Kosovo, pod vse tri zadetke pa se je podpisal Erling Haaland. Zvezdnik Cityja je zadel v polno tudi na Danskem, a so bili za prve tekmece Slovenije na Euru uspešni Pierre-Emile Hojbjerg, branilec Jannik Vestergaard in Yussuf Poulsen, sicer Šeškov in Kamplov soigralec pri Leipzigu, ki je v igro vstopil šele v 84. minuti, a se le vpisal med strelce.

Na severu Evrope je v soboto blestela tudi Srbija. Izbranci Dragana Stojkovića Piksija so nedavno izgubili na Dunaju z Avstrijo (1:2), v soboto pa so s 3:0 v Solni nadigrali Švedsko, ki je kljub številnim kakovostnim igralcem (Alexander Isak, Dejan Kuluševski …) letos ne bo na Euru. Za vodstvo Srbije z 1:0 je v 18. minuti zadel Sergej Milinković-Savić, v 60. minuti je na 2:0 povišal Aleksandar Mitrović, piko na i visoki zmagi pa je deset minut kasneje postavil še Dušan Tadić.

Dragan Stojković Piksi prejema pohvale za izvedbo Srbije na Švedskem. Foto: Reuters

Hrvaška do zgodovinske zmage, Ronaldo do rekorda proti Irski?

Cristiano Ronaldo je izpustil tudi drugo pripravljalno tekmo Portugalske pred Eurom. Manjkal je že proti Finski (2:4), zdaj ga ni bilo še proti Hrvaški, kjer je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce. Foto: Reuters Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo se je pred dnevi pridružil portugalski reprezentanci. Nazadnje je konec marca izgubil v Ljubljani s Slovenijo (0:2), proti Hrvaški pa bi lahko zbral že 207. nastop, s čimer bi še popravil rekord (dosegel je 128 zadetkov).

Devetintridesetletni Ronaldo bo letos v Nemčiji postal prvi nogometaš v zgodovini, ki bo nastopil na kar šestih zaporednih evropskih prvenstvih. Ko bo naslednjič oblekel dres, bo to že njegov 1226. nastop na reprezentančni oziroma klubski tekmi, s čimer bi popravil svetovni rekord, ki si ga zdaj deli z legendarnim brazilskim vratarjem Rogeriom Cenijem. Ronaldo bi lahko zaigral na zadnji pripravljalni tekmi pred Eurom, 11. junija z Irsko v Aveiru.

Luka Modrić je na Portugalskem popeljal Hrvaško v vodstvo v osmi minuti. To je bil njegov 24. zadetek za ognjene v rekordnem 174. nastopu. Foto: Reuters

Hrvaška je dočakala prvo zmago nad Portugalsko v obdobju državne samostojnosti. Zmagala je z 2:1. Po osmih minutah je z bele točke povedel slovenske sosede v vodstvo neuničljivi as madridskega Reala Luka Modrić, pred tem je bil storjen prekršek nad zveznim igralcem Manchester Cityja Mateom Kovačićem. Napadalec Liverpoola Diogo Jota je na začetku drugega polčasa izenačil na 1:1, a je nato Ante Budimir, najboljši strelec španske Osasune, ki se je najbolje znašel po tem, ko je njegov soigralec Mario Pašalić zadel prečko, poskrbel za končno zmago Hrvaške.

Španija je v Palma de Mallorci zanesljivo s 5:1 opravila s Severno Irsko. Ta je sicer povedla že v drugi minuti po golu Daniela Ballarda, je sledila petarda Španije. Med strelce so se za Španijo vpisali Alvaro Morata, Fabian Ruiz, Mikel Oyarzabal in dvakrat Pedri. Belgija je v sosedskem obračunu v Bruslju odpravila Luksemburg s 3:0, Romelu Lukaku pa je prispeval dva zadetka. Švica in Avstrija sta se v St. Gallnu razšli brez zmagovalca, Madžarska pa je v Debrecenu prepričljivo ugnala Izrael (3:0). Napadalec Ferencvaroša Barnabas Varga je prispeval dva zadetka in podajo.

