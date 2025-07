Tektonski premiki med Arabci: ne samo Hamas, razorožili bi tudi Hezbolah

V torek se je v poplavi dnevnih novic izgubila vest iz ZDA, da so nekatere arabske države, med njimi Katar, Savdska Arabija in Egipt, prvič v zgodovini v skupni izjavi pozvale teroristično organizacijo Hamas, naj se razoroži in odstopi z oblasti v Gazi kot del prizadevanj za končanje vojne na tem območju. Danes pa se je na tnalu znašel še Hezbolah, ki ga želi razorožiti predsednik Libanona Joseph Aoun.

"Moja dolžnost in dolžnost vseh političnih strank je izkoristiti zgodovinsko priložnost in brez oklevanja vztrajati pri uveljavitvi izključne pravice vojske in varnostnih sil do uporabe orožja na celotnem libanonskem ozemlju," je med današnjo napovedjo, da bo Libanon razorožil tudi teroristično organizacijo Hezbolah, po poročanju AlArabija dejal predsednik države Joseph Aoun. Uradni Bejrut sicer namerava razorožiti vse oborožene skupine v državi.

Napoved Aouna sicer prihaja le dan za tem, ko je vodja Hezbolaha Naim Kasem izjavil, da "kdor danes poziva k predaji orožja –znotraj države ali zunaj nje, v arabskem ali mednarodnem prostoru –, služi izraelskemu projektu".

Zgodovinski "ne" Arabcev Hamasu

Izjava Kasema se je sicer nanašala na odločitev 22 arabskih držav, ki so v torek podprle deklaracijo konference OZN v New Yorku, v kateri so podpisnice pozvale teroristično organizacijo Hamas, "naj konča svojo vladavino v Gazi in preda orožje Palestinski oblasti".

Cilj konference v New Yorku je bil najti "miroljubno rešitev palestinskega vprašanja in uresničiti rešitev dveh držav”, poroča CNN. V deklaraciji so podpisniki navedli naslednje korake, ki jih je treba sprejeti po njihovem mnenju.

"Upravljanje, izvajanje zakonodaje in varnost na vseh palestinskih ozemljih morajo biti izključno v rokah Palestinske oblasti, z ustrezno mednarodno podporo," piše v dokumentu. "V kontekstu končanja vojne v Gazi mora Hamas končati svojo vladavino v Gazi in predati orožje Palestinski oblasti, ob vključevanju in podpori mednarodne skupnosti, skladno s ciljem suverene in neodvisne palestinske države," je med drugim zapisano v zgodovinski deklaraciji.

Francija: To je zgodovinski preobrat

V besedilu je prav tako obsojen smrtonosni napad Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, predlagana pa je tudi napotitev "začasne mednarodne stabilizacijske misije" pod okriljem OZN in na povabilo Palestinske oblasti.

Francija, ki je bila sopokroviteljica konference, je izjavo označila za zgodovinsko. Francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot je v torek v OZN dejal: "Z vidika Savdske Arabije in arabskih ter muslimanskih držav, ki so prvič obsodile terorizem in nasilje 7. oktobra ter pozvale k razorožitvi Hamasa, je to pomemben korak. Izrazile so tudi upanje na normalizacijo odnosov z Izraelom v prihodnosti."

Hamas se (še) ne umika

Katar in Egipt, ki igrata ključno vlogo v pogajanjih o premirju, od začetka vojne ohranjata stike tako s Hamasom kot Izraelom. Že marca je Egipt pripravil načrt za Gazo, ki Hamas izključuje iz političnega življenja enklave, kar je razvidno iz osnutka, ki ga je pridobil CNN.

Na nujnem vrhu v Kairu je egiptovski predsednik predlagal ustanovitev palestinskega odbora, ki bi začasno prevzel upravljanje Gaze, od Hamasa, in nato predal oblast Palestinski oblasti (PA).

Savdska Arabija že dolgo poziva k oživitvi rešitve dveh držav

Francija je napovedala, da bo septembra priznala palestinsko državo, kar je v Izraelu naletelo na močno neodobravanje. Tudi Združeno kraljestvo je sporočilo, da bo priznalo Palestino, če Izrael ne bo sprejel premirja v Gazi. Izrael in ZDA so ostro obsodili izjave Francije in Velike Britanije.

Hamas za zdaj ne kaže pripravljenosti na predajo oblasti v Gazi, čeprav so nekateri predstavniki gibanja v preteklosti podajali nasprotujoče si izjave glede svoje vloge po vojni.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu ostro nasprotuje rešitvi dveh držav in trdi, da je ta neskladna z izraelsko varnostjo.