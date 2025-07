Ujemite poletni utrip v ALEJI: koncert Adija Smolarja, odlična znižanja in padel nad mestom

Za poletni glasbeni večer bo z jutrišnjim after-work koncertom poskrbel legendarni slovenski kantavtor Adi Smolar, ki bo na ALEJI SKY nastopil ob 20. uri . Pripravite se na glasbeno poslastico, polno humorja, življenjskih resnic in zimzelenih hitov, kot sta "Jaz sem nor" in "Bognedaj, da bi crknu televizor". Po krajšem poletnem premoru vas bo nov sklop izvrstnih glasbenikov spet presenetil v torek, 19. avgusta. Celoten program je objavljen na aleja.si .

Poletni nakupovalni utrip je kot nalašč za osvežitev vaše garderobe z izbranimi kosi vrhunskih blagovnih znamk. V prijetno ohlajeni ALEJI vas številne trgovine vabijo z odličnimi poletnimi znižanji , tudi do 60 odstotkov, na izbrane izdelke, kjer bo vsakdo našel kaj zase.

Za poletna oblačila zavijte v trgovine C&A, H&M, Reserved, Tom Tailor, Calzedonia, Intimissimi, Iuman Intimissimi Uomo, Lisca in Galileo. Poletna obutev in modni športni dodatki vas čakajo v trgovinah Mass, Deichmann, Sport Vision, Buzz in Office Shoes. Veliko izbiro sončnih in korekcijskih očal najdete v Optiki Clarus, v Big Bangu pa vas pričakujejo z vrhunskimi elektronskimi napravami po najboljših cenah.

Ujemite poletni nakupovalni utrip v ALEJI. Foto: Aleja

Starši, pozor: že zdaj se pripravite na novo šolsko leto in imejte brezskrbne poletne počitnice. V naši najmodernejši nakupovalni destinaciji najdete vse, kar potrebujejo mali in veliki šolarji.

, kjer bo igra na več kot 500 kvadratnih metrih domišljijskih doživetij vsako nedeljo do konca avgusta prav posebna: Happy dan z nižjo ceno igranja, in sicer prva ura za samo dva evra, vsaka naslednja pa le en evro.



Nedelje bodo od zdaj naprej najbolj zabaven dan v tednu. Foto: Aleja Med nakupovanjem lahko otroke razveselite z obiskom v Planetu Lollipop kjer bo igra na več kot 500 kvadratnih metrih domišljijskih doživetijprav posebnaHappy dan z nižjo ceno igranja, in sicer prva ura za samo dva evra, vsaka naslednja pa le en evro.

Starši si lahko med igro svojih najmlajših privoščijo trenutek poletnega oddiha ali aktivnega preživljanja prostega časa na novih igriščih za padel, ki vas čakajo na ALEJI SKY. Preverite globalni športni fenomen, ki je obnorel tudi številne zvezdnike, kot so Luka Dončić, Leonario DiCaprio in Zlatan Ibrahimović.

Naročnik oglasnega sporočila je ALEJA.