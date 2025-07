Sosed zahteva 10 tisoč evrov ali rušenje zidu izpred 40 let. Kaj je mogoče storiti? #pravni nasvet

Leta 1987 sta takratna lastnika parcel postavila oporni zid (škarpo) v dolžini 138 metrov, da sta si uredila dovozno pot do parcel. Oporni zid poteka po meji spodnje parcele, glede česar se je takrat zdaj že pokojni lastnik strinjal in ni imel pripomb. Nato so se lastniki menjavali; mi smo postali lastniki leta 2002, sosednji pa 2007.

Leta 2008 je sosednji lastnik izrazil željo, da nadomesti stari oporni zid z novim, višjim, da si bo uredil boljšo cesto. Mi smo mu dovolili služnost s pogojem, da sam financira izdelavo 38 metrov zidu, s čimer se je strinjal. S spodnjim lastnikom, ki je sin pokojnega, se je prav tako dogovoril, da se zid postavi na istem mestu, kot je obstoječ. To je sosed tudi izvedel oziroma ga je celo nekoliko pomaknil v svojo parcelo.

Preteklo leto avgusta pa je spodnji sosed naročil geometra, ki je ugotovil, da je zid postavljen na spodnji parceli, in sicer do 0,7 metra v spodnjo parcelo (skupaj to pomeni okoli deset kvadratnih metrov v spodnjo parcelo). Na naši parceli pa je odstopanje od meje s sosedovo parcelo od 0,7 do 1,2 metra (kar pomeni okoli 20 kvadratnih metrov v škodo spodnjega soseda).

Glede na nastalo situacijo smo se spodnjemu sosedu opravičili, kljub temu da so tako stanje povzročili predhodniki leta 1987. Mi smo trenutno že tretji lastniki, enako tudi sosed, ki je leta 2008 nadomestil zid. Spodnji lastnik je rekel, da zemlje ne bo prodajal, ker jo je podedoval in da se bomo že dogovorili. Zdaj pa je zahteval, da se oporni zid podre ali pa se mu plača deset tisoč evrov. Vsi smo bili presenečeni, sprašujemo se, kaj narediti. Roman A. J.

Pravnik na dlani odgovarja:

Spoštovani Roman, najprej vam sicer svetujemo ureditev zadeve z dogovorom, če je to le možno. A v vašem primeru glede tega slabo kaže in bo treba upoštevati nekaj pravnih dejstev.

Glede na to, da ste postali lastnik parcele v letu 2002 in ste vpisani v zemljiško knjigo, je zelo pomembno, kar pravi Zakon o zemljiški knjigi.

V 8. členu z naslovom Načelo zaupanja v zemljiško knjigo je v prvem odstavku določeno:

(1) Kdor v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic.

Menimo, da je to temeljno izhodišče v vaši zadevi. Vi ste namreč kupili parcelo v prepričanju, da so izmere prave, in ste bili vse obdobje v dobri veri, da je zemljišče vaše.

Drugi zakon, ki ureja to področje, pa je Stvarnopravni zakonik. V njem je poglavje z naslovom Pridobitev lastninske pravice in v 43. členu (priposestvovanje) je določeno, kdaj dobroverni posestnik nepremičnine pridobi lastninsko pravico – to je po desetih letih. V ta čas se všteva tudi obdobje vaših pravnih prednikov, torej prejšnjih lastnikov. Torej ste bili v dobri veri veliko več kot deset let.

Pri razgovorih oziroma pogajanjih s sosedom imate torej relativno dobro izhodišče. Najprej mu pisno ponudite, koliko ste pripravljeni plačati za teh približno 20 kvadratnih metrov zemljišča in mu postavite rok za izjasnitev. Rok naj ne bo daljši od osmih koledarskih dni. V dopisu lahko omenite tudi to, da ste zemljišče s svojimi pravnimi predniki že priposestvovali in da boste vložili ustrezno tožbo za priposestvovanje, če vaša ponudba ne bo sprejeta. Pristojnost sodišča se določa glede na to, kje leži parcela.

Vsekakor pa zavrnite zahtevo, da se zid podre, saj je obstajal tudi že prej, čeprav v drugačni obliki.