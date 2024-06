Ni kaj, Slovenija je edinstven fenomen Eura!

V Nemčiji se bo od 14. junija do 14. julija za evropski naslov v nogometu potegovalo 24 udeleženk. Med njimi je tudi Slovenija, ki izstopa po marsičem. Je denimo edina reprezentanca, ki nima uradnega vzdevka , s katerim bi se ponotranjili navijači, po drugi strani pa je tudi izbrana vrsta, ki prihaja iz najmanjše države po številu prebivalcev. Slovenija premore le dobra dva milijona prebivalcev, zato ob vseh športnih in v tem primeru zlasti nogometnih uspehih velja za še toliko večji fenomen, ki se mu je vredno posvetiti.

Slovenija ima najmanj prebivalcev izmed udeleženk Eura. Tako ima tudi najmanjši bazen kandidatov, iz katerega lahko črpa selekcijo najboljših nogometašev, a ima na drugi strani tudi veliko srce, kar bo kaj kmalu opaziti tudi na tribunah. V Nemčijo se odpravlja rekordno število slovenskih navijačev. Tako množične selitve slovenskega naroda na športno tekmovanje v tujino še ni bilo.

Tako je bilo pred 24 leti v Amsterdamu, ko se je Slovenija na EP 2000 pomerila proti Španiji. Prvič po 24 letih bo na nogometni tekmi v tujini znova prisotno petmestno število slovenskih navijačev. Foto: Reuters

Na vsaki tekmi, bodisi v Stuttgartu proti Danski (16. junij) bodisi v Münchnu proti Srbiji (20. junij) ali v Kölnu proti Angliji (25. junij), bo na tribunah več kot deset tisoč Slovencev. Tako veliko jih na tako vrhunskem športnem dogodku v tujini ni bilo že dolgo. Še so prisotni spomini na Amsterdam ob prelomu stoletja, takrat je slovenska nogometna pravljica na EP 2000 prvič zaživela v tujini v tako čarobnem številu privržencev, tokrat pa bo navijačev, ki bodo na dresih nosili podobo Triglava, še toliko več. Nemčija je vendarle bližje kot dežela tulipanov in mlinov na veter.

Angležev je skoraj tridesetkrat več!

Prvič po letu 2010 (SP v Južni Afriki) se bosta Slovenija in Anglija pomerili na velikem tekmovanju. Foto: Vid Ponikvar Slovenija je tako majhna, a premore za svoje razmere neverjetno vrhunske in uspešne športnike. Med njimi zasedajo vse pomembnejše mesto tudi nogometaši. Ni ga ljubitelja nogometa na svetu, ki ne bi že dalj časa poznal Jana Oblaka ali pa Josipa Iličića, povratnika v izbrano vrsto, in zlasti v zadnjih sezonah mladega vročega dragulja Benjamina Šeška.

Izbranci Matjaža Keka bodo dodatno prepoznavnost pridobili še na Euru, kjer se bodo najprej pomerili z Dansko, polfinalistko zadnjega evropskega prvenstva, ki ima skoraj trikrat več prebivalcev, nato se bo Slovenija udarila z brati iz nekdanje skupne domovine Jugoslavije Srbi, v zadnjem srečanju skupinskega dela pa sledi dvoboj s prvimi favoriti Eura, aktualnimi evropskimi podprvaki Angleži, ki jih je na svetu dobrih 57 milijonov. Torej za skoraj 30 Slovenij!

Država udeleženka z največjim številom prebivalcev je Turčija, ki je zelo navezana na Nemčijo. Foto: Reuters

Še zdaleč pa Angleži niso najštevilčnejši narod med udeleženci letošnjega Eura. Če so na zadnjih evropskih prvenstvih v tem statističnem pogledu skoraj vedno kraljevali Rusi, ki jih zaradi suspenzije po vojaškem napadu na Ukrajino od leta 2022 ni več na velikih nogometnih tekmovanjih, Rusov je denimo skoraj 150 milijonov, bodo letos v tem oziru vodilni Turki. Za slab milijon, tu je govora o tistih, ki živijo v domovini, jih je več od gostiteljev Nemcev, udeleženke Eura z drugim največjim številom prebivalcev.

Sledita Francija in Italija, ki letos brani naslov, ki ga je pred tremi leti osvojila na Wembleyju, nato pa se z Anglijo zaključuje skupina petih največjih držav z vsaj 50 milijoni prebivalcev.

Najmanj prebivalcev imajo Gruzija, Albanija in ... Slovenija!

Slovenija bo pred Eurom odigrala še pripravljalni tekmi v Stožicah z Armenijo (v torek ob 18. uri) in Bolgarijo (v soboto ob 15. uri). Foto: www.alesfevzer.com Več kot 30 jih imajo Španija, Poljska in Ukrajina, z dvomestnim številom pa se lahko pohvalijo še v Romuniji, na Nizozemskem, v Belgiji, na Češkem in Portugalskem. Enajst izmed 24 udeleženk, torej slaba polovica, ima manj kot deset milijonov prebivalcev.

Med njimi so tudi tri slovenske sosede (Madžarska, Avstrija in Hrvaška), na zadnjih treh mestih pa so glede številčnosti prebivalstva Gruzija, edini novinec na letošnjem Euru, Albanija, ki ji je zagodel žreb, saj se je znašla v "skupini smrti" s Hrvaško, Italijo in Španijo, prav na zadnjem mestu pa je največji športni fenomen Eura Slovenija.

Tega, da je najmanjša na nogometnih reprezentančnih spektaklih, je že vajena. Podobno je bilo že na prejšnjih velikih tekmovanjih, na katerih je nastopila, v zadnjem obdobju, ko se ni uvrščala med elito, pa je za nove izjemne rekorde skrbela Islandija (376 tisoč prebivalcev), ki pa se ji na Euro v Nemčiji ni uspelo uvrstiti.

Domovina Dončića, Pogačarja, Rogliča ...

Na sončni strani Alp živi po zadnjih ocenah 2,12 milijona prebivalcev, ki so lahko še kako ponosni na svoje športne rojake. Dosegajo imenitne uspehe, o čemer se bo lahko svetovna javnost dodobra prepričala denimo že to poletje, ko ne manjka vrhunskih dogodkov s Slovenci v zelo pomembnih in vse prej kot zgolj stranskih vlogah.

Luka Dončić je eden najboljših in najbolj priljubljenih košarkarjev na svetu. Foto: Guliverimage

Že zdaj na drugi strani velike luže pleni pozornost košarkarski genij Luka Dončić, ki se bo v prihodnjih dneh in tednih potegoval za svoj prvi NBA-naslov, nato se bo Kekova četa predstavila na Euru, ki ga bo spremljal malodane celoten nogometni svet, kolesarska velikana Tadej Pogačar in Primož Roglič se bosta pomerila na sloviti francoski pentlji, konec prihodnjega meseca pa sledi še najobširnejši športni festival, prepoln čustev in ponosa, poletne olimpijske igre v Parizu.

Slovenija, čeprav ima tako malo prebivalcev, bo lahko torej še kako ponosna na to, kar predstavlja. To pa je tudi njen največji fenomen, ki mu pritrjujejo tudi številke.