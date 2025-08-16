Sobota, 16. 8. 2025, 22.37
Nemški superpokal (2025)
Bayern München enajstič nemški superpokalni prvak
Nogometaši Bayerna Münchna so z zmago proti gostitelju tekme Stuttgartu z 2:1 osvojili nemški superpokal. Za Bavarce je to enajsti superpokalni naslov, prvi po 2022, ki od letos nosi ime njihove legende Franza Beckenbauerja.
Za zmagovalce, ki so v zadnjih dneh ostali brez Kingsleyja Comana in ga za 25 milijonov evrov poslali v Al Nasr, sta zadela dosegla Harry Kane v 18. minuti in nova 70-milijonska okrepitev iz Liverpoola Luis Diaz sredi drugega polčasa, častni zadetek za domačine pa je v sodnikovem podaljšku zabil Jamie Leweling.
Stuttgart, ki je danes potrdil prihod napadalca Tiaga Tomasa iz Wolfsburga za 13 milijonov evrov, je drugič zaporedoma igral v finalu, lani je izgubil proti Bayer Leverkusnu, tako da ostaja pri enem naslovu iz 1992.
