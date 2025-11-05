Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
5. 11. 2025,
17.47

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
liga prvakinj odbojka OTP Banka Branik

Sreda, 5. 11. 2025, 17.47

31 minut

Tretji krog kvalifikacij za ligo prvakinj

Mariborčanke evropsko pot začenjajo v Lizboni

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
OTP banka Branik | Mariborčanke v četrtek začenjajo evropsko sezono, in sicer v tretjem, zadnjem krogu kvalifikacij lige prvakinj. | Foto OTP Banka Branik

Mariborčanke v četrtek začenjajo evropsko sezono, in sicer v tretjem, zadnjem krogu kvalifikacij lige prvakinj.

Foto: OTP Banka Branik

Odbojkarice OTP banke Branika v četrtek začenjajo evropsko sezono, in sicer v tretjem, zadnjem krogu kvalifikacij lige prvakinj. Njihov tekmec za uvrstitev v skupinski del bo Benfica, ki se je kvalifikacijam pridružila že v drugem krogu, prva tekma bo v Lizboni.

Mariborske igralke posebnih izkušenj v ligi prvakinj nimajo. Zadnjič, ko so v njej igrale, sta bili v postavi prisotni le Iza Mlakar in Klara Milošić, za vse druge bo to debitantski nastop. Mariborčanke tekmice spoštujejo, zavedajo se, da bodo igrale proti bogatejši ekipi, ki ima v svojih vrstah veliko tujk, a poskušale bodo pokazati, da ne tudi kakovostnejši.

"Seveda je naš cilj uvrstiti se v skupinski del lige. Čaka nas sicer težka naloga, Benfica je zelo kakovostna ekipa, a verjamemo, da nam lahko uspe. Že v Lizboni želimo zmagati, tudi poraz z 2:3 ne bi bil slab. Za to bo potrebno dobro servirati in sprejemati njihove servise," je pred odhodom na Portugalsko dejal mariborski strateg Žiga Kos.

"Čaka nas sicer težka naloga, Benfica je zelo kakovostna ekipa, a verjamemo, da nam lahko uspe. Že v Lizboni želimo zmagati, tudi poraz z 2:3 ne bi bil slab. Za to bo potrebno dobro servirati in sprejemati njihove servise." | Foto: Jure Banfi "Čaka nas sicer težka naloga, Benfica je zelo kakovostna ekipa, a verjamemo, da nam lahko uspe. Že v Lizboni želimo zmagati, tudi poraz z 2:3 ne bi bil slab. Za to bo potrebno dobro servirati in sprejemati njihove servise." Foto: Jure Banfi

Benfica je v prvem krogu kvalifikacij igrala proti Las Palmasu, prvo tekmo doma je dobila s 3:1, v gosteh pa izgubila z 0:3, a to popravila z zmago v zlatem nizu. Na obeh tekmah je bila njihova glavna igralka temnopolta ameriška sprejemalka Kyra Chiara Holt, veliko pa je v njihovi igri odvisno tudi od srbske dvojice na korektorskem oziroma blokerskem mestu Isidore Ubavić ter Veronike Dokić.

Na sprejemalskem mestu igrata še Brazilka Mayara Barcelos in Argentinka Tatiana Rizzo, v ekipi so od tujk še po ena Američanka in Argentinka ter Turkinja. Na prvih dveh evropskih tekmah je brazilski trener Henrique Fortado Perreira koristil praktično vse igralke.

Dinamo Bukareša : ACH Volley
Sportal Udarec za ACH Volley v Bukarešti, čaka ga težko delo
slovenska odbojkarska reprezentanca : Italija, polfinale lige narodov, Uroš Planinšič
Sportal Možič in Planinšič do dveh zmag z vodilno Verono
Krim OTP Group Mercator - Podravka Koprivnica, Tamara Mavsar
Sportal Krimovke odlične na Norveškem
Calcit Volley
Sportal Kamničani ostajajo stoodstotni, Kanalci po hudem boju do zmage v Murski Soboti
liga prvakinj odbojka OTP Banka Branik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.