Po Barceloni novega trenerja našel tudi Bayern

Na klopi Liverpoola bo Jürgena Kloppa nasledila Arne Slot, do menjave prihaja tudi v Barceloni, kjer naj bi Xavija Hernandeza zamenjal Hansi Flick, trenerja sta odpustila tudi AC Milan in Bayern München. To soboto najbolj vroča govorica na trenerski tržnici prihaja z Bavarske. Kot poroča Fabrizio Romano, je dogovor med Burnleyjem in Bayernom sklenjen. Vincent Kompany bo za odškodnino 12 milijonov evrov prišel na Allianz Areno.

🚨🔴 BREAKING: Vincent Kompany will sign in as new Bayern manager, here we go!



Agreement between clubs with Burnley on €12m fee, contract terms already sealed.



Kompany will become new Bayern head coach on three year deal — it’s done after story reported on Monday. 🇧🇪 pic.twitter.com/c1KZLGIIxs