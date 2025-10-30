Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
30. 10. 2025,
13.52

hokej Fehervar AV19 David Kiss IceHL Anže Kuralt

Četrtek, 30. 10. 2025, 13.52

Novi trener bo znan med reprezentančnim premorom

David Kiss ni več trener Kuraltovih

Avtor:
Pe. M.

Fehervar | Madžarsko moštvo bo dobilo novega glavnega trenerja. | Foto Filip Barbalić

Madžarsko moštvo bo dobilo novega glavnega trenerja.

Foto: Filip Barbalić

V ligi IceHL se bo zgodila nova trenerska menjava. Madžarski klub Hydro Fehervar AV19, katerega član je slovenski napadalec Anže Kuralt, je sporočil, da David Kiss ni več trener, začasno bo trenersko vlogo prevzel njegov dozdajšnji pomočnik Tyler Dietrich. Novi glavni trener bo predvidoma znan med novembrskim reprezentančnim premorom, ki se začne prihodnji teden.

Po Dunaju in Gradcu so se za trenersko menjavo odločili tudi v Szekesfehervarju, kjer je zadnji niz štirih porazov odnesel Madžara Davida Kissa. 35-letnik, ki je vlogo glavnega trenerja madžarske ekipe opravljal od sezone 2023/24, pred tem pa je bil več sezon pomočnik, je v času službovanja klub dvakrat popeljal do četrtfinala lige ICE, do naslova v madžarskem pokalu, pa tudi do igranja v ligi prvakov.

Ekipo bo zdaj začasno vodil njegov pomočnik Tyler Dietrich, pomagal pa mu bo trener vratarjev Ville Suoranta. V klubu napovedujejo, da bo ime novega glavnega trenerja znano med premorom, namenjenim reprezentančnim aktivnostim, ki se bo začel prihodnji teden.

Madžarski kolektiv, katerega član je že dalj časa slovenski napadalec Anže Kuralt, je po prvi četrtini rednega dela sezone nižje od pričakovanj, po štirih zaporednih porazih je zdrsnil na deseto mesto.

hokej Fehervar AV19 David Kiss IceHL Anže Kuralt
