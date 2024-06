Kdo bo odpadel s Kekovega seznama?

Slovenski selektor Matjaž Kek je pred zahtevno odločitvijo. Z razširjenega seznama kandidatov za odhod na Euro 2024 bo moral do konca petka prečrtati štiri imena. Odločitev o tem, kdo ne bo odpotoval v Nemčijo, bo zahtevna, tako da bi lahko Mariborčan z njo odlašal povsem do konca predpisanega roka.

Ko je Matjaž Kek pred 14 leti vodil slovensko reprezentanco na svetovno prvenstvo na jug Afrike, se je moral pred odhodom posloviti od treh imen na razširjenem seznamu. Na koncu so priprave v Italiji z žalostjo zapustili Darijan Matić, Dejan Kelhar in Mirnes Šišić.

Tokrat bo drugače, saj bo lahko slovenski selektor na Euro 2024 za spremembo od SP 2010 popeljal kar 26 nogometašev. Na jug Afrike je namreč odpeljal "le" 23 nogometašev, letos pa jih bo spektakel v Nemčiji izkusilo kar 26. Vseeno pa ima tudi tokrat sladke skrbi. Na zdajšnjem razširjenem seznamu so štirje preveč, zato bo slovenska nogometna javnost z zanimanjem spremljala odločitev, komu se bo zahvalil in mu sporočil, da ne bo odpotoval na Euro 2024.

Verbič in Blažič sta jo skupila na treningu, Celar pa ...

Slovenija bo prvo tekmo na Euru odigrala 16. junija. Foto: www.alesfevzer.com Pri tem, kdo bi lahko bil to, bo upošteval več dejavnikov. Ne le tistega, česa je ta igralec zmožen, ampak tudi vpogled v to, ali bo lahko v času Eura, ta se bo za Slovenijo začel 16. junija v Stuttgartu proti Danski, v zdravstvenem smislu povsem nared za tekmovalne izzive, s kakršnimi ni imela slovenska reprezentanca opravka že 14 let.

Zaveda se, da so poškodbe sestavni del nogometa in da znajo tako naporni treningi na pripravah terjati svoj davek. Tako je denimo pred kratkim na treningu za nekaj časa izgubil Benjamina Verbiča in Miho Blažiča, ki sta tako izpustila dvoboj proti Armeniji, Žan Celar pa vleče poškodbo od nedeljskega finala švicarskega pokala, ko je moral v dresu poraženca Lugana zapustiti zelenico proti Servettu že po 55 minutah.

Selektor Matjaž Kek mora končni seznam sporočiti Evropski nogometni zvezi (Uefa) do konca petka, 7. junija. Foto: www.alesfevzer.com

"Treb bo spremljati prognoze, kako bo z njimi," selektor Kek daje vedeti, da je zaradi tega v skrbeh, saj je govora o pomembnih igralcih za slovensko reprezentanco. To pa je pri tako majhnem naboru vrhunskih nogometašev, ki si ga lahko privošči ena manjših evropskih držav, hkrati pa tudi najmanjša udeleženka Eura kar se tiče števila prebivalcev, še toliko usodnejše. "Bojim se tudi zaradi tega, ker se je na tekmi proti Armeniji pri nekaterih videlo, da so prave tekme igrali nazadnje pred mesecem dni," opozarja selektor tudi na ritem v fizični pripravljenosti, brez katerega bo zelo težko uresničevati naloge in cilje na Euru.

Odpadli bodo en vratar in trije v polju

Benjamin Verbič in Luka Zahović nista nastopila proti Armeniji, Sandi Lovrić pa je vstopil v igro. Foto: www.alesfevzer.com Selektor Kek je proti Armeniji poslal v drugem polčasu v igro tudi Sandija Lovrića, ki je tako odigral prvo tekmo po dveh mesecih, ko se je poškodoval v dresu Udineseja. "Osem tednov je bil brez polne tekme, agresivnosti," je zaupal slovenski strateg in dodal, da polovično pripravljeni igralci ne bodo imeli možnosti za nastop na Euru.

S seznama 30 kandidatov bo tako odpadel en vratar, za "tretjo" pozicijo kandidirata Igor Vekić in Matevž Vidovšek, kar pa se tiče ostalih igralnih položajev, sta proti Armeniji brez nastopa ostala branilca David Brekalo (še konec prejšnjega tedna je igral klubsko tekmo v ZDA) in Jure Balkovec (vso tekmo je na levi strani prebil Erik Janža), zvezni igralci Benjamin Verbič, ki ima težave z zdravjem, Miha Zajc, Adrian Zeljković in Nino Žugelj, ki se je taboru reprezentance zaradi klubskih obveznosti na Norveškem priključil med zadnjimi, ter napadalci Benjamin Šeško, okrog katerega v teh dneh ne manjka govoric o možnosti odmevnih prestopov h kateremu izmed evropskih velikanov, Žan Celar, ki se je iz Švice vrnil poškodovan, ter Luka Zahović.