"Imel sem nekaj ponudb iz Avstrije, a če lahko izbiram, raje pridem v slovenski klub. Olimpija ima dobro ekipo, menim, da ima za doseganje rezultatov boljše možnosti kot marsikateri avstrijski klub, zato sem se odločil za Olimpijo. Pozna se mi dolg premor brez tekem, nekaj časa bom še potreboval, da pridem na višjo raven ter še bolje spoznam soigralce in sistem," pravi slovenski hokejski napadalec Jan Drozg, ki je bil po zapletih v Rusiji, kjer je igral zadnje tri sezone, od konca lanske brez kluba, zdaj pa bo do konca tekmovalnega obdobja igral za slovenskega prvaka.

"Iskreno povedano, sem na mrtvi točki v Rusiji, v Evropi pa ne jemljejo igralcev iz lige KHL. Vemo, zakaj. Nekaj lig jih sicer vzame. Možnosti so Švica, polovica klubov v Nemčiji, Slovaška in Avstrija. A v tem času so te lige kar polne igralcev, tudi proračun je že precej skrajšan, tu je še omejitev tujcev, tako da je vse skupaj kar zapleteno, a verjamem, da se bo nekaj našlo. Ne mudi se mi," je v začetku novembra na reprezentančnem zboru na Bledu dejal hokejski napadalec Jan Drozg.

Jan Drozg je sredi preteklega tedna tudi uradno razrešil vprašanje klubske prihodnosti in že zaigral z Olimpijo, s katero je podpisal do konca sezone. Foto: Domen Jančič/HK Olimpija

Zadnje tri sezone je preživel v Kontinentalni hokejski ligi, nazadnje v dresu Kunlun Red Star (danes Šanghaj Dragons), s katerim se po koncu lanskega tekmovalnega obdobja ni dogovoril za podaljšanje. Drozg se je znašel v zahtevnem položaju, saj se je zapletlo z njegovimi pravicami, tako da bi ga klubi znotraj KHL morali odkupiti, mnoge druge lige v Evropi pa hokejistov, ki so igrali v Rusiji, ne sprejemajo. Ena od teh, ki KHL-ovcem ni zaprla vrat, je liga ICE in prav v tej je Štajerec pred dnevi dobil priložnost.

"Fizično pripravljenost lahko vzdržuješ, pomanjkanje tekem pa se pozna"

Do konca sezone je podpisal z Olimpijo, s katero je v sezoni 2020/21 igral v Alpski ligi in jo osvojil, zdaj pa z njo nastopa na višji tekmovalni ravni. Hitro je padel v tekmovalni ritem in že v petek zmajem pomagal do zmage nad Beljakom. "Z Olimpijo sem oddelal trening, zdaj pa že igram. Trener mi je rekel, da me bo vrgel v igro, da vidi, kako je. Bil je seznanjen z mojim položajem, želel je, da igram takoj od začetka ... Enkrat moraš začeti," je po petkovi zmagi Drozg dejal novinarjem.

"Za prvo tekmo lahko rečem, da je bilo dobro, vem pa, kje so še rezerve, kako bi lahko odigral, če bi bil v top formi. Še kar nekaj dela me čaka, da bom na višji ravni." Foto: Domen Jančič

Zaveda se, da bo potreben čas, da znova ujame tekmovalni ritem, še bolje spozna soigralce – izpred petih sezon sta pri Olimpiji le še Nik Simšič in Žiga Pance – in sistem.

"Za prvo tekmo lahko rečem, da je bilo dobro, vem pa, kje so še rezerve, kako bi lahko odigral, če bi bil v top formi. Še kar nekaj dela me čaka, da bom na višji ravni. Fizično pripravljenost sem lahko vzdrževal, manjkajo pa mi tekme. Tu se mi najbolj pozna, tu je največ rezerv, saj je tekma nekaj povsem drugega kot trening. Če ti manjkajo tekme, je težko, a nisem prvič v takšnem položaju. Bom pa iz tega zdaj poskušal potegniti najbolje, kar lahko, do konca sezone. Verjamem, da bom z več tekmami bolje spoznal tudi tekmece, pa njihov sistem. Fizično in psihično se s položaji na ledu izboljšaš, tako da je potem lažje igrati, a za to potrebuješ nekaj časa."

"Če se ne bi dogovorili z Olimpijo, bi sprejel drugo ponudbo"

"Imel sem nekaj ponudb iz Avstrije, a če lahko izbiram, raje pridem v slovenski klub." Foto: Domen Jančič/HK Olimpija Koliko se je obremenjeval s tem, da se je november bližal h koncu, sam pa uradno še ni imel kluba? "Imel sem tudi druge ponudbe, če se z Olimpijo ne bi izšlo. A želel sem si eno stvar in tako dolgo čakal, da se to zgodi. Če pa se ne bi dogovorili, bi sprejel kakšno drugo ponudbo," pravi 26-letnik.

So se z ljubljanskim klubom dolgo dogovarjali? Avstrijci so pisali, da je ponudbo zavrnil ... "Ne vem, kaj je za vas dolgo, malo je trajalo, a potem smo se kar hitro dogovorili. Imel sem nekaj ponudb iz Avstrije, a če lahko izbiram, raje pridem v slovenski klub. Olimpija ima res dobro ekipo, menim, da ima boljše možnosti kot marsikateri avstrijski klub za doseganje rezultatov," o dogovarjanju pravi Drozg.

O ligi ICE pa: "Prav veliko drugega, z izjemo treningov, v zadnjem času nisem imel delati, tako da sem spremljal ligo. Je kakovostna liga, tu igrajo tudi nekateri starejši igralci, ki so bili prej v ligi NHL ali KHL. Menim, da se je liga okrepila in da je močna."

Z novimi soigralci je v nedeljo zmagal v Innsbrucku, zmaji so trenutno tretji, zgolj točko za vodilnim Gradcem. Prav s tem se bodo pomerili čez dober teden, ko se bo po premoru znova nadaljeval boj za točke lige ICE.