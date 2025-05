V dobri veri kupila zemljišče, 30 let kasneje dobila zahtevo sklada kmetijskih zemljišč o vračilu #pravni nasvet

Leta 1983 sva z ženo kupila kmetijsko zemljišče, ki ga je odmeril geodet in uredil vse v zemljiški knjigi (ZK). Na tej zemlji sva zasadila vinograd in sadovnjak ter postavila zidanico, ki sva jo kasneje z dovoljenji razširila v hišo. Zemljišče je lapornato, strmo in kamnito. Zelo veliko dela je bilo vloženega v ureditev. Leta 2010 sva hišo adaptirala, za kar sva potrebovala tudi gradbeno dovoljenje. Ob tem pa je bilo ugotovljeno, da parcele v zemljiški knjigi oziroma katastru niso pravilno vrisane. Naša parcela je bila na eni strani vrisana še na javno cesto, na drugi strani pa je bil del dvorišča na občinski parceli.

Takoj smo začeli reševati težavo in sklenili menjalno pogodbo z občino. Občina je nato ugotovila, da je del zemljišča prenesla na sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Stopili smo v stik s skladom, ki je najprej trdil, da tega nima evidentiranega, in tako smo komunicirali enkrat z občino, enkrat s skladom.

Decembra 2024 pa je sklad le ugotovil, da je to zemljišče njegovo, in nam ga ponudil v odkup. Ceno je postavil na 30 evrov za kvadratni meter in nama postavil tritedenski rok za plačilo. Oba sva upokojena in nama ni uspelo zbrati približno 11 tisoč evrov. Zdaj sva dobila nesramen dopis, da morava v treh mesecih odstraniti del dvorišča in drvarnico. Zanima me, ali sva to zemljišče priposestvovala, ker sva bila v dobri veri, da je v ZK vse urejeno, glede na to, da je to urejal geodet. To zemljišče sva kot svoje uporabljala od 1983 do 2010, ko je občina ob izdaji gradbenega dovoljenja za adaptacijo hiše ugotovila napake v ZK. Sklad pa od 2010 do decembra 2024 sploh ni priznaval, da je to njegovo zemljišče. Darko T.

Pravnik na dlani odgovarja:

Vaš primer je zelo zanimiv. Vsekakor je treba uporabiti načelo zaupanja v zemljiško knjigo in učinek overjenega zemljiškoknjižnega dovolila.

Tako se je treba vrniti v leto nakupa 1983 in vašo dobro vero. Vaša dobra vera je bila prisotna od nakupa naprej. Šele z ugotovitvami o nepravilnih vpisih je bila ta dobra vera prekinjena, saj ste dobili informacijo, da parcele niso pravilno vrisane.

Ne glede na to pa morate še vedno uživati določeno pravno varstvo , vsaj zaradi vložka in sprememb na parceli, ki so nastale zaradi vašega dela.

Načelo zaupanja v zemljiško knjigo je temeljno načelo stvarnega prava na področju nepremičnin. Bistvo tega načela je zajeto v 10. členu stvarnopravnega zakonika (SPZ) in v prvem odstavku 8. člena zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki določata, da tisti, ki v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah, ki so vpisane v zemljiško knjigo, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic.

Drugi odstavek 8. člena ZZK-1 pa določa, da tisti, ki izpolni pogoje za vpis pravice oziroma pravnega dejstva v zemljiško knjigo v svojo korist in tega vpisa ne predlaga, nosi vse škodljive posledice takšne opustitve.

Posegi v človekove pravice so dopustni le, če so v skladu s splošnim načelom sorazmernosti kot enim od načel pravne države (2. člen Ustave). Zakonodajalec je presodil, da je poseg v premoženjsko sfero resničnega lastnika legitimen, če se z njim varuje varnost pravnega prometa, kar je gotovo v javnem interesu.

Pri tem se postavlja vprašanje, ali za tovrsten poseg v premoženjsko sfero imetnika pravice zadošča že dobra vera tretjega, ali pa mora biti izpolnjen še kak drug pogoj. Če izhajamo zgolj iz 10. člena SPZ in prvega odstavka 8. člena ZZK-1, se zdi, da za poseg v premoženjsko sfero zadošča že pošteno ravnanje tretjega.

Če pa upoštevamo tudi drugi odstavek 8. člena ZZK-1, lahko sklenemo, da mora biti za učinkovanje načela zaupanja v zemljiško knjigo izpolnjen še dodatni pogoj, in sicer malomarnost (neskrbnost) resničnega lastnika, ki ni poskrbel za ustrezno publiciteto svoje lastninske pravice v zemljiški knjigi.

Da za učinkovanje načela zaupanja ne zadošča zgolj pošteno ravnanje pridobitelja, temveč mora obstajati tudi neskrbno ravnanje imetnika pravice, izhaja tudi iz odločbe vrhovnega sodišča II Ips 33/2011 z dne 22. novembra 2012.

V vašem primeru vam vsekakor svetujemo zavrnitev zahteve sklada kmetijskih zemljišč, saj je njihova zahteva najmanj sporna, če ne celo nezakonita.