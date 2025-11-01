Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Sobota,
1. 11. 2025,
9.15

1 ura, 6 minut

Alpska liga hokej HDD Jesenice

Sobota, 1. 11. 2025, 9.15

Alpska liga, 1. november

Jeseničani pred premorom še v Italijo

Hdd Jesenice : Salzburg Juniors | Jeseničani gostujejo pri Cortini. | Foto Matias Demšar

Jeseničani gostujejo pri Cortini.

Foto: Matias Demšar

Hokejisti HDD Jesenice bodo zadnjo tekmo pred reprezentančnim premorom odigrali v Cortini, ki jo s trenerskega mesta vodi nekdanji trener železarjev Gaber Glavič. Železarji, ki so v četrtek zmagali pri Vipitenu, so na 13 tekmah zbrali 15 točk, gostitelji – v petek so v podaljšku izgubili z Bregenzerwaldom – pa eno manj. Ekipi sta se pred dobrima dvema tednoma srečali na Gorenjskem, s 3:0 so zmagali Jeseničani. Ti prihodnji teden v Alpski ligi ne bodo aktivni, bodo pa nekateri hokejisti Jesenic igral na reprezentančni akciji na Poljskem.

HDD Jesenice
Sportal Jeseničani do zmage po kazenskih strelih

Alpska liga

Sobota, 1. november

Lestvica Alpske lige

Cortina Alpska liga hokej HDD Jesenice
