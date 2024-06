Real razžalostil Borussio, sanjsko slovo Kroosa

Nogometaši madridskega Reala so v finalu lige prvakov na kultnem Wembleyju v Londonu premagali Borussio Dortmund. Odločilna zadetka sta na dvoboju, na katerem je delil pravico Slovenec Slavko Vinčić, padla v zadnjih 20 minutah. V polno sta zadela Dani Carvajal in Vinicius Jr., Real pa je osvojil že rekordni 15. evropski naslov! Rumeno-črni, ki so najlepše priložnosti zapravili v prvem polčasu, ostajajo pri enem.

Sobota, 1. junij:

Začelo se je s prekinitvijo ...

Po spektakularnem glasbenem vložku, ko je razprodani Wembley spravil na noge legendarni 60-letni ameriški glasbeni zvezdnik Lenny Kravitz, se je ob 21. uri začel finale med Realom in Borussio.

Finale lige prvakov se je začel z "lovom" varnostnikov na gledalca, ki je stekel na igrišče. Foto: Reuters

Slovenski sodnik Slavko Vinčić je označil začetek srečanja, nato pa je na zelenico priteklo nekaj nepovabljenih navijačev, ki so želeli opozoriti nase in mastno zaslužiti, tako da slovenskemu delivcu pravice ni preostalo nič drugega, kot ga je prekinil tekmo. Po nekaj minutah se je sklepno dejanje lige prvakov v Londonu le nadaljevalo.

Kako so varnostniki lovili in nato le ukrotili navijače, ki so stekli na igrišče:

V uvodnih 30 minutah je večkrat zadišalo po zadetku, a je ostalo pri 0:0. Glede na razplet dogodkov, Borussia je prikazala bistveno več in s hitrimi protinapadi nekajkrat spravila obrambo Reala v hude težave, so bili lahko s tem bistveno bolj zadovoljni v kraljevem klubu. Madridčane je reševala tudi sreča, saj je Niclas Füllkrug v 23. minuti, takrat je zadišalo tudi po nedovoljenem položaju, zatresel vratnico.

Niclas Füllkrug je v 23. minuti zatresel okvir vrat Reala. To je bila najlepša priložnost Borussie na srečanju. Foto: Reuters

Sreča in Courtois reševala Real

Pred tem je prvo priložnost za rumeno-črne, ki so bili uradni gostitelji finala, v 14. minuti zapravil Julian Brandt, ko je streljal mimo vrat, sedem minut pozneje pa se je sam pred vratarjem Thibautom Courtoisom po podaji Matsa Hummelsa znašel hitronogi Karim Adeyemi, a se uštel, ko je skušal preigrati Belgijca. Lepa priložnost je splavala po vodi, v 28. minuti pa se je izkazal Courtois še z obrambo, ko je ustavil strel Adeyemija, sicer nekdanjega soigralca Benjamina Šeška pri Salzburgu.

Karim Adeyemi je v prvem polčasu zapravil kar nekaj priložnosti za Dortmund. Foto: Reuters

Slovenski sodnik Vinčić je prvič segel v žep v 35. minuti, ko je pokazal rumeni karton Viniciusu Jr. Brazilski napadalec Reala je skušal izvesti pritisk na vratarja Borussie Gregorja Kobla, a je to storil tako neprevidno in nevarno, da je napravil prekršek nad čuvajem mreže in prejel kazen.

V 41. minuti se je znova izkazal Courtois, tokrat je ubranil strel z razdalje, ki ga je proti njegovim vratom usmeril Marcel Sabitzer. Kraljevi klub v prvem polčasu sploh ni streljal v okvir vrat tekmeca.

Slavko Vinčić je sodil najpomembnejšo tekmo v svoji karieri. Pokazal je štiri rumene kartone, tri so prejeli nogometaši Borussie, in pustil dober vtis. Foto: Reuters

Real v drugem polčasu zaigral kot prerojen

Beli baletniki so v drugi polčas vstopili bistveno bolje. Toni Kroos, ki je odigral zadnjo tekmo za Real, je v 49. minuti z izjemno natančno izvedbo prostega strela prisilil vratarja Borussie Gregorja Kobla k vrhunskem posredovanju. Osem minut pozneje je švicarski čuvaj mreže ubranil še strel Danija Carvajala.

Tako je Gregor Kobel ubranil nevaren strel Tonija Kroosa. Foto: Reuters

V 63. minuti se je znova izkazal povratnik Courtois, ki je ukrotil strel z glavo Füllkruga, nato pa je sledilo obdobje na tekmi, v katerem so prevladovali beli baletniki.

V 74. minuti je Real povedel z 1:0! Dani Carvajal je po predložku Tonija Kroosa s kota po strelu z glavo zatresel mrežo Borussie.

Dani Carvajal je v 74. minuti popeljal Real v vodstvo. Foto: Reuters

Le nekaj minut pozneje bi lahko Jude Bellingham podvojil prednost, a je z ugodnega položaja poslal žogo tik mimo vrat.

