Rapsodija Griezmanna in potrditev lige prvakov

Do konca sezone v španski la ligi so še trije krogi, med tednom so na sporedu tekme 36. kroga. Medtem ko je naslov prvaka že oddan Realu Madridu, so si mesto v ligi prvakov zagotovili Barcelona, Girona in v sredo še Atletico Madrid Jana Oblaka. Madridčani so na gostovanju v Getafeju zmagali s 3:0, vse tri gole pa je dosegel Antoine Griezmann. Oblak je branil vso tekmo in ostal nepremagan.