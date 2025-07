Jih boste opazili? Sončnice ob železnici bodo imele prav posebno sporočilo

Po Sloveniji se je v zadnjih tednih zasejala posebna zgodba – zgodba povezovanja, trajnostne mobilnosti in skupnega pogleda v prihodnost. V okviru projekta #SejemoSončnoPrihodnost so Slovenske železnice skupaj z enajstimi občinami ob železnici posejale sončnice kot simbol svetle prihodnosti, skrbi za naravo in sodelovanja.

Projekt se je začel na Svetovni dan čebel, 20. maja, s prvimi setvami v Grosupljem in Ivančni Gorici. Sledile so občine Ormož, Dol pri Ljubljani, Šmartno ob Paki, Velenje, Ljubljana, Medvode, Bohinj, Celje in Laško, ob podpori lokalnih skupnosti, vrtcev, šol, čebelarskih in turističnih društev ter prebivalcev. Posebno vlogo so imeli otroci, ki so s pesmijo, plesom in svojimi rokami sejali sončno prihodnost. Skozi poletje bomo spremljali rast sončnic ob progi, septembra pa bo njihov razcvet sovpadel z Evropskim tednom mobilnosti – pobudo Evropske komisije, ki spodbuja trajnostne načine potovanja. Takrat bodo medovite rastline živi opomnik pomena narave, sodelovanja in naše skupne poti v bolj zeleno prihodnost.

Ivančna Gorica: rojstni kraj kranjske sivke in srčna podpora čebelam

Foto: Gašper Stopar/Občina Ivančna Gorica.

V Ivančni Gorici so na svetovni dan čebel, 20. maja, sončnice posadili pri novem nadvozu čez železniško progo, skupaj z učenci, čebelarji in predstavniki lokalne skupnosti. Župan Dušan Strnad je izpostavil: "Vesel sem, da vsako leto na tem področju naredimo več – bolje skrbimo za čebele, za naravo in tudi za ljudi."

To, kar so naredile Slovenske železnice, je plemenito dejanje – s tem, ko so prispevale nekaj tudi v naš konec, so dolgoročno poskrbele, da bodo imele čebele od tega koristi. Na našem območju sončnic do zdaj ni bilo prav veliko, čebel pa je ogromno. Zato bo ta nova paša, posebej v jesenskem času, ko drugod že skoraj vse neha cveteti, izjemno pomembna

Dogodek je bil še posebej pomemben za lokalne čebelarje. Anton Kastelic, predsednik ČD Stična, je dodal: "To, kar so naredile Slovenske železnice, je plemenito dejanje – s tem, ko so prispevale nekaj tudi v naš konec, so dolgoročno poskrbele, da bodo imele čebele od tega koristi. Na našem območju sončnic do zdaj ni bilo prav veliko, čebel pa je ogromno. Zato bo ta nova paša, posebej v jesenskem času, ko drugod že skoraj vse neha cveteti, izjemno pomembna."

Grosuplje: od simbolne zasaditve do zgleda dobre prakse

Občina Grosuplje: sončnično polje v Grosupljem (leto 2023) Foto: Občina Grosuplje

Občina Grosuplje je kot prva že pred dvema letoma skupaj s Slovenskimi železnicami zasadila prvo sončnično polje ter s tem sprožila val pozitivnih odzivov in nadaljnjega širjenja projekta. Župan Peter Verlič poudarja pomen lokacije: "Ko je mimo pripeljal vlak in ponujal pogled na sončnice, so tudi pri Slovenskih železnicah takoj prepoznali potencial."

Setev ob železniški postaji je hitro postala več kot le krajinsko oblikovana poteza – postala je simbol skupnosti, narave in trajnostnega prevoza.

Verlič poudarja, da so sončnice naravna izbira, saj izražajo čist in zelen življenjski prostor. Prvotna ideja, da bi polepšali travnik ob progi, se je hitro razvila v širše gibanje. Otroci iz vrtca Kekec, ki so sodelovali pri zasaditvi, so bili osrednji del dogodka in so s tem postali simbol prihodnosti. Njihova vključenost ni bila naključna – v Grosuplju verjamejo, da prav najmlajši najbolje ponesejo trajnostne vrednote v prihodnost.

Šmartno ob Paki: majhen kraj, velika zavzetost

Foto: Siol.net

V Šmartnem ob Paki so projekt Sejemo sončno prihodnost sprejeli odprtih rok. Njihova odločitev ni bila samo praktična, temveč premišljeno usmerjena v krepitev lokalne identitete, skrb za naravno okolje in simbolne povezave z železnico, ki ima za kraj zgodovinski in vsakdanji pomen.

Župan Janko Kopušar je ob setvi poudaril pomen trajnostne mobilnosti, obenem pa opozoril na novo železniško postajališče, ki povezuje center kraja z osnovno šolo in športnimi igrišči – kar je konkretna naložba v prihodnost.

