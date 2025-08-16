Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Sobota,
16. 8. 2025,
22.37

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
Franz Beckenbauer Bayern München Stuttgart nemški superpokal

Sobota, 16. 8. 2025, 22.37

1 ura, 22 minut

Nemški superpokal (2025)

Bayern München enajstič nemški superpokalni prvak

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Bayern München, superpokal | Bayern München je za lovoriko z 2:1 premagal Stuttgart. | Foto Reuters

Bayern München je za lovoriko z 2:1 premagal Stuttgart.

Foto: Reuters

Nogometaši Bayerna Münchna so z zmago proti gostitelju tekme Stuttgartu z 2:1 osvojili nemški superpokal. Za Bavarce je to enajsti superpokalni naslov, prvi po 2022, ki od letos nosi ime njihove legende Franza Beckenbauerja.

Kevin Kampl
Sportal Leipzig se je mučil, Kampla ni bilo v kadru

Za zmagovalce, ki so v zadnjih dneh ostali brez Kingsleyja Comana in ga za 25 milijonov evrov poslali v Al Nasr, sta zadela dosegla Harry Kane v 18. minuti in nova 70-milijonska okrepitev iz Liverpoola Luis Diaz sredi drugega polčasa, častni zadetek za domačine pa je v sodnikovem podaljšku zabil Jamie Leweling.

Stuttgart, ki je danes potrdil prihod napadalca Tiaga Tomasa iz Wolfsburga za 13 milijonov evrov, je drugič zaporedoma igral v finalu, lani je izgubil proti Bayer Leverkusnu, tako da ostaja pri enem naslovu iz 1992.

Nemški superpokal 2025:

Sobota, 16. avgust:

Lovro Štubljar
Sportal Celje ima novega napadalca, slovenski vratar pa gre na Nizozemsko
Franz Beckenbauer Bayern München Stuttgart nemški superpokal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.