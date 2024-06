Če gre verjeti poročanju angleškega novinarja Bena Jacobsa, se je v boj za naklonjenost Benjamina Šeška, ki ga že dalj časa povezujejo s številnimi angleškimi velikani, največ možnosti za sklenitev dogovora z Leipzigom se pripisuje Arsenalu, vključil še en zelo bogat klub. To je francoski prvak PSG.

Mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško, ki se z reprezentanco na Gorenjskem pripravlja na Euro 2024 v Nemčiji, je s svojimi predstavami obnorel Evropo. Zanj se zanima ogromno klubov, vse bolj diši po tem, da bi lahko že leto dni po prihodu v Leipzig zapustil rdeče bike in se podal v katero izmed drugih močnih lig. Že dolgo se omenja Anglija, kjer se zanj zanimajo Arsenal, Chelsea in Manchester United, FootballTransfers poroča, da naj bi topničarji že poslali Leipzigu uradno ponudbo v višini 55 milijonov evrov, Šeško se je znašel tudi na seznamu želja Milana, po novem pa so ime pogosto nasmejanega Radečana obkrožili tudi na seznamu PSG.

Arsenal je v močnem angleškem prvenstvu zaostal le za Manchester Cityjem. Foto: Reuters

Francoski prvak, ki je v tej sezoni v ligi prvakov izpadel v polfinalu, kjer je ostal praznih rok proti Borussii Dortmund, po odhodu prvega zvezdnika Kyliana Mbappeja išče rešitve za zapolnitev vrzeli v napadu. Mbappe je bil dolgoletni prvi strelec pariškega kluba, 21-letni Slovenec pa je v krstni sezoni v dresu Leipziga na 42 tekmah dosegel 18 zadetkov in dokazal, da je kljub mladosti in v začetku sezone manjši minutaži kos tudi največjim izzivom. Šeškovi snubci naj bi se sicer morali zavedati, da bi jih nakup dragulja slovenskega nogometa stal okrog 65 milijonov evrov.

Kylian Mbappe bo kariero najverjetneje nadaljeval pri madridskem Realu. Foto: Reuters

V prihodnjih dneh bo na nogometni tržnici tako še kako pestro, saj bi lahko Šeško izbral novega delodajalca še pred začetkom Eura, na katerem se bo v skupini C pomeril z Dansko, Srbijo in Anglijo. Skupinski del bo torej sklenil ravno proti državi, v kateri ne manjka zvezdnikov največjih angleških klubov, ki se zanj zanimajo že dalj časa. Sodeč po poročanju otoških medijev ima še vedno največje možnosti za sklenitev sodelovanja podprvak Arsenal.