Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
24. 8. 2025,
19.43

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Gal Koren Nik Zupančič HDD Sij Acroni Jesenice

Nedelja, 24. 8. 2025, 19.43

1 ura, 26 minut

HDD Sij Acroni Jesenice

Na Jesenice se vrača Nik Zupančič

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
HDD Jesenice Asiago 4. tekma finala Alpske lige Nik Zupančič | Nik Zupančič se vrača na Jesenice. | Foto Peter Podobnik/Sportida

Nik Zupančič se vrača na Jesenice.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Po treh sezonah delovanja na Poljskem se na mesto glavnega trenerja HDD Sij Acroni Jesenic vrača Nik Zupančič, so danes sporočili iz jeseniškega hokejskega kluba, ki jutri začenja s pripravami na novo sezono, v kateri bo spet igral v Alpski ligi.

Nik Zupančič je Jeseničane bodil že nekajkrat, a vselej le po eno sezono. Prvič je na vročo gorenjsko trenersko klop sedel v sezoni 2014/15, drugič 2016/17, tretjič in doslej zadnjič pa v sezoni 2021/22. Zdaj se vrača. V trenerskem štabu slovenskih podprvakov bo tudi Gal Koren, ki je zadnje tri sezone vodil Celje, kot trener vratarjev pa med železarji ostaja Aleksander Petrov, so še sporočili z Jesenic.

Jutri bo ekipa začela s pripravami na novo sezono, takrat bodo znana tudi imena igralcev, ki bodo v naslednji sezoni nosili rdeč dres.

Preberite še:

HDD Jesenice - Zell am See
Sportal Jeseničani prekinili molk
finale DP HK Olimpija HDD Sij Jesenice
Sportal Brez čakanja: prvak bo znan januarja
Gal Koren Nik Zupančič HDD Sij Acroni Jesenice
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.