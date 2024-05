Polom Oblakovega Atletica, Norvežan zatresel mrežo Reala kar štirikrat

Prvak Real Madrid je v predzadnjem krogu španskega prvenstva remiziral pri Villarrealu. Po prvem polčasu je vodil s 4:1, nato je rumena podmornica izenačila na 4:4. Vse zadetke za Villarreal je prispeval Norvežan Alexander Sørloth in se povzpel na vrh najboljših strelcev la lige. Barcelona je nadigrala Rayo Vallecano (3:0) in si zagotovila drugo mesto, s tem pa tudi nastop na španskem superpokalu. Na njem v prihodnji sezoni ne bo Atletica, ki se je od domačega stadiona Metropolitano poslovil z nepričakovano visokim porazom z 1:4 proti Osasuni. Ker ne manjka govoric, da bi lahko rdeče-beli to poletje prodali Jana Oblaka, bi bila lahko to tudi zadnja tekma Škofjeločana za Atletico na Metropolitanu. Girona si je z novo zmago zagotovila tretje mesto.