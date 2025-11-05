Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
5. 11. 2025,
19.20

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Luis Diaz UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov poškodba PSG Achraf Hakimi

Sreda, 5. 11. 2025, 19.20

24 minut

Hakimi bo manjkal mesec in pol

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Achraf Hakimi, PSG | Achraf Hakimi bo zaradi poškodbe gležnja manjkal približno šest tednov. | Foto Reuters

Achraf Hakimi bo zaradi poškodbe gležnja manjkal približno šest tednov.

Foto: Reuters

Nogometni klub PSG je sporočil, da bo Achraf Hakimi zaradi poškodbe gležnja manjkal približno šest tednov. Diagnoza je ugodnejša, kot je bila televizijska slika v trenutku naleta Luisa Diaza, ki je za nevaren štart prejel rdeči karton, ali solze Maročana, ko je v bolečini zapuščal zelenico.

Eden od ključnih mož aktualnega evropskega prvaka se je poškodoval v zaključku prvega polčasa torkove tekme lige prvakov proti Bayern Münchnu.

Sedemindvajsetletni obrambni nogometaš je nov igralec na seznamu poškodovanih članov PSG. Pariški klub je v sporočilu dodal, da bosta nekaj tednov manjkala tudi dobitnik letošnje zlate žoge Ousmane Dembele (mečna mišica), ki je v torek igral le 25 minut, ter Nuno Mendes, ki je prav tako obnovil poškodbo kolena.

Hakimija konec decembra čaka nastop v dresu Maroka na afriškem prvenstvu.

Preberite še:

Liverpool Alexis Mac Allister
Sportal Bayern in Arsenal ostajata nepremagana, Liverpool le zabil izjemnemu Courtoisu
Arena München - Allianz Arena
Sportal München edini kandidat za finale lige prvakov 2028
Kylian Mbappe
Sportal O sporu Mbappeja in PSG bo presojalo sodišče
Luis Diaz UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov poškodba PSG Achraf Hakimi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.