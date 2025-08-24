V Arnhemu na Nizozemskem poteka 17. velika nagrada v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu. Prvo vožnjo v močnejšem razredu MXGP je dobil Jeffrey Herlings, ki doma dirka za 110. zmago v svetovnem prvenstvu. Drugi je bil Lucas Coenen, pa čeprav je v prvem zavoju padel. Vodilni v sezoni Romain Febvre je bil tretji. Tim Gajser je bil šesti, na mivki po poškodbi še nima pravega ritma. Jan Pancar je sredi vožnje odstopil, saj so bile bolečine prehude, potem ko si je v soboto poškodoval palec. Druga vožnja bo ob 17.10.

Jan Pancar Foto: Daniel Novakovič/STA Dirka v Arnhemu na Nizozemskem je zadnja mivkasta dirka v letošnji sezoni. Za favorita veljata domača aduta Jeffrey Herlings (KTM) in Glenn Coldenhoff (Fantic), ki sta bila prvi in drugi že na sobotnih kvalifikacijah. Na tretjem in četrtem mestu sta jima sledila tekmeca za svetovno lovoriko Romain Febvre (Kawasaki) in Lucas Coenen (KTM). Pred zadnjimi 11 vožnjami sezone ju je ločilo 42 točk. Peti je bil Tim Gajser (Honda), ki nastopa na drugi dirki po skoraj štirimesečnem premoru, ko je uspešno okreval po poškodbi in operaciji rame. Se je pa v soboto na prostem treningu ob padcu čez krmilo poškodoval Jan Pancar (TEM JP253 KTM). A je kljub zlomu manjše kosti v palcu, zatečenem prstu in bolečinah, ob katerih sploh ni mogel močno prijeti za krmilo, nastopil na kvalifikacijah in bil 26.

Prva vožnja: Pancar odstopil, Coenen z izjemnim povratkom

Jeffrey Herlings Foto: Guliverimage Štart prve vožnje je dobil Coldenhoff, a ga je Herlings prehitel že nekaj zavojev pozneje. Na tretjem mestu je bil Febvre, a prav tako samo nekaj zavojev, saj je mimo njega prišel Gajser. V prvem zavoju so padli Coenen, Ruben Fernandez (Honda) in Jago Geerts (Yamaha). Lucas se je iz začelja v enem krogu prebil že na 16. mesto. Pancar, ki je prav tako imel težave za štartu, je vozil na 28. Herlings se je takoj odpeljal tekmecem, Gajser pa je dihal za ovratnik Coldenhoffu. Fernandez je kmalu še enkrat padel.

Sredi vožnje je v zmedi ob prehitevanju zaostalih za krog Gajser izgubil eno mesto. Medtem je po progi letel Coenen, ki je bil po dve sekundi na krog hitrejši od vseh in že na šestem mestu. Pri Pancarju so bile bolečine tako hude, da je ob zaostanka za dva kroga, ko je bil na 32. mestu, zapeljal v bokse in odstopil.

Gajserju je ob koncu ritem dirkanja padel in prehitela sta ga Andrea Bonacorsi (Fantic) in Coenen. V cilju je na šestem mestu zaostal 22 sekund za najhitrejšim Herlingsom, ki je vožnjo gladko dobil, na koncu šest sekund pred Coenenom. Ta je v zadnjih treh krogih prehitel po vrsti Bonacorsija, Coldenhoffa in še velikega tekmeca Febvra.

MXGP Nizozemske, 1. vožnja:



1. Jeffrey Herlings (KTM)

2. Lucas Coenen (KTM)

3. Romain Febvre (Kawasaki)

4. Glenn Coldenhoff (Fantic)

5. Andrea Bonacorsi (Fantic)

6. Tim Gajser (Honda)

7. Maxime Renaux (Yamaha)

8. Brian Bogers (Fantic)

Odstop: Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (16/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 822 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 782

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 599

4. Ruben Fernandez (Honda) 511

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 489

6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 445

7. Jeffrey Herlings (KTM) 441

8. Maxime Renaux (Yamaha) 437

9. Tim Gajser (Honda) 348

10. Jeremy Seewer (Ducati) 344

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 277

De Wolf dobil prvo vožnjo v MX2

V šibkejšem razredu MX2 se je v prvi vožnji začela zapletati bitka za naslov svetovnega prvaka. Branilec lovorike Kay de Wolf (Husqvarna) je bil prvi, vodilni v prvenstvu Simon Längenfelder (KTM) pa je v zadnjem krogu padel. Padec ni bil nedolžen, a se je pobral in prišel skozi cilj na osmem mestu. Njegova prednost se je s 24 zmanjšala na 12 točk. Jaka Peklaj (Husqvarna) je bil z dvema krogoma zaostanka zadnji uvrščeni (22.).