Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

Nedelja,
24. 8. 2025,
14.50

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
Kay de Wolf Kawasaki Romain Febvre Lucas Coenen Jeffrey Herlings KTM Honda Tim Gajser Tim Gajser Jan Pancar Jaka Peklaj MXGP motokros

Nedelja, 24. 8. 2025, 14.50

0 minut

MXGP Nizozemske

Tim Gajser v mivki nima ritma za stopničke, Jan Pancar v bolečinah odstopil

Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Tim Gajser Arnhem Honda | Tim Gajser je bil v soboto v Arnhemu na kvalifikacijski vožnji peti. | Foto Honda Racing/ShotbyBavo

Tim Gajser je bil v soboto v Arnhemu na kvalifikacijski vožnji peti.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

V Arnhemu na Nizozemskem poteka 17. velika nagrada v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu. Prvo vožnjo v močnejšem razredu MXGP je dobil Jeffrey Herlings, ki doma dirka za 110. zmago v svetovnem prvenstvu. Drugi je bil Lucas Coenen, pa čeprav je v prvem zavoju padel. Vodilni v sezoni Romain Febvre je bil tretji. Tim Gajser je bil šesti, na mivki po poškodbi še nima pravega ritma. Jan Pancar je sredi vožnje odstopil, saj so bile bolečine prehude, potem ko si je v soboto poškodoval palec. Druga vožnja bo ob 17.10.

Jan Pancar
Sportal Grd padec in poškodba Pancarja, Gajser na kvalifikacijah peti

Jan Pancar | Foto: Daniel Novakovič/STA Jan Pancar Foto: Daniel Novakovič/STA Dirka v Arnhemu na Nizozemskem je zadnja mivkasta dirka v letošnji sezoni. Za favorita veljata domača aduta Jeffrey Herlings (KTM) in Glenn Coldenhoff (Fantic), ki sta bila prvi in drugi že na sobotnih kvalifikacijah. Na tretjem in četrtem mestu sta jima sledila tekmeca za svetovno lovoriko Romain Febvre (Kawasaki) in Lucas Coenen (KTM). Pred zadnjimi 11 vožnjami sezone ju je ločilo 42 točk. Peti je bil Tim Gajser (Honda), ki nastopa na drugi dirki po skoraj štirimesečnem premoru, ko je uspešno okreval po poškodbi in operaciji rame. Se je pa v soboto na prostem treningu ob padcu čez krmilo poškodoval Jan Pancar (TEM JP253 KTM). A je kljub zlomu manjše kosti v palcu, zatečenem prstu in bolečinah, ob katerih sploh ni mogel močno prijeti za krmilo, nastopil na kvalifikacijah in bil 26.

Prva vožnja: Pancar odstopil, Coenen z izjemnim povratkom

Jeffrey Herlings | Foto: Guliverimage Jeffrey Herlings Foto: Guliverimage Štart prve vožnje je dobil Coldenhoff, a ga je Herlings prehitel že nekaj zavojev pozneje. Na tretjem mestu je bil Febvre, a prav tako samo nekaj zavojev, saj je mimo njega prišel Gajser. V prvem zavoju so padli Coenen, Ruben Fernandez (Honda) in Jago Geerts (Yamaha). Lucas se je iz začelja v enem krogu prebil že na 16. mesto. Pancar, ki je prav tako imel težave za štartu, je vozil na 28. Herlings se je takoj odpeljal tekmecem, Gajser pa je dihal za ovratnik Coldenhoffu. Fernandez je kmalu še enkrat padel.

Sredi vožnje je v zmedi ob prehitevanju zaostalih za krog Gajser izgubil eno mesto. Medtem je po progi letel Coenen, ki je bil po dve sekundi na krog hitrejši od vseh in že na šestem mestu. Pri Pancarju so bile bolečine tako hude, da je ob zaostanka za dva kroga, ko je bil na 32. mestu, zapeljal v bokse in odstopil.

Gajserju je ob koncu ritem dirkanja padel in prehitela sta ga Andrea Bonacorsi (Fantic) in Coenen. V cilju je na šestem mestu zaostal 22 sekund za najhitrejšim Herlingsom, ki je vožnjo gladko dobil, na koncu šest sekund pred Coenenom. Ta je v zadnjih treh krogih prehitel po vrsti Bonacorsija, Coldenhoffa in še velikega tekmeca Febvra.

MXGP Nizozemske, 1. vožnja:

1. Jeffrey Herlings (KTM)
2. Lucas Coenen (KTM)
3. Romain Febvre (Kawasaki)
4. Glenn Coldenhoff (Fantic)
5. Andrea Bonacorsi (Fantic)
6. Tim Gajser (Honda)
7. Maxime Renaux (Yamaha)
8. Brian Bogers (Fantic)
Odstop: Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (16/20):

1. Romain Febvre (Kawasaki) 822 točk
2. Lucas Coenen (KTM) 782
3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 599
4. Ruben Fernandez (Honda) 511
5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 489
6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 445
7. Jeffrey Herlings (KTM) 441
8. Maxime Renaux (Yamaha) 437
9. Tim Gajser (Honda) 348 
10. Jeremy Seewer (Ducati) 344
11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 277 

De Wolf dobil prvo vožnjo v MX2

V šibkejšem razredu MX2 se je v prvi vožnji začela zapletati bitka za naslov svetovnega prvaka. Branilec lovorike Kay de Wolf (Husqvarna) je bil prvi, vodilni v prvenstvu Simon Längenfelder (KTM) pa je v zadnjem krogu padel. Padec ni bil nedolžen, a se je pobral in prišel skozi cilj na osmem mestu. Njegova prednost se je s 24 zmanjšala na 12 točk. Jaka Peklaj (Husqvarna) je bil z dvema krogoma zaostanka zadnji uvrščeni (22.).

Tim Gajser Švedska Honda
Sportal Gajser pokazal nekaj posnetkov iz zakulisja vrnitve #video
Tim Gajser Švedska Honda
Sportal Gajser je ob vrnitvi presenetil še samega sebe #video
Uddevalla Tim Gajser Honda
Sportal Gajser v prvi vožnji trčil s tekmecem in odstopil, Pancar sedmi
Kay de Wolf Kawasaki Romain Febvre Lucas Coenen Jeffrey Herlings KTM Honda Tim Gajser Tim Gajser Jan Pancar Jaka Peklaj MXGP motokros
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.