V nadaljevanju sta dlani Kobla v norem naletu Reala ogrela tudi Kroos in Nacho. Rumeno-črni so se znašli v težavah, do preobrata jih je skušal popeljati tudi Marco Reus, ki je vstopil s klopi in igral zadnjo tekmo za Borussio, a je podobno kot leta 2013 tudi tokrat v finalu ostal praznih rok.

Vinicius Jr. je podvojil prednost Reala. Foto: Reuters

Ko pa je v 83. minuti nepozorni obrambni vrsti Borussie ušel Vinicius Jr. in se nato po podaji Juda Bellinghama vpisal med strelce, se je Real znašel v sedmih nebesih. Real je povedel z 2:0. Brazilec je dosegel že šesti zadetek v tej evropski sezoni, Borussia pa je do konca srečanja resda zatresla mrežo španskega velikana, a je bil strelec Füllkrug v nedovoljenem položaju, tako da je bil zadetek upravičeno razveljavljen. Ostalo je pri 2:0 za Real, ki je v drugem polčasu prikazal izjemno predstavo, razmerje v strelih na gol pa se je prelevilo v njegovo korist (11:9, od tega 6:3 pri strelih v okvir vrat).

Toni Kroos se je od belega dresa Reala poslovil z evropskim naslovom! Foto: Reuters

Nemški as Toni Kroos je dočakal sanjsko slovo, rezervist Luka Modrić, ki naj bi v kratkem podaljšal sodelovanje z Realom, in pa strelec Dani Carvajal pa sta se skupaj s kapetanom Nachom razveselila že rekordne šeste evropske krone s kraljevim klubom.

Borussia je navkljub zelo dobri predstavi v prvem polčasu ostala pri ničli. Mreža vratarja Reala Thibauta Courtoisa je ostala nedotaknjena. Foto: Reuters

Kaj se je dogajalo na tekmi?

Real je z zmago zaključil pomembno obdobje lige prvakov, ki bo od jeseni naprej zaživela v novem tekmovalnem formatu, nastopilo bo kar 36 klubov. Madridčani so v tej sezoni osvojili tri lovorike. Postali so španski in evropski prvaki, osvojili so tudi španski superpokal.

Kapetan Reala Nacho, ki se spogleduje z odhodom v ligo MLS, je dvignil pokal po zmagi nad Dortmundom. Foto: Reuters

Pester urnik predsednika Uefe v Londonu

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v soboto okronal novega klubskega evropskega prvaka, čez poldrugi mesec pa bo po finalu Eura 2024 v Berlinu predal pokal še najboljši reprezentanci v Evropi. Foto: Guliverimage Prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin je imel konec tedna na Otoku veliko obveznosti. V petek se je na službeni večerji finalistov lige prvakov v Londonu sestal tudi s predsednikom Reala Florentinom Perezom, glavnim zagovornikom elitne superlige, ki po idejni zasnovi bogatega Španca ne bi potekala pod okriljem Uefe. Zaradi tega je bilo v zadnjih letih med Čeferinom in Perezom izstreljenih nekaj strupenih puščic, v petek pa sta se družila na večerji, namenjeni delegaciji finalistov lige prvakov in vodstva evropske krovne zveze. Pri ideji superlige, ki se jim je kriznega leta 2021 drug za drugim odrekala večina izmed 12 ustanoviteljev, sicer vztrajata le še Real in Barcelona.

Perez, predsednik najtrofejnejšega evropskega kluba, ki je s 15 evropskimi naslovi še popravil evropski rekord, je v Londonu podaril Čeferinu spominsko darilo. Vodstvo Borussie je poosebljal predsednik nemškega velikana Hans Joachim Watzke.

Čeferin, ki je v zadnjih dneh podelil že kopico evropskih klubskih lovorik in potoval po vsej Evropi, je po zmagi Reala nad Borussio izročil pokal še kapetanu novopečenega evropskega prvaka Nachu. S tem pa zanj pestrega poletja ne bo konec, ampak bo ravno nasprotno, saj se že čez dva tedna v Nemčiji začenja Euro 2024, z naskokom največji projekt evropske krovne zveze.

Čeferin je na dan finala lige prvakov na Otoku opravil delovni sestanek z vodstvom združenja evropskih nogometnih klubov ECA, ki mu predseduje Nasser Al-Khelaifi. Katarski mogotec je upal, da bi lahko danes na Wembleyju stiskal pesti za svoj PSG, a mu je načrte v polfinalu lige prvakov prekrižala Borussia Dortmund.

Al-Khelaifi je na zasedanje izvršnega odbora ECA v Angliji povabil tako Čeferina kot tudi generalnega sekretarja Fife Mattiasa Grafströma. Predsednik Uefe je pohvalil zgledno sodelovanje z združenjem ECA, podobno velja tudi za Grafströma, ki ga prihodnje leto čaka velik izziv, prvo klubsko SP pod okriljem Fife, na katerem bo nastopilo kar 32 klubov. Številni med njimi so tudi člani združenja ECA, ki zastopa interese evropskih klubov.

Dogajanje v Londonu pred finalom:

Liga prvakov, finale:

Sobota, 1. junij: