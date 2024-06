Matjaž Kek sporočil končno odločitev

Selektor Matjaž Kek je po zadnjem treningu pred tekmo z Bolgarijo sprejel odločitev o šestindvajseterici, ki bo odpotovala v Nemčijo, so sporočili iz NZS. Kek je prečrtal Matevža Vidovška, Luko Zahovića, Žana Zaletela in Miho Zajca.

Slovenija bo v Nemčiji odigrala tri tekme v skupinskem delu, najprej varovance Matjaža Keka čaka tekma z Dansko v Stuttgartu, sledi Srbija v Münchnu in za konec skupinskega dela še tekma z Anglijo v Kölnu.

Po uvodnem seznamu trideseterice, ki je pričela priprave 29. maja na Brdu pri Kranju, je danes opolnoči napočil trenutek prijave končne šestindvajseterice, ki bo Slovenijo predstavljala na Evropskem prvenstvu 2024. Selektor Kek se je končne izbire lotil natančno in odgovorno ter igralce ob koncu zadnjega treninga obvestil o svoji odločitvi. Kek je na koncu moral prečrtati četverico. Priprave so tako zapustili še vratar Olimpije Matevž Vidovšek, vezist Fenerbahčeja Miha Zajc, napadalec Pogona Luka Zahović in branilec Žan Zaletel, ki brani barve Viborga.

"Na koncu sem se moral odločiti za šestindvajset igralcev, kar pa ne pomeni, da vsi ti, ki ne potujejo na prvenstvo, ne bodo zraven že naslednjič. Nogomet se bo igral tudi po evropskem prvenstvu, hitro bodo na vrsti septembrske tekme v Ligi narodov. Pri končni odločitvi obstaja tudi 'taktični' načrt, saj ne moremo na prvenstvo s preveč napadalno usmerjenimi igralci, kajti izhajam iz tega, da verjetno proti ekipam, s katerimi igramo, ne bomo napadali devetdeset minut," je ob odločitvi sporočil selektor Kek.

Seznam reprezentance: Vratarji:

Jan Oblak, Vid Belec, Igor Vekić; Obrambni igralci:

Jure Balkovec, Jaka Bijol, Miha Blažič, David Brekalo, Vanja Drkušić, Erik Janža, Žan Karničnik, Petar Stojanović; Vezisti:

Timi Maks Elšnik, Adam Gnezda-Čerin, Jon Gorenc Stanković, Tomi Horvat, Jasmin Kurtić, Sandi Lovrić, Benjamin Verbič, Adrian Zeljković, Nino Žugelj, Josip Iličić; Napadalci:

Žan Celar, Jan Mlakar, Benjamin Šeško, Andraž Šporar, Žan Vipotnik.



