Prvega vratarja evropskega prvaka PSG Gianluigija Donnarumme ni v ekipi za sredino tekmo evropskega superpokala proti Tottenhamu v Vidmu, je danes sporočil pariški klub. Med vratnicama naj bi ga zamenjal Lucas Chevalier, kar dodatno krepi govorice, da bo Italijan klub zapustil pred koncem prestopnega roka.

Po izjemni sezoni 2024/25, ki je bila odločilna za osvojitev lige prvakov, so pri PSG 26-letnega italijanskega reprezentanta umaknili iz ekipe v korist Chevalierja iz Lilla, najboljšega vratarja francoske lige minulo sezono, ki je pri 23 letih pravkar podpisal petletno pogodbo s klubom iz prestolnice.

Druga dva vratarja, ki sta prijavljena za tekmo proti Tottenhamu, sta Matvej Safonov in Renato Marin.

Donnarumma je v PSG prišel iz Milana leta 2021 in ima pred seboj še eno sezono pogodbe.

