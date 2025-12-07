Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, Ja. M., STA

Nedelja,
7. 12. 2025,
7.29

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Chicago Blackhawks Los Angeles Kings hokej NHL liga NHL

Nedelja, 7. 12. 2025, 7.29

55 minut

Liga NHL, 6. december

Izjemno maščevanje kraljev, ki so tokrat odpihnili Chicago

Avtorji:
Sportal, Ja. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anže Kopitar, Los Angeles Kings | Kralji so pometli s Chicagom, Anže Kopitar pa se tokrat ni vpisal v statistiko. | Foto Reuters

Kralji so pometli s Chicagom, Anže Kopitar pa se tokrat ni vpisal v statistiko.

Foto: Reuters

Hokejisti Los Angeles Kingsov so se še drugič v dveh dneh na domačem ledu pomerili s Chicago Blackhawksi. Na četrtkovi tekmi so z 2:1 zmagali gostje, tokrat pa so Anže Kopitar in druščina nasprotnike iz vetrovnega mesta odpravili s kar 6:0. Hrušičan se ob uspehu tokrat ni vpisal v statistiko.

Los Angeles Kings
Sportal Kralji na domačem ledu praznih rok, konec izjemnega niza vodilnih
Dallas Stars San Jose Sharks
Sportal Dallas bliže Coloradu, za Capitals usodni kazenski streli

Za kralje, ki so gostom iz Chicaga zabili po tri gole v drugi in tretji tretjini, je dva zadetka prispeval Brandt Clarke, medtem ko je Darcy Kuemper zbral 23 obramb. Za slednjega je to druga tekma v sezoni, na kateri ni prejel gola in 38. v karieri. Pri Chicagu je Spencer Knight ubranil 26 strelov.

Mikey Anderson in Alex Turcotte sta za kralje zabeležila po gol in podajo, Drew Doughty je dodal dve asistenci. Za Kings sta bila natančna še Warren Foegele in Andrej Kuzmenko, medtem ko Kopitar v statistiko tokrat ni vpisal točke. Osemintridesetletni Hrušičan ostaja pri petih zadetkih in devetih asistencah v tej sezoni.

Naslednja tekma kralje čaka v noči na torek, ko bodo ob 3. uri zjutraj po srednjeevropskem času gostovali pri Utahu.

Liga NHL, 6. december

Lestvice

Preberite še:

Chicago Blackhawks Los Angeles Kings hokej NHL liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.