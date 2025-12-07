Izjemno maščevanje kraljev, ki so tokrat odpihnili Chicago

Hokejisti Los Angeles Kingsov so se še drugič v dveh dneh na domačem ledu pomerili s Chicago Blackhawksi. Na četrtkovi tekmi so z 2:1 zmagali gostje, tokrat pa so Anže Kopitar in druščina nasprotnike iz vetrovnega mesta odpravili s kar 6:0. Hrušičan se ob uspehu tokrat ni vpisal v statistiko.

Za kralje, ki so gostom iz Chicaga zabili po tri gole v drugi in tretji tretjini, je dva zadetka prispeval Brandt Clarke, medtem ko je Darcy Kuemper zbral 23 obramb. Za slednjega je to druga tekma v sezoni, na kateri ni prejel gola in 38. v karieri. Pri Chicagu je Spencer Knight ubranil 26 strelov.

Mikey Anderson in Alex Turcotte sta za kralje zabeležila po gol in podajo, Drew Doughty je dodal dve asistenci. Za Kings sta bila natančna še Warren Foegele in Andrej Kuzmenko, medtem ko Kopitar v statistiko tokrat ni vpisal točke. Osemintridesetletni Hrušičan ostaja pri petih zadetkih in devetih asistencah v tej sezoni.

Naslednja tekma kralje čaka v noči na torek, ko bodo ob 3. uri zjutraj po srednjeevropskem času gostovali pri Utahu.

Liga NHL, 6. december

Lestvice

Preberite še: