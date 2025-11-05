"Klub v Rusiji, za katerega sem igral, je menjal predsednika in generalnega menedžerja, se preimenoval in obdržal moje pravice, tako da drugam v Rusiji ne morem iti, oni pa ne želijo podpisati z menoj. Iskreno povedano, v Rusiji sem se znašel na mrtvi točki, v Evropi pa ne jemljejo igralcev iz Kontinentalne hokejske lige. Vemo, zakaj. Nekaj lig jih sicer vzame, a v tem času so lige kar polne igralcev, proračuni so že kar polni, pa tudi omejitve tujcev so. Vse skupaj je kar zapleteno, a verjamem, da se bo nekaj našlo," pravi slovenski hokejski napadalec Jan Drozg, ki je trenutno še brez kluba, v prihodnjih dneh pa bo z reprezentanco sodeloval na reprezentančni akciji na Poljskem.

Slovenska hokejska reprezentanca, ki se je v začetku tedna zbrala prvič po uspešnem sklepu lanske sezone, bo novo reprezentančno tekmovalno poglavje odprla v četrtek na evropskem pokalu narodov na Poljskem. Selektor Edo Terglav bo tam preizkusil več mladih upov, večina vabljenih igralcev prihaja iz Olimpije in Jesenic, nekaj je legionarjev, na seznamu pa je tudi Jan Drozg, ki je trenutno brez kluba.

Nekdanji klub ima njegove pravice, podpisati ga ne želi ...

Štajerec se je poleti znašel v nehvaležnem položaju in je še vedno na trgu dela. Iskanje delodajalca mu otežuje njegov nekdanji klub v Kontinentalni hokejski ligi, v kateri je igral zadnje tri sezone, saj si vse do njegovega 28. leta lasti njegove pravice.

Iz Amurja se je moral med lansko sezono preseliti h kitajskemu klubu Kunlun Red Star, ki je domoval v bližini Moskve. Klub, ki je pred novo sezono zamenjal vodstvo, se preimenoval, preselil v Sankt Peterburg in obdržal Drozgove pravice, ga ne želi podpisati. Foto: Reuters

"Za zdaj kluba še nimam in težko rečem, kam bom šel igrat. Pri meni se je zalomilo kar nekaj stvari, posledica pa je, da sem brez kluba. Klub v Rusiji (lani še Kunlun Red Star, op. p.), za katerega sem igral, je menjal predsednika in se preimenoval v Shanghai Dragons. Novi generalni direktor je pripeljal svoje igralce, obdržali pa so moje pravice, tako da drugam v Rusiji ne morem, oni pa ne želijo podpisati z menoj. Če me oni ne podpišejo, kar me ne bodo, drugam v Rusiji ne morem kar iti, tudi če so drugi klubi zainteresirani. Morali bi me odkupiti, potem je tu še pogodba, nastali bi dodatni stroški, dodatne obveze ..." je o svojem položaju na torkovem zboru reprezentance dejal 26-letni napadalec.

Pogled drugam po Evropi

"Iskreno povedano, sem na mrtvi točki v Rusiji, v Evropi pa ne jemljejo igralcev iz lige KHL. Vemo, zakaj. Nekaj lig jih sicer vzame. Možnosti so Švica, polovica klubov v Nemčiji, Slovaška in Avstrija. A v tem času so tudi te lige kar polne igralcev, tudi proračun je že precej skrajšan, tu so še omejitev tujcev, tako da je vse skupaj kar zapleteno, a verjamem, da se bo nekaj našlo. Ne mudi se mi," razlaga Drozg, ki se nadeja priložnosti kje drugje v Evropi. Ponudbe iz Slovaške so bile, a kot pravi, čaka na boljšo, se pa zaveda, da klubi dobro vedo, v kakšnem položaju je.

"Se pa pri meni vseskozi nekaj zapleta, tako da sem tega vajen že od malega." Foto: Grega Valančič/Sportida

Trenira v Mariboru

V času iskanja novega kolektiva trenira v domovini, v Mariboru, kjer se je zanj začela hokejska zgodba. "Članska ekipa Maribora mi je šla na roke, z njimi opravim par treningov, veliko jih naredim tudi sam. Kar pa zadeva fitnes, treniram kot vsako leto. Tu se nič ne spremeni. Videli bomo, kako sem se pripravljal, ko bom začel to sezono," pravi eden osmih Slovencev, ki so bili izbrani na naboru lige NHL, in priznava, da mu s psihološkega vidika ni lahko, a da mu optimizem daje izkušnja iz preteklosti.

Teden je začel z reprezentančnimi soigralci na Bledu, sicer pa v času iskanja kluba trenira doma v Mariboru. Foto: Aleš Fevžer

"Tudi mentalno je zahtevno, sem pa nekaj podobnega enkrat že dal skozi, tako da je malo lažje. V svojem prvem letu v Rusiji sem sezono prav tako začel novembra in sem se takrat kar dobro znašel. Bomo videli, kako bo letos. Se pa pri meni vseskozi nekaj zapleta, tako da sem tega vajen že od malega."

Lansko sezono zaprl z reprezentanco, letošnjo prav tako odpira z risi

Novembrski reprezentančni zbor tako zanj prihaja kot naročen, da bo po uspešnem maju, ko je z reprezentanco v Stockholmu obstal med elito, okusil vsaj nekaj tekmovalnega ritma.

"Vsekakor je ta zbor zame dober, tekme vedno prav pridejo, tudi če imaš klub, ti tekme prav pridejo. Seveda bi mi bilo lažje, če bi v reprezentanco prišel iz nekega kluba in bil aktiven igralec, a tako pač je."

Slovenci bodo med četrtkom in soboto igrali na Poljskem. Foto: Aleš Fevžer

Slovenci se bodo na Poljskem od četrtka do sobote merili z Veliko Britanijo, Poljsko in Italijo, selektor Terglav pa bo na tokratni akciji računal še na izdatno pomlajeno zasedbo. "Spet smo zelo mlada reprezentanca, smo bili pa tudi na svetovnem prvenstvu, kar se nam je na koncu poplačalo. Lepo smo ga končali. Zelo dobro je, kot je že trener rekel, da imamo tudi tokrat nekaj novih obrazov, mlajših fantov, da bomo videli, česa so mladi sposobni, ko nekaterih reprezentantov ni zraven. Lepo je, da so dobili priložnosti."

Slovenci bodo prvo tekmo novoustanovljenega Evropskega pokala narodov odigrali v četrtek ob 16. uri proti Veliki Britaniji.