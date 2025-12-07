Olimpija zmagala pri neugodnih Tirolcih, velik preobrat njenega naslednjega tekmeca

Hokejisti HK Olimpija so na gostovanju pri Innsbrucku, ki je zmaje na zadnjih dveh medsebojnih tekmah v Tivoliju obakrat premagal v podaljšku, zmagali s 3:1. Ob zmagi so se pod gole podpisali Nik Simšič, Maks Bukovec in Robert Sabolič, Luka Kolin je zaustavil 25 od 26 strelov, v 53. minuti ga je ob dveh igralcih več premagal Max Coatta . Liga zdaj za dober teden zapira tekmovalna vrata, saj prihajajo dnevi, namenjeni reprezentanci. Olimpija se bo v tekmovalni ritem vrnila 17. decembra na derbiju kroga pri vodilnem Gradcu, ki je danes uprizoril velik preobrat v Celovcu. V 56. minuti je izgubljal z 0:2, nato pa izsilil podaljšek in v tem z golom Nicka Bailena prišel do zmage in prvega mesta. Olimpija na tretjem mestu z dvema odigranima tekmam več od Gradca zaostaja točko.

Ljubljanski hokejisti so z uspehom v Innsbrucku prvič po koncu oktobra povezali dve zmagi in nakazali konec slabšega obdobja, ko so izmenično zmagovali in izgubljali. Z uspehom proti Tirolcem, še drugim v sezoni v gosteh po septembrskih 9:3, pa so se Innsbrucku tudi oddolžili za dva domača poraza po podaljšku v Tivoliju.

Čeprav glede na stanje na lestvici ni dvomov, kdo je v obračunu teh ekip favorit, pa nazadnje Olimpiji proti Innsbrucku ni steklo. Tudi tokrat so po premoči v prvem delu Ljubljančani prišli le do minimalnega naskoka, prvi gol je dosegel Nik Simšič.

Olimpija bo naslednjo tekmo igrala 17. decembra v Gradcu. Foto: HCI

Podobno je bilo v nadaljevanju, gostje so imeli v tem delu še vedno izrazito premoč in več strelov, ob koncu pa so po zaslugi Maksa Bukovca vodstvo povečali na dva zadetka. Tudi začetek zadnje tretjine je bil ljubljanski, Innsbruck ni našel odgovora, v 48. minuti pa je nato še kapetan Robert Sabolič premagal domačega vratarja Jakoba Brandnerja.

Kljub visoki prednosti so imeli zmaji še nekaj težkih trenutkov. V obdobju, ko so domači imeli številčno prednost 5-3, so tudi dosegli prvi gol. A je ostalo le pri enem zadetku v mreži Luke Kolina, v končnici so gostje rutinsko pripeljali dvoboj do novih treh točk.

Gradec je v zadnjih minutah tekme v Celovcu uprizoril velik preobrat. Foto: EC-KAC/Florian Pessentheiner

Z njimi so sicer ostali na tretjem mestu lestvice, a imajo po razpletu današnjega derbija vodilnih (Gradec je po preobratu v gosteh po podaljšku premagal KAC s 3:2) točko zaostanka za obema.

Prav Gradec pa bo naslednji tekmec Olimpije, tekma na avstrijskem Štajerskem bo po premoru v ligi ICE na vrsti 17. decembra.

ICEHL, 6. in 7. december:

Lestvica:

Preberite še: