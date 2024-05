Xavi s solzami v očeh, Oblak sezono sklenil z zmago

Jan Oblak je oddelal sezono z Atleticom, po nekaj dneh počitka ga čaka začetek misije Euro 2024. Foto: Reuters Na prvih sedmih mestih, ki vodijo v Evropo, se v zadnjem krogu ni moglo več ni spremeniti. Prav tako je bilo že pred temn jasno, da se v segundo selijo Cadiz, Granada in Almeria.

Jan Oblak in soigralci so na zadnji tekmi sezone z 2:0 v gosteh premagali Real Sociedad. Že ob polčasu so vodili, saj je v deveti minuti je zadel Samuel Lino. V sodnikovem dodatku drugega polčasa je 24. zmago prvenstva potrdil Reinildo Mandava. Atleti so tako la ligo končali na četrtem mestu s 76 tiočkamI 824 zmag, štirje remiju 10 porazov). Dali so 70 golov, prejeli pa so jih 43.

Sedem golov Girone, Dovbik najboljši strelec sezone

Artem Dovbik je zabil tri gole, skupno je 24 v sezoni. Foto: Guliverimage Morda zadnji krog res ne šteje več veliko, so ga pa nogometaši tretjeuvrščene Girone vzeli zelo zares. Granado so nadigrali s kar 7:0. No, štelo je za njihovega najboljšega strelca Artema Dovbika, ki se poteguje za naziv najboljšega strelca lige. Dosegel je hat-trick in tako skočil nazaj na prvo mesto. Zabil je 24 golov, enega več kot Alexander Sorloth. Slednji je Dovbika prehitel v prejšnjem krogu, ko je dal kar štiri gole. Sorloth na sobotni tekmi med Villarrealom in OSasuno (1:1) ni zadel.

Xavi brez zamere: Nekega dne bi se rad vrnil

Xavi bo v nedeljo še zadnjič vodil Barcelono. Foto: Guliverimage V petek je nogo dobil trener Barcelone Xavi Hernandez. Pozimi je sicer sam odstopil, pred enim mesecem pa ga je vodstvo kluba prepričalo, da ostane. In si je premislil. A zdaj si je premislil predsednik kluba Joan Laporta. Zamere ni, je na sobotni novinarski konferenci dejal Xavi. "Spoštujem predsednikovo odločitev, da me odpusti. On odloča. Vedno bom navijač Barcelono in bom podpiral klub." Dodaja, da je ponosen na opravljeno delo v zadnjih dveh letih in pol. "Nekega dne bi se rad vrnil v Barcelono. Barcelona je klub mojega življenja. To sem vedno govoril. Ne zapiram si vrata. Nekega dne se morda vrnem."

