Pred hokejisti HK Olimpija je teden treh domačih tekem v ligi ICE. Že zvečer se obeta derbi vrha, saj v Tivoli prihaja vodilni Pusteral slovenskega napadalca Roka Tičarja, ki ima pred drugo Olimpijo dve točki prednosti. Tretji Celovec gostuje pri Innsbrucku, kjer mu ne bo mogel pomagati poškodovani Jan Muršak, vrnitev drugega slovenskega napadalca koroškega kluba Luke Gomboca na tekme pa je vse bližje.

Ljubljansko moštvo je z nedeljskim porazom v Linzu vodstvo znova prepustilo Pustertalu, s katerim se bo ob 19.15 pomerilo na domačem ledu. Ekipi sta se srečali že pred dvema tednoma, takrat je na Južnem Tirolskem s 5:3 zmagal italijanski kolektiv, katerega dres v tej sezoni nosi tudi slovenski napadalec Rok Tičar. Gre za ekipi, ki sta se v zadnjih sezonah med seboj pomerili v pre-playoffu, uspešnejši pa so bili člani Pustertala.

"Tista tekma je bila daleč od naše najboljše, malo smo bili zarjaveli, saj je šlo za tekmo po premoru, tako da nismo imeli veliko skupnega treninga. Upam, da bomo tokrat igrali precej bolje, predvsem pa se veselimo igranja doma, pred svojimi navijači," je v klubski mikrofon pred večernim srečanjem dejal trener Olimpije Ben Cooper.

Ta v zadnjem času ni mogel računati na prvega vratarja Lukaša Horaka, ki se je v nedeljo vrnil v postavo, a tekmo spremljal kot gledalec, Zacha Boychuka, Evana Poleia, Nathanaela Halberta, Roka Kapla, Tiana Hebarja.

Ljubljančani bodo ta teden kar tri tekme v petih dneh odigrali doma – v petek gostijo Gradec, v nedeljo še FTC Telekom. Foto: Aleš Fevžer

Večerni obračun je namenjen študentom, v petek v Ljubljano prihaja Gradec, ko bo posebna pozornost namenjena damam, nedeljski večer, ko bo v Tivoliju gostoval še FTC Telekom, pa bo družinsko obarvan.

Muršak med gledalci, Gomboc vse bližje vrnitvi

Tretji Celovčani, ki za Olimpijo s tekmo manj zaostajajo le točko, bodo nove točke lovili pri ekipi z dna lestvice Innsbrucku. Koroška ekipa ne bo mogla računati na Jana Muršaka, ki se je ob blokiranju strelov poškodoval (spodnji del telesa) in je na prisilnem počitku. Se je pa drugi slovenski napadalec v dresu Celovca Luka Gomboc po poškodbi v polnem tempu pridružil treningom. Njegova vrnitev v tekmovalni ritem je vse bližje, obstaja možnost, da bi zvečer zaigral prvič po 13 tekmah, so zapisali pri klubu.

Luka Gomboc se je vrnil v polni trenažni proces, kaj kmalu bi se lahko tudi v tekmovalni ritem. Foto: Guliverimage

Prvak Salzburg bo pričakal še eno ekipo, ki ni daleč od vrha, Gradec. Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan) gosti Bolzano, Dunaj pričakuje Fehervar AV19 (Anže Kuralt), zadnji Vorarlberg pa Beljak.

ICEHL, 26. november

Lestvica:

Preberite še: