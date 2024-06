"Srečni smo, da ga imamo"

Slovenska nogometna reprezentanca je na pripravljalni tekmi z Armenijo dobila tisto, kar je želela. Selektor Matjaž Kek je prejel vpogled v zmožnosti nekaterih kandidatov, ki v kvalifikacijah za Euro niso bili v prvem planu, igralci pa so si z zmago okrepili samozavest, še kako pomembno pred začetkom napornega spektakla v Nemčiji. Po dvoboju je bilo največ govora o imenitnih zadetkih Jana Mlakarja in povratnika Josipa Iličića, a tudi svojstvenem opozorilu, saj se Sloveniji ni prvič zalomilo na začetku drugega polčasa.

Začelo se je imenitno. Prva večja priložnost in prvi zadetek. Jan Mlakar, pred leti tudi najboljši strelec 1. SNL, je dokazal, da v sebi še vedno premore zrelost največjih napadalcev. V 11. minuti je tako z atraktivnim volejem popeljal Slovenijo v vodstvo in se razveselil tretjega zadetka v državnem dresu.

Jan Mlakar je popeljal Slovenijo v vodstvu v 11. minuti. Foto: www.alesfevzer.com "Žoga se je dobro odbila. Nisem veliko razmišljal, ampak udaril po žogi in zletela je v mrežo," je po tekmi podoživljal trenutek, ko je spravil na noge polovično polne tribune v Stožicah. Če se je 25-letni Ljubljančan poprej veselil zadetkov proti evropskim palčkom (Gibraltar in San Marino), pa je tokrat zadel proti Armeniji, zahtevnejšemu tekmecu, ki je bil v kvalifikacijah za Euro 2024 dolgo v igri za preboj na tekmovanje, življenje pa grenil tudi takšnim favoritom, kot so Turčija, Hrvaška in Wales. "Komaj čakam začetek Eura. Zdaj je treba izkoristiti še tekmo proti Bolgariji (v soboto ob 15. uri, op. p.)," igralec, ki je bil v zaključku kvalifikacij standardni član začetne enajsterice, spomladi pa je tudi na račun slabše minutaže pri Pisi obsedel na klopi, tako je bilo denimo na prijateljski tekmi s Portugalsko (2:0), že odšteva dneve do evropskega prvenstva.

Na Euro bo odpotovalo 26 igralcev z aktualnega seznama, na katerem je 30 kandidatov. Selektor Matjaž Kek bo moral tako do petka, ko se izteče uradni rok, prečrtati štiri imena. "Nisem zasledil, da bi se o tem kdo pogovarjal. S tem se ne obremenjujemo, selektor se bo odločil," ne čuti pretirane nervoze, ker se za nekatere bliža usodni dan, ko bodo izpadli s seznama.

Znova slab začetek drugega polčasa

Foto: www.alesfevzer.com Podobno velja tudi za Erika Janžo. "Selektor nam je rekel, naj o tem ne razmišljamo. Naj damo svoj maksimum na igrišču, on pa bo imel sladke skrbi. Vsak hoče biti zraven, zato bo dal vsak vse od sebe na treningu in tekmi," je pojasnil izkušeni Prekmurec. Zmage se je razveselil, a tudi izpostavil težavo, ki se ponavlja na zadnjih srečanjih.

"Če je bil prvi polčas dober in smo hitro zadeli, nato pa nadzorovali dogajanje, tudi njihove protinapade, pa smo znova, to se je zgodilo že nekajkrat zapored v Stožicah, slabo začeli drugi polčas. Vanj smo vstopili nekako mrtvi, tekmec je prevzel igro in tudi zadel, potem pa se je težko vrniti. Stisnili so nas na svojo polovico, mi pa se nismo dobro odzvali v obrambi. Imeli smo nekaj težav, zlasti ko so njihovi štoperji prihajali na bočne položaje. A Armenija je dobra ekipa, tako da je dobro, da smo zmagali," je vesel, da je Slovenija premagala takšnega tekmeca, čeprav ni zaigrala v najmočnejši zasedbi, in si s tem že utrdila samozavest.

Izven igrišč so povezana skupina

Foto: www.alesfevzer.com Armenija je v 56. minuti iz akcije po prekinitvi izenačila na 1:1. "Tekmec je iz prekinitve zabil gol, nato je imel iz prekinitve še eno priložnost, a je ni izkoristil. To bo treba dobro analizirati in popraviti naše napake," je poudaril Vanja Drkušić, ki je proti Armeniji skupaj s kapetanom Jako Bijolom sestavljal udarni branilski tandem. Vesel je, da mu je selektor izkazal zaupanje, zadovoljen je tudi s svojo predstavo, največji nasmeh pa se mu je razlezel po licu, ko je bilo govora o vzdušju v reprezentanci.

"Fenomenalno je. S fanti se družimo tudi izven igrišča. Zdaj bomo skupaj preživeli skoraj mesec dni. Trenira se čvrsto, izven igrišč pa smo povezana skupina," sporoča branilec Sočija, ki je proti Armeniji zaigral proti trem igralcem, s katerimi se srečuje v ruskem prvenstvu, in z njimi izmenjal tudi nekaj besed. Rusije sicer zaradi suspenzije ne bo že na drugem zaporednem velikem tekmovanju. So zaradi tega v največji državi na svetu kaj jezni? "Ne. So pa ponosni, ker bo na Euru igralo kar nekaj igralcev iz njihovih klubov," je dejal Drkušić, ki bo tako na Euru zastopal barve Sočija.

"Vsi vemo, kakšen mojster je Iličić"

Foto: www.alesfevzer.com Kekova četa se je po izenačenju Armenije znašla v težavah, nato pa je občinstvo vstalo na noge in ob trojni menjavi, v igro sta vstopila še prvokategornika Petar Stojanović in Timi Max Elšnik, vrnitev Josipa Iličića pozdravilo s stoječimi ovacijami. Nekdanji as Atalante je le nekaj minut pozneje mojstrsko zatresel mrežo Armenije in s tem popeljal Slovenijo do zmage (2:1).

"Ko smo rezervisti prišli v igro, smo želeli zmagati. To je bil cilj, to nam je tudi uspelo," je dejal Petar Stojanović, ki je odigral zadnje pol ure in vnesel svežino na desno stran, kjer je tesno sodeloval prav z Iličićem.

Foto: www.alesfevzer.com

Prispeval je tudi asistenco za zmagoviti zadetek. "Vsi vemo, kakšen mojster je Iličić. Ustreza mi njegov slog. Iskala sva se in se našla takrat, ko je bilo tudi najpomembnejše. Veseli smo, da je z nami," je pohvalil 36-letnega soigralca, ki je odigral prvo tekmo v državnem dresu po poltretjem letu in jo na jubilejnem 80. nastopu kronal s 17. zadetkom.

"Škoda bi bilo, če ne bi izkoristili takega igralca," je Iličića pohvalil tudi strelec prvega zadetka Mlakar. "Kot ekipa smo zelo veseli in srečni, da ga imamo. Je legenda reprezentance. Tudi danes je dokazal, da lahko sam odloči tekmo z individualno potezo. Ima ta ubijalski instinkt. Tudi fizično me je presenetil, ker lahko drži ritem. Upam, da nam bo pomagal še naprej," je o povratniku Iličiću spregovoril Janža. Dobro ve, kako težko se je vrniti v izbrano vrsto. Sam je lani zaigral za reprezentanco po dolgih letih.

Dvoboj z Armenijo je torej najbolj zaznamovala sanjska vrnitev Iličića, zanj pa selektor noče, da bi se iz njega delal prevelik cirkus. Kaj pa bo prinesla sobotna tekma z Bolgarijo? Na njej bo v napadu Slovenije, tokrat sta dobila priložnost Andraž Šporar in Žan Vipotnik, nastopil tudi najbolj vroči slovenski igralec v tem trenutku Benjamin Šeško, za katerega se zanima ogromno evropskih velikanov.

Preberite še: