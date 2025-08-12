Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
12. 8. 2025,
14.33

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Gianluigi Donnarumma PSG

Torek, 12. 8. 2025, 14.33

16 minut

PSG

PSG brez Donnarumme na evropskem superpokalu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gianluigi Donnarumma | Se Gianluigi Donnarumma poslavlja od Pariza? | Foto Reuters

Se Gianluigi Donnarumma poslavlja od Pariza?

Foto: Reuters

Prvega vratarja evropskega prvaka PSG Gianluigija Donnarumme ni v ekipi za sredino tekmo evropskega superpokala proti Tottenhamu v Vidmu, je danes sporočil pariški klub. Med vratnicama naj bi ga zamenjal Lucas Chevalier, kar dodatno krepi govorice, da bo Italijan klub zapustil pred koncem prestopnega roka.

Po izjemni sezoni 2024/25, ki je bila odločilna za osvojitev lige prvakov, so pri PSG 26-letnega italijanskega reprezentanta umaknili iz ekipe v korist Chevalierja iz Lilla, najboljšega vratarja francoske lige minulo sezono, ki je pri 23 letih pravkar podpisal petletno pogodbo s klubom iz prestolnice.

Druga dva vratarja, ki sta prijavljena za tekmo proti Tottenhamu, sta Matvej Safonov in Renato Marin.

Donnarumma je v PSG prišel iz Milana leta 2021 in ima pred seboj še eno sezono pogodbe.

Preberite še:

Ilija Zabarnji
Sportal Ilija Zabarnji za 63 milijonov k PSG, beloruska okrepitev pri Muri
Gianluigi Donnarumma PSG
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.