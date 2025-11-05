Sreda, 5. 11. 2025, 19.20
24 minut
Hakimi bo manjkal mesec in pol
Nogometni klub PSG je sporočil, da bo Achraf Hakimi zaradi poškodbe gležnja manjkal približno šest tednov. Diagnoza je ugodnejša, kot je bila televizijska slika v trenutku naleta Luisa Diaza, ki je za nevaren štart prejel rdeči karton, ali solze Maročana, ko je v bolečini zapuščal zelenico.
Eden od ključnih mož aktualnega evropskega prvaka se je poškodoval v zaključku prvega polčasa torkove tekme lige prvakov proti Bayern Münchnu.
Quick recoveries to Hakimi🙏💔 pic.twitter.com/T9J0vUe3qv— Fox🦊 🇪🇦 (@1fortune0) November 4, 2025
Sedemindvajsetletni obrambni nogometaš je nov igralec na seznamu poškodovanih članov PSG. Pariški klub je v sporočilu dodal, da bosta nekaj tednov manjkala tudi dobitnik letošnje zlate žoge Ousmane Dembele (mečna mišica), ki je v torek igral le 25 minut, ter Nuno Mendes, ki je prav tako obnovil poškodbo kolena.
Hakimija konec decembra čaka nastop v dresu Maroka na afriškem prvenstvu.
Preberite še: