Hakimi bo manjkal mesec in pol

Nogometni klub PSG je sporočil, da bo Achraf Hakimi zaradi poškodbe gležnja manjkal približno šest tednov. Diagnoza je ugodnejša, kot je bila televizijska slika v trenutku naleta Luisa Diaza, ki je za nevaren štart prejel rdeči karton, ali solze Maročana, ko je v bolečini zapuščal zelenico.

Eden od ključnih mož aktualnega evropskega prvaka se je poškodoval v zaključku prvega polčasa torkove tekme lige prvakov proti Bayern Münchnu.

Sedemindvajsetletni obrambni nogometaš je nov igralec na seznamu poškodovanih članov PSG. Pariški klub je v sporočilu dodal, da bosta nekaj tednov manjkala tudi dobitnik letošnje zlate žoge Ousmane Dembele (mečna mišica), ki je v torek igral le 25 minut, ter Nuno Mendes, ki je prav tako obnovil poškodbo kolena.

Hakimija konec decembra čaka nastop v dresu Maroka na afriškem prvenstvu.

