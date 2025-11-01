Jeseničani pred premorom še v Italijo

Hokejisti HDD Jesenice bodo zadnjo tekmo pred reprezentančnim premorom odigrali v Cortini, ki jo s trenerskega mesta vodi nekdanji trener železarjev Gaber Glavič. Železarji, ki so v četrtek zmagali pri Vipitenu, so na 13 tekmah zbrali 15 točk, gostitelji – v petek so v podaljšku izgubili z Bregenzerwaldom – pa eno manj. Ekipi sta se pred dobrima dvema tednoma srečali na Gorenjskem, s 3:0 so zmagali Jeseničani. Ti prihodnji teden v Alpski ligi ne bodo aktivni, bodo pa nekateri hokejisti Jesenic igral na reprezentančni akciji na Poljskem.