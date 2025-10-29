Glavni favoriti pri nižjeligaših, Bravo napredoval v sodnikovem dodatku

Nadaljuje se boj za uvrstitev v osmino finala pokalnega nogometnega tekmovanja. Danes bodo med drugim napredovanje lovili Celje, Maribor in Olimpija, če bosta Celje in Olimpija preskočila nižjeligaško oviro, se bosta udarila neposredno za vozovnico do četrtfinala. Nogometaši Vipave so se v torek dobro upirali drugi ekipi slovenskega prvenstva Bravu, ki je do zmage z 2:1 in napredovanja prišel v sodnikovem dodatku. Suvereno je napredoval Aluminij, ki je pri nogometaših iz Žirov zmagal s 6:1.Že prejšnji teden je bilo na sporedu nekaj tekem. Med drugim je Nafta zlahka v gosteh odpravila Škofjo Loko (6:1), Bistrica je pripravila nepozaben strelski festival proti četrtoligaški ekipi Stojnci. Po prvem polčasu je vodila z 10:0, nato pa so izbranci Roberta Pevnika na koncu zmagali kar z 18:0. Tako so v povprečju zatresli mrežo tekmeca na vsakih pet minut!

Pokal Pivovarna Union, 1/16 finala:

Sreda, 29. oktober:

Pokalno tekmovanje zagotavlja bližnjico do Evrope, znano pa je tudi po številnih presenečenjih. V uvodnem delu tekmovanja, ki je potekalo pod okriljem MNZ, ni manjkalo lokalnih poslastic, od 1/16 finala, pa se lahko pomeril vsak z vsakim.

Glavni favoriti za lovoriko nastopajo ta teden, kjer bodo drug za drugim gostovali pri nižjeligaših, na papirju pa čaka najtežje delo Mariborčane, saj jih bo pot ponesla v Grosuplje, kjer gre Brinju v tej sezoni izjemno, lahko pa se pohvali tudi s pridobitvami na področju nogometne infrastrukture. Celjani na gostovanju odhajajo v Makole, kjer se pričakuje visoka zmage Rierove čete, podobno velja za Olimpijo, ki se odpravlja na Gorenjsko v Šenčur. Če bosta kluba, ki sta v prejšnji sezoni osvojila domačo lovoriko uspešna, se bosta medsebojno udarila v osmini finala.

Celje in Olimpija bi se lahko kaj kmalu srečala tudi v pokalnem tekmovanju. Foto: Jure Banfi

Drugoligaš Tabor, ki ga po novem vodi trener Darijan Matić, bo skušal po Kopru iz pokalnega tekmovanja izločiti še drugega primorskega prvoligaša, Primorje.

Maribor bo skušal upravičiti vlogo favorita pri drugoligašu Brinje Grosuplje. Foto: Jure Banfi

Aluminij in Bravo, ki je po 12. krogu na visokem drugem mestu, sta bila na delu v torek. Oba sta napredovala, a s precej različnima rezultatskima plenoma. Aluminij je bil zanesljiv na gostovanju v Žireh, kjer je slavil s 6:1, Bravo pa si je napredovanje v Vipavi zagotovil v sodnikovem dodatku, ko je še drugi gol dosegel Admir Bristrić.

V sredo se bodo Radomlje mudile pri Beltincih, Muro pa v četrtek čaka gostovanje v Slovenskih Konjicah. Zadnji udeleženec osmine finala bo znan 6. novembra po srečanju Odranci – Fužinar Ravne.

Robert Pevnik je z Bistrico proslavljal rekordno visoko zmago. Rezultat je bil kar 18:0. Foto: Vid Ponikvar

Kot prva sta se v osmino finala prebila velenjski Rudar in Malečnik.

V torek pretekli teden sta se pridružila še Nafta in Bistrica. Lendavčani so zlahka s teniškim rezultatom 6:1 v gosteh ugnali Škofjo Loko, Bistrica pa je pripravila redko viden strelski spektakel. Dvoboj na Štajerskem je spremljalo 120 gledalcev. Ni jim bilo dolgčas, zadetki so deževali drug za drugim. Začelo se je že v 2. minuti, ko je v polno zadel Marcel Kobal. Do konca prvega polčasa je bilo že 10:0, štiri zadetke je dosegel Enej Marsetič, kanonado v drugem delu pa je v 47. minuti odprl Marin Galić Bosnić. Sin legendarnega branilca Marinka Galića je postavil tudi končni rezultat 18:0, pred tem pa sta strelsko izstopala Anej Dukarić (štiri) in Nejc Bračko (trije zadetki). Trikrat je polno meril tudi Kobal.

Pokal Pivovarna Union, 1/16 finala:

Torek, 21. oktober:

Sreda, 22. oktober:

Torek, 28. oktober:

Sreda, 29. oktober:

Četrtek, 30. oktober:

Sreda, 5. november:

Četrtek, 6. november:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura

1 – Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala: