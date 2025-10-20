Rovinj za nepozabne spomine – popoln jesenski oddih, ki združuje morje, tradicijo in vrhunsko nastanitev

V Rovinju, enem najbolj posebnih mest hrvaške obale, stoji hotel Lone – dizajnerski hotel s petimi zvezdicami, ki že vrsto let privablja goste, ki od dopusta pričakujejo več. Je tik ob gozdnem parku Zlatni rt in le nekaj korakov od morja ter združuje sodobno arhitekturo, vrhunsko storitev in naravno lepoto v edinstveno izkušnjo, ki ostane v spominu.

A Lone ni zgolj kraj za sprostitev. V sodelovanju s platformo priceless.com podjetja Mastercard hotel gostom ponuja priložnost, da doživijo avtentično Istro prek dveh edinstvenih doživetij – vsako vključuje dve nočitvi za dve osebi, zajtrk ter posebej zasnovano lokalno izkušnjo.

Fisherman Adventure – ribolovno doživetje in priprava svežega ulova na morju

Gostje bodo po zajtrku dan preživeli v družbi lokalnega ribiča na tradicionalnem plovilu Vento. Med poldnevnim izletom se bodo učili osnov ribolova, nato pa pripravili in okušali sveže ulovljeno ribo na žaru, začinjeno z lokalnimi zelišči in citrusi, ob kozarcu vina s pogledom na rovinjsko obalo. Vse je zasnovano tako, da gostom približa duh sredozemskega načina življenja – preprosto, lokalno in pristno.

Supa Workshop – kulinarična delavnica, posvečena istrski tradiciji

Za tiste, ki želijo Istro odkrivati skozi okuse, je Supa Workshop prava priložnost, da se naučijo priprave tradicionalne istrske supe – starodavne kombinacije vina, kruha, popra in oljčnega olja, nekoč simbola skupnosti. Delavnica vključuje degustacijo vina in oljčnega olja, pripravo supe v družbi lokalnega gostitelja ter spoznavanje istrskih običajev in zgodb, ki se prenašajo iz roda v rod.

Hotel Lone – dizajn, udobje in navdih

Bivanje v Maistrinem hotelu Lone je del obeh doživetij. Vse sobe nudijo pogled na morje ali gozd, notranjost pa je zasnovana v sodelovanju s hrvaškimi arhitekti, oblikovalci in umetniki, pri čemer je posebna pozornost namenjena detajlom, ki gostom pričarajo občutek sprostitve in elegance. S prostornim wellnessom, zunanjimi in notranjimi bazeni, restavracijami s ponudbo lokalnih in mednarodnih jedi, med katerimi izstopa japonska restavracija Tekka by Lone, ter neposredno bližino središča Rovinja, hotel ponuja vse za popoln podaljšan konec tedna ali krajši pobeg.

Ti dve doživetji sta na voljo od 15. septembra do 1. novembra 2025 na spletni strani priceless.com, kjer lahko uporabniki Mastercard kartic najdejo tudi številne druge ekskluzivne ponudbe in doživetja. Za vse, ki si želijo nekaj drugačnega, pristnega in hkrati uživati v vrhunski nastanitvi, Lone in Mastercard ponujata popolno kombinacijo – izkušnjo, ki se vtisne v spomin.