Čebelar Franc Šmerc je dodal, da so sončnice koristne tudi za naravo: "Cvetijo ravno v najbolj kritičnem obdobju za čebele – takrat, ko potrebujejo cvetni prah za vzrejo zaroda, ki preživi zimo." S tem je projekt dobil dodatno naravovarstveno dimenzijo in znova potrdil, da medovite rastline igrajo ključno vlogo pri ohranjanju zdravega ekosistema.

Velenje: sončnice kot del mestne identitete

Foto: Siol.net

Tudi Velenje, čeprav železniška proga ne poteka neposredno skozi mestno jedro, je prepoznalo vrednost projekta. Podžupanja Aleksandra Vasiljević je ob zasaditvi poudarila močno simboliko sončnic: "Njihove barve se pojavljajo v naši zastavi, vsaka cvetlica pa simbolizira enega prebivalca – skupaj tvorimo svetlo, močno in trdno skupnost."

Velenje ima sicer dolgo zgodovino trajnostnih praks. V zadnjih letih se uveljavlja kot zgled zelene preobrazbe slovenskih mest: mestni prevoz je brezplačen, mesto sodeluje v evropskih projektih in si aktivno prizadeva za večjo uporabo koles. Sončnice pa bodo v tem kontekstu še dodatno poudarile zavezanost k okolju prijaznim rešitvam.

V času poletja in jeseni bo Velenje živelo v ritmu kulture, narave in sončnic. Pripravili bodo več kot 450 dogodkov, mesto pa bo s svojo urejenostjo in odprtostjo postalo vabljivo tudi za obiskovalce, ki bodo želeli spoznati, kako uspevajo sončnice ob velenjskih poteh.

Bohinj: sončnice kot smerokaz v trajnostno prihodnost

Foto: Slovenske železnice

Ob železniški progi, ki prečka občino, so posadili sončnice, ki predstavljajo tako estetski kot simbolni prispevek k skupni prihodnosti. Bohinj, znan po spoštljivem odnosu do okolja, je s tem dejanjem ponovno pokazal, da železnica in narava nista nasprotnika, temveč zaveznika v viziji trajnostnega razvoja.

Župan Jože Sodja je ob zasaditvi poudaril, da je pobuda tudi sredstvo za promocijo trajnostnega turizma. "Sončnica je simbol, ki nas povezuje in opominja, da moramo naravo ohraniti takšno, kot je," je dejal in ob tem opozoril na strateški pomen Bohinjske proge za prihodnost turizma in lokalne skupnosti. Z več vlaki, boljšimi povezavami in vključevanjem kolesarjev si v Bohinju želijo, da bi več obiskovalcev izbralo prihod z vlakom, kar bi zmanjšalo prometno obremenitev in izboljšalo izkušnjo tako za domačine kot za turiste.

Celje: sončnice kot odsev zelene vizije mesta

Foto: Slovenske železnice

Celje se je pridružilo vseslovenskemu projektu z jasno usmeritvijo – želijo postati zgled trajnostnega mesta, kjer narava in infrastruktura sobivata. Sončnice so zasadili ob železniški progi, kjer dopolnjujejo urbano podobo mesta in hkrati poudarjajo vrednote skupnosti, trajnosti in vizije zelene prihodnosti.

Podžupan Simon Jevšinek je pojasnil, da akcija sončnic sovpada s številnimi prizadevanji Mestne občine Celje: "Razvijamo različne oblike mobilnosti, ki podpirajo zdrav življenjski slog – brezplačen mestni avtobus Celje Bus in mreža kolesarskih poti sta le del naše širše strategije."

Sodelovanje med Slovenskimi železnicami in Celjem ima dolgo zgodovino, v kateri so skupaj razvijali prometno infrastrukturo in širili ozaveščenost o zelenih možnostih mobilnosti. Sončnice so simbolični, a močan izraz te povezanosti – in obenem povabilo, da mestna naravnanost k trajnosti ni le deklarativna, temveč že uresničena v praksi.

Laško: z roko v roki s čebelami, naravo in železnico

Foto: Slovenske železnice

Zgodovinska povezanost z železnico, tradicija čebelarstva in usmerjenost v trajnostni razvoj so tu združeni v celoto. "Zasaditev gredice s sončnicami je še en dokaz, da znamo stopiti skupaj, ko je to potrebno," je ob zasaditvi izpostavil župan Marko Šantej. V Laškem sončnice niso le lepa podoba – so tudi dragocena paša za čebele in simbol nadaljevanja tradicije kraja, ki je v slovenskem prostoru znan po povezanosti z naravo, cvetjem in ljudmi.

Septembra se bodo sončnice v Laškem razcvetele ravno v času Evropskega tedna mobilnosti, ko bodo k trajnostnemu razmišljanju aktivno prispevali tudi vrtec in obe osnovni šoli. V tem okviru sončnice ne bodo le vizualna popestritev okolja, temveč tudi del vzgojno-izobraževalnega pristopa k trajnostni prihodnosti.