Macron računa na Real Madrid, da bo Mbappeju dovolil igrati na olimpijskih igrah

"Računam, da bo Real Madrid sprostil Kyliana za olimpijske igre, da bo lahko igral s francosko reprezentanco," je Emmanuel Macron dejal v videoposnetku na družbenem omrežju X.

Kylian Mbappe je v petek potrdil, da bo po koncu sezone zapustil francoskega prvaka Paris Saint-Germain, njegova naslednja postaja pa bo najverjetneje španski velikan Real Madrid.

Real je sicer pred tem že izjavil, da ne bo preklical obveznosti svojih igralcev do kluba le zaradi sodelovanja na OI, ki niso del mednarodnih turnirjev, določenih s strani Mednarodne nogometne zveze Fifa. Za te morajo klubi namreč dovoliti nastop za reprezentanco.

Petindvajsetletni francoski napadalec in kapetan Francije, s katero je že postal tudi svetovni prvak, je prejšnji teden dejal, da o igrah ne razmišlja veliko. Mbappe bo sicer pred tem francosko reprezentanco vodil na evropskem prvenstvu, ki bo med 14. junijem in 14. julijem v Nemčiji.

Nogometni olimpijski turnir se bo začel 24. julija in bo trajal do 9. avgusta. Francija bo igrala v skupini z ZDA in Novo Zelandijo, medtem ko na zadnjega tekmeca še čaka.

