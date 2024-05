Fantastična obramba, izjemen jubilej in nejasna usoda Jana Oblaka #video

Ko je pred slabimi desetimi leti prispel v Madrid, je bil še mladenič, skoraj golobradi in zelo nadarjeni vratar Benfice, zdaj, ko se piše leto 2024, pa je eden največjih simbolov Simeonejeve čete. Navijači Atletica so Jana Oblaka hitro vzeli za svojega. Los Colchoneros so se z njim redno uvrščali v ligo prvakov. Izjeme ne predstavlja niti ta sezona, ki jo bodo sklenili na najmanj četrtem mestu.

Dva kroga pred koncem so si dokončno zagotovili dragoceno vstopnico, ki zagotavlja donosno druženje z evropsko elito. Ko je Atletico v sredo v mestnem obračunu na krilih trikratnega strelca Antoina Griezmanna nadigral Getafe s 3:0, pa ni odmeval le preboj rdeče-belih v ligo prvakov, ampak tudi kar nekaj presežkov Oblaka.

Padla dvestotica, tretjič zapored brez prejetega gola

Vse zadetke za Atletico je v sredo dosegel francoski zvezdnik Antoine Griezmann. Foto: Reuters Škofjeločan se je podpisal pod nov še kako spoštovanja vreden jubilej, saj je dočakal 200. zmago v španskem prvenstvu. Več od njega jih je v priljubljeni in zahtevni la ligi dočakal le njegov kapetan Koke, v zadnjem desetletju, odkar brani za Atletico, pa se je največkrat razveselil zmage prav proti Getafeju. Kar 14-krat. Na seznamu njegovih najbolj pogostih ''strank'' so Betis, Celta in Valencia (vse je premagal 12-krat), nato sledita baskovska kluba Athletic Bilbao in Real Sociedad (oba 11), Osasuna (10), Granada in Rayo Vallecano (9) in Sevilla (8).

Statistiko lahko do konca sezone še izboljša, saj se bo pomeril še z Osasuno (doma 19. maja) in Real Sociedadom (v gosteh 25. maja). Ker pa je Atletico že uresničil cilj, vozovnica za ligo prvakov je zagotovljena, bi lahko njegov trener Diego Simeone prvič v tej prvenstveni sezoni postavil med vratnici tudi drugega kandidata. 26-letni Romun Horatiu Moldovan, ki je po odhodu Hrvata Iva Grbića v Sheffield sprejel vlogo prvega rezervnega vratarja Atletica, še čaka na svoj krstni nastop.

Izjemna obramba Jana Oblaka, s katero je navdušil v sredo:

Oblak je na tretji zaporedni tekmi ohranil mrežo nedotaknjeno, Atleticu pa pomagal do četrte zaporedne zmage. Na dvoboju je zbral tri obrambe, z naskokom največje pozornosti pa je bilo deležno njegovo posredovanje v 33. minuti, ko je proti njemu sprožil projektil Mason Greenwood. Kontroverzni Anglež, ki se je na Otoku zapletel v kar nekaj nečednih afer, tako da ga je Manchester United v tej sezoni posodil španskemu prvoligašu, je žogo že videl v mreži, a je nato Oblak z mojstrskim posredovanjem žogo preusmeril v prečko. Atletico je takrat zadržal vodstvo z 1:0, na koncu pa se veselil preprečljive zmage s 3:0. Pod vse tri zadetke se je podpisal Francoz Antoine Griezmann.

Jan Oblak bo imel čez natanko mesec dni opravka z Danci, saj se bo Kekova četa 16. junija v Stuttgartu na Euru pomerila z nekdanjimi evropskimi prvaki iz leta 1992. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Oblak je proti Getafeju odigral že 331. tekmo v la ligi. V bogati zgodovini madridskega velikana ga ni tujega nogometaša, ki bi se lahko pohvalil s tako veliko številko. Kapetan slovenske izbrane vrste je tako klubski rekorder, na skupni večni lestvici glede števila nastopov pa zaseda visoko peto mesto.

Oblak skupaj z Ronaldom?

Foto: Guliverimage Poraja pa se vprašanje, ali bi lahko na omenjeni lestvici napredoval še višje, saj se v Španiji že nekaj časa omenja možnost, da bi Atletico na položaju čuvaja mreže poskrbel za pomladitev. Oblak, ki ima sklenjeno pogodbo z Madridčani do leta 2028, je pri 31 letih še vedno velik magnet za številne klube.

Ne manjka govoric, da bi ga radi v svojih vrstah pozdravili tako bogati angleški snubci, najbolj se omenjata Manchester United in Chelsea, zanj naj bi se zanimali tudi v Nemčiji, v deželi, ki bi se lahko v tej sezoni pohvalila z zmagovalcema lige prvakov in lige Europa, in bo prihodnji mesec gostila Euro, v zadnjih dneh pa odmeva tudi govorica o tem, kako je lovke proti nekdanjemu vratarju Olimpije vrgel tudi Al-Nassr.

Nesramno bogati klub iz Savdske Arabije, ki si lahko privošči tako drage nakupe, da so njegovi člani tudi portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo, Senegalec Sadio Mane, Hrvat Marcelo Brozović in Španec Aymeric Laporte, bi se tako po poročanju portala Gol Digital želel okrepiti z izkušenim Slovencem.

Foto: www.alesfevzer.com

Atletico se zaveda, da je Oblak že vstopil v četrto desetletje, tako da se ponuja eden zadnjih primernih trenutkov za dober posel s prodajo slovenskega asa. Škofjeločana naj ne bi bil pripravljen prodati za manj kot 20 milijonov evrov, bolj pa si prizadeva, da bi zaslužil vsaj 30. Omenja se celo možnost menjave, saj bi se rad Laporte vrnil v Evropo, takšnega branilca pa se v obrambni vrsti Atletica zagotovo ne bi branili.

Simeoneju všeč mladi vratar Valencie

Giorgi Mamardashvili bo podobno kot Jan Oblak letos prvič nastopil z izbrano vrsto na velikem tekmovanju. Za Gruzijo bo to sploh prva udeležba na Euru. Foto: Guliverimage Kdo pa bi v tem primeru zapolnil vrzel med vratnicama Atletica? Argentinski strateg Diego Simeone naj bi se ogrel za 23-letnega gruzijskega vratarja Giorgija Mamardashvilija, ki bo podobno kot Oblak letos nastopil na prvem velikem tekmovanju z reprezentanco, v la ligi pa navdušuje na vratih Valencie. Njegova odkupna klavzula naj bi znašala 100 milijonov evrov, a se je lastnik kluba Peter Lim pripravljen pogajati tudi za nižjo ceno. Sodeč po zadnjih govoricah iz Španije bi ga zadovoljile le izhodiščne ponudbe, vredne vsaj 40 milijonov evrov.

Glede klubske usode Jana Oblaka se tako obeta še pestro poletje, pred prestopnim dogajanjem pa bo v ospredju reprezentančni vrhunec, nastop na Euru v Nemčiji. Sodeč po tem, kar prikazuje v zadnjem obdobju, je lahko selektor Kek več kot miren, saj je škofjeloška hobotnica v izvrstni formi.