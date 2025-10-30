Po enem najbolj črnih poglavij Maribora diši po velikem rezu

Čeprav je nogometni klub Maribor pred pokalnim srečanjem z drugoligašem Brinje Grosuplje veljal za favorita, je pokalno tekmovanje še enkrat več dokazalo svojo nepredvidljivost. Po izvajanju 11-metrovk so napredovali Grosupeljčani, v taboru najtrofejnejšega slovenskega pokalnega zmagovalca pa vlada ogromno razočaranje. Trener Feđa Dudić se opravičuje navijačem, strelec edinega zadetka za vijolice Ali Reghba pa zagotavlja, da niso podcenjevali tekmeca.

"Prikazano ni bilo na ravni Maribora in sledila je neusmiljena kazen. Lokalni je za ambicioznega drugoligaša postal pokalni praznik, ki ga bodo dolgo pomnili. Za nas pa bo gostovanje v Grosupljem eno izmed najbolj črnih poglavij v tekmovanju, ki smo ga devetkrat zaključili kot skupni zmagovalci," so zapisali pri mariborskem klubu, ki je v obdobju državne samostojnosti osvojil največ lovorik v Sloveniji, v zadnjih petih letih, zlasti po odhodu športnega direktorja Zlatka Zahovića, pa je vitrine mariborskega kluba okrasila le še ena nova lovorika. Državni naslov leta 2022. Pokalna lovorika se devetkratnim zmagovalcem izmika že desetletje, temu primerno je nezadovoljstvo navijačev, ki so pričakovali bistveno več kot pa izpad po izvajanju 11-metrovk pri ambicioznem drugoligašu.

Trener Feđa Dudić je želel nameniti priložnost igralcem, ki menijo, da lahko igrajo za Maribor in včasih izkazujejo nezadovoljstvo, kadar ne igrajo. Opozarjal jih je, da je ekipa Grosuplja zelo dobra, na ravni prvoligaških ekip iz spodnje polovice razpredelnice, a tudi to ni zaleglo. V sredo so pokazali premalo, da bi se veselili napredovanja v osmino finala. "Če nismo sposobni igrati proti drugoligašu, potem ne moremo nositi dresa Maribora," je bil razočaran strateg iz BiH, ki je doživel nepričakovan šok na klopi vijolic. Če se je v prvenstvu po prvem porazu Celjanov v Murski Soboti vsaj malce približal vrhu, pa je v pokalu ekspresno zapravil priložnost za lovoriko, ki prinaša tudi bližnjico do Evrope in ponuja tudi popravni izpit, saj se začenja evropska pot v kvalifikacijah za ligo Europa.

Opravičilo vsem navijačem Maribora

Ali Reghba je popeljal Maribor v vodstvo že kmalu, a je nato Brinje v drugem polčasu vrnilo udarec. Foto: Jure Banfi Moram se opravičiti vsem, ki so prišli sem in nasploh vsem našim navijačem, da nismo bili pravi in smo tako hitro zaključili pokalno tekmovanje. Sicer nismo izpadli od kakšne vaške ekipe. Po opravljenih analizah menim, da so najboljša ekipa v drugi ligi. Res dobro delajo in verjamem, da se bodo uvrstili v prvo ligo, toda naša obveza je bila, da si priigramo napredovanje. A tega si nismo zaslužili," je dejal Dudić, ki ga že v soboto čaka nov zahteven izziv, derbi 1. SNL proti drugouvrščenemu Bravu.

"Moramo se zbrati in pobrati po tem neprijetnem, bolečem udarcu ter odigrati zadnjih pet tekem v jesenskem delu na najboljši način. Predvsem pa se najprej usmeriti k prvi, ki sledi. Ne bo veliko časa za regeneracijo in pripravo, s fizičnega in psihološkega vidika, a se moramo dvigniti. Potem pa je treba narediti velik kadrovski rez in določiti, kdo je sposoben igrati za Maribor in kdo ni. Vsi igralci, ki trenirajo in so na voljo, vsi razen Lana Vidmarja so dobili priložnost na teh treh prvenstvenih in eni pokalni tekmi. Videli smo, kaj so pokazali," je napovedal prevetritev igralskega kadra, kjer naj bi v Ljudskem vrtu ostali le tisti, ki bi bili lahko kos tako velikim zahtevam in pritisku, ki vlada pri Mariboru.