Žensko nogometno prvenstvo podira rekorde

Uefa je zapisala, da je bilo 22 od 24 tekem rednega dela prvenstva razprodanih, povprečno število gledalcev na tekmo pa je bilo 19.233. Že pred začetkom turnirja so organizatorji prodali več kot 600.000 vstopnic.

Največ navijačev si je ogledalo tekmo skupine C v Baslu med Nemčijo in Dansko (2:1), in sicer 34.165. To je največ gledalcev v zgodovini prvenstev v skupinskem delu, pri čemer ni šlo za dvoboj države gostiteljice.

Turnir poteka od drugega julija, od srede do sobote pa bodo na sporedu četrtfinalne tekme. Pari so Norveška - Italija, Švedska - Anglija, Španija - Švica in Francija - Nemčija. Polfinalna obračuna bosta 22. in 23. julija, finale pa 27. julija v Baslu.

Naslov izpred treh let branijo Angležinje. Na zadnjem prvenstvu, ki je potekalo prav v Angliji, si je 31 dvobojev ogledalo skupno 574.865 gledalcev oziroma v povprečju 18.544 na tekmo.