"Uživali bomo do petka, nato pa pride strah"

Nogometni svet odšteva dneve do zadnjega dejanja klubske sezone, velikega finala lige prvakov. O favoritu ni dvoma: to je Real Madrid, ki bo v soboto proti Borussii iz Dortmunda skušal osvojiti 15. evropsko zvezdico. Za trenerja Carla Ancelottija bo to že osmi finale tega tekmovanja. In pravi: "Uživali bomo, uživali." Da je temu res tako, smo se prepričali na zadnjem treningu. V spodnjem videu poglejte nekaj utrinkov s treninga.

Carlo Ancelotti na zadnji novinarski konferenci Foto: Guliverimage Če kdo ve, kakšen je najboljši nasvet v dneh pred velikim finalom nogometne lige prvakov, je to italijanski strateg Carlo Ancelotti. Zanj bo to že osmi finale tega tekmovanja, šesti v vlogi trenerja, tretji z Realom iz Madrida. Leta 2014 je z Realom osvojil "decimo", 14. naslov pa predlani, pred prihodom na klop Reala je pokal lige prvakov dvakrat dvignil tudi z AC Milanom.

"Uživali bomo, uživali. Saj vemo, da smo to sezono naredili nekaj dobrega. Manjka samo še češnja na torti," je na novinarski konferenci povedal 64-letni Ancelotti, ki je lovorike osvajal v vseh petih najmočnejših evropskih domačih ligah. "Finale bo zahtevno, nasprotnik bo težak, zato so zdaj to dnevi, ko je treba uživati. Uživali bomo do petka. Če se uvrstiš v finale, je to dokaz, da si imel uspešno sezono, še posebej če gre za finale lige prvakov. Verjamemo, da je že to uspeh. Fantje so bili zelo dobri in do dneva finala bomo uživali." Španski nogometni velikan bo v soboto igral za 15. evropsko zvezdico, šesto v zadnjih desetih letih.

Poglejte nekaj utrinkov z zadnjega treninga Reala (video: Reuters):

"V soboto se začneš potiti"

Ancelotti na ponedeljkovem treningu Foto: Reuters To sezono so osvojili že 36. španski naslov. V la ligi so na 38 tekmah zmagali devetindvajsetkrat in zbrali deset točk več od druge Barcelone. V ligi prvakov so dobili svojo skupino z maksimalnim številom točk (18), nato pa izločili Leipzig, znova Manchester City in v polfinalu Bayern München. Ni dvoma, da so favorit proti šele peti ekipi bundeslige. Borussia je na 34 domačih tekmah zmagala samo osemnajstkrat in za prvakom Bayerjem iz Leverkusna zaostala kar 27 točk. Je pa v ligi prvakov z 11 točkami dobila skupino smrti, kjer so bili še PSG, AC Milan in Newcastle. V izločilnih dvobojih pa je dokazala, da so ta zelo nepredvidljiva. Premagali so PSV, Atletico Madrid in PSG.

Thibaut Courtois, ki je izpustil večji del sezone, je pripravljen za nastop v finalu. Za Belgijo pa na Euru 2024 ne bo igral. Foto: Reuters A četudi je Real favorit in v teh dneh uživa v uspehih sezone, se občutki na dan finala spremenijo, priznava Ancelotti. "V soboto se začneš potiti. Vem in sem na to pripravljen. V soboto pride tudi strah. To je povsem običajno pred takimi tekmami. S tem imam že izkušnje. A verjamem v svojo ekipo, saj vidim, da so že osredotočeni na tekmo. Z mislimi so že v finalu in jaz vanje verjamem."

Bellingham: Pravljični zaključek odlične sezone

Jude Bellingham bo finale igral na domačem stadionu svoje Anglije in proti svojemu nekdanjemu klubu. Foto: Reuters

Letošnji finale bo nekaj posebnega za mladega angleškega zvezdnika Reala. Ne le, da bo Jude Bellingham prvič igral finale tega tekmovanja, igral ga bo proti svojemu nekdanjemu klubu in na stadionu angleške reprezentance, na londonskem Wembleyju. "To je kar nekakšen pravljični zaključek odlične sezone, saj sem nazaj v domači Angliji in bom igral proti Dortmundu. Veliko je razlogov za to, da bo tekma zame malo bolj čustvena. Hvaležen sem, da sem tukaj." To sezono, svojo prvo v dresu Reala, je na 41 tekmah dosegel 23 golov in še za 12 golov podal. Od tega je dal štiri gole na desetih tekmah lige prvakov.