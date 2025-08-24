Nedelja, 24. 8. 2025, 19.43
HDD Sij Acroni Jesenice
Na Jesenice se vrača Nik Zupančič
Po treh sezonah delovanja na Poljskem se na mesto glavnega trenerja HDD Sij Acroni Jesenic vrača Nik Zupančič, so danes sporočili iz jeseniškega hokejskega kluba, ki jutri začenja s pripravami na novo sezono, v kateri bo spet igral v Alpski ligi.
Nik Zupančič je Jeseničane bodil že nekajkrat, a vselej le po eno sezono. Prvič je na vročo gorenjsko trenersko klop sedel v sezoni 2014/15, drugič 2016/17, tretjič in doslej zadnjič pa v sezoni 2021/22. Zdaj se vrača. V trenerskem štabu slovenskih podprvakov bo tudi Gal Koren, ki je zadnje tri sezone vodil Celje, kot trener vratarjev pa med železarji ostaja Aleksander Petrov, so še sporočili z Jesenic.
Jutri bo ekipa začela s pripravami na novo sezono, takrat bodo znana tudi imena igralcev, ki bodo v naslednji sezoni nosili rdeč dres